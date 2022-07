Haaveiletko samanlaisista kutreista kuin Kim Kardashianilla? 12 toimivaa tuotetta, joista muutaman saa alle kympillä

Hiustenhoidon parhaat tuotetärpit lainataan Hollywood-julkkiksilta. Näillä vinkeillä hellit hiukset hehkeiksi.

Pesu tuplana

Jennifer Anistonkin sen tietää: tukkaan on turha tuhlata tököttejä, jos hiustenhoidon peruspilari eli pesurutiini ei ole kunnossa. Näyttelijä itse luottaa pesupuuhissa luottoshampoonsa lisäksi hiusten tuplapesuun. Ensimmäinen vaahdotus vie mukanaan usein vain suurimman lian, kuten muotoilutuotteet. Toinen pesukerta puhdistaa itse hiuksen.

Jennifer Aniston vaahdottaa hiuksensa kahdesti.

Tunnollisesta tuplapesusta huolimatta hiuksiin ja hiuspohjaan kertyy aina jonkin verran tuotejäämiä, ilmansaasteita ja muuta loistotukkaa latistavaa ainesta talista vanhaan ihosolukkoon. Tästä syystä myös hiusten kuukausittainen syväpuhdistaminen kannattaa ottaa osaksi omaa pesurutiinia. Hiuspohjan voi myös kuoria tasaisin väliajoin, jotta tyvi pysyy helpommin puhtaana ja kuohkeana.

Jennifer Anistonin suosikki! Hellävarainen shampoo puhdistaa ja silottaa hiuksia ja suojaa niitä ilmankosteuden aiheuttamalta pörröisyydeltä. Living Proof No Frizz Shampoo, 28,50 €.

Kotimainen syväpuhdistava shampoo on kehitetty erityisesti tasapainottamaan rasvoittuvaa tai hilseilevää hiuspohjaa. Probic8 Balancing Shampoo, 19,90 €.

Herkälle hiuspohjalle suunniteltu shampoo kosteuttaa, hoitaa ja ravitsee hiuksia. Vegaaninen, biohajoava palashampoo on myös ympäristöystävällinen valinta. Lavera Basis Sensitiv Shampoo Bar, 9,90 €.

Merisuolaa sisältävä hiuspohjan kuorinta poistaa hellävaraisesti epäpuhtauksia, ilmansaasteita ja kuolleita ihosoluja sekä syväpuhdistaa rasvoittuvan hiuspohjan. Kérastase Fusio Scrub Energisante -kuorinta, 55 €.

Ravitut kutrit

Jennifer Lopez hellii hiuksia naamiolla.

Kosteuta ja ravitse. Siinä tärkein ohjenuora kiiltävien kutrien aikaansaamiseksi. Kuontalon kosteuttaminen alkaa jo suihkussa omalle hiustyypille sopivalla hiusnaamiolla ja hoitoaineella. Kumpikin levitetään vain hiusten pituuksiin, sillä tyveen viety hoitoaine saa tukan usein lässähtämään, rasvoittumaan nopeammin ja vaatimaan tiheämpää pesua. Jatkuva peseminen puolestaan kuivattaa latvaa.

Monen tähden, kuten tukkajumalatar Jennifer Lopezin hiustenhoitorutiiniin kuuluvat myös hiusten katkenneita rikkisiltoja paikkaavat keratiinihoidot. Ne korjaavat, vahvistavat ja suojaavat vaurioituneita hiuksia. Kampaajat suosittelevat keratiinihoitoja myös hapsottaviin latvoihin ja kaksihaaraisten kaitsemiseen, jos saksimisessa haluaa säästellä.

Vinkki! Pyyhekuivaa hiukset ennen hoitoaineen levittämistä. Silloin se imeytyy paremmin ja pääsee hoitamaan hiuksia tehokkaammin.

Edullisesta ja tehokkaasta ihonhoitolinjastaan tunnettu The Ordinary valmistaa myös hiustenhoitotuotteita. Hoitoaineen minimalistinen sisällysluettelo on riisuttu aineista, jotka latistavat hiusta. The Ordinary Behentrimonium Chloride 2% Conditioner -hoitoaine, 10,20 €.

Kosteuttava hoitosuihke normaalille, kuivalle ja kiharalle hiukselle selvittää ja silottaa, antaa kutreille kiiltoa ja suojaa niitä lämmöltä. Schwarzkopf Professional Bonacure Moisture Kick Spray -hoitosuihke, 21,90 €.

Tähän keratiinihoitoon luottaa myös J. Lo! Kerran viikossa käytettävä kotihoito luo hiuksiin disulfidisidoksia, jotka korjaavat ja vahvistavat lämpö- ja värikäsittelyn sekä UV-säteilyn heikentämiä hiuksia. Olaplex No.3 Hair Perfector -tehohoito, 31,90 €.

Kauraöljyä sisältävä hiusnaamio kosteuttaa ja hoitaa hiuksia ja rauhoittaa hiuspohjaa. Hajusteeton tuote sopii myös curly girl -metodia noudattaville. LV Kauraöljy Hiusnaamio, 4,90 €.

Kiiltoa, kiitos

Kutrit kuin Kimillä? Panosta muotoilutuotteisiin!

Suurin virhe tuuheaa tukkaa tavoitellessa? Se, että annat hiusten kuivua päätä myöten suihkun jälkeen. Volyymin metsästäminen tulisi aloittaa heti, kun hiukset ovat pyyhekuivat. Pohjatyöksi riittää muotovaahto ja pää alaspäin föönaaminen. Kun muotovaahto sisältää hoitavia ainesosia, saat hiuksiin myös kiiltoa ja pehmeyttä.

Hiuskiinnettä valitessa moni tarttuu vahvaan pitoon siinä toivossa, että tuotetta kuluu vähemmän, kun lakka on tuju. Todellisuudessa vahva hiuskiinne sopii vain harvoihin kampauksiin. Jos haaveissasi on rento ja ilmava kesäkampaus, kannattaa lakka valita kevyenä tai keskivahvana. Hiusväriä suojaava aurinkosuoja on tuotteessa hyvä lisä.

Viimeistelysuihke tuo hiuksiin kaivatun loppusilauksen – haaveilit sitten Kim Kardashianin kaltaisesta kiillosta tai surffitukkamaisesta karheudesta ja volyymista.

Salaisuus Kim Kardashianin extrakiiltävien hiuslookien takana: sähköisyyttä poistava hiussuihke, joka viimeistelee hiukset sileiksi ilman, että kampaus lässähtää. Colorwow Dream Coat Supernatural Spray, 29,90 €.

Sitruksisen tuoksuisessa hiuskiinteessä on kevyt koostumus, joka sopii erityisen hyvin rentoihin kesäkampauksiin. Suojaa hiuksia uv-säteiltä ja ilmankosteudelta. Wella Professional Care Eimi Mistify Light -hiuskiinne, 24,90 €.

Tuuheuttava muotovaahto antaa hiuksille pitkäkestoista pitoa tahmaamatta. Vaahdon sisältämä arganöljy tekee hiuksista silkkiset ja estää sähköisyyttä. Moroccanoil Volumizing Mousse -muotovaahto, 28,90 €.

Kiillon sijaan tuuheutta ja rakennetta kampaukseen saa suihkeella, joka toimii tukassa kuin merivesi. Suolasuihke ajaa myös kampausnesteen virkaa ja sopii erityisesti kiharalle tai taipuisalle tukalle. Sachajuan Ocean Mist -suolasuihke, 24 €.

Lähteet: Vogye, Popsugar, ET Online, Who What Wear