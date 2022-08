6 ihanaa ihonhoitotuotetta täynnä marjojen tehoa! Näillä hellit kasvot kuntoon

Marjojen tehoaineita janoaa myös iho. Kokosimme yhteen tuotteet, joilla annat kasvoillesi kunnon marjakylvyn.

Rauhoita puolukalla

Dermosil Soothing Facial Cream Lingonberry, 7,60 €

Kasvovoide on ihonhoidon peruspilari. Dermosilin ohuessa kasvovoiteessa on käytetty puolukansiemenöljyä, jonka sisältämät rasvahapot kosteuttavat ja vahvistavat ihoa samalla, kun sen antioksidantit, kuten C- ja E-vitamiini, suojaavat ihoa vapailta radikaaleilta ja edistävät ihosolujen muodostusta. Voide kosteuttaa, suojaa ja rauhoittaa ärtynyttä ja herkkää ihoa ja pitää sen kimmoisana. Puolukalta tuoksuva voide sopii kaikille ihotyypeille.

Antioksidantit ovat erilaisia aineita, kuten vitamiineja, jotka suojaavat ihoa vapaiden radikaalien aiheuttamilta soluvahingoilta ja niiden seurauksena syntyvältä kuivumiselta ja ennenaikaiselta vanhenemiselta. Vapaat radikaalit syntyvät puolestaan suojaksi muun muassa auringonsäteilylle ja tupakansavulle. Marjat ovat täynnä antioksidantteja ja tekevät siksi ihonhoidossa hyvää.

Nauti marjacocktail

Lumene Nordic-C Valo Arctic Berry Oil-Cocktail -tehohoito, 29,90 €

Miksi tyytyä yhteen, kun voi saada moninkertaisen marjacocktailin? Lumenen vitamiinitehohoidossa on käytetty karpaloa, lakkaa ja puolukkaa. Karpalon rasvahapot kosteuttavat ja kirkastavat ihoa, lakan sokerit ja mineraalit sitovat ihoon kosteutta ja puolukan sisältämät C- ja E-vitamiini suojaavat ihoa vapailta radikaaleilta. Näiden lisäksi tehohoidossa on muun muassa ihon kuntoa ylläpitävää B3-vitamiinia eli trendikästä niasiiniamidia ja ihosolujen kasvua vauhdittavaa B5-vitamiinia. Tehotuote elvyttää, tasoittaa ja suojaa kuivintakin ihoa ja saa sen hehkumaan.

Ravitse ruusunmarjalla

Pure=Beauty Antioxidant Face Cream with Vitamin C & Rosehip -kasvovoide, 27,90 €

Kotimaisen luonnonkosmetiikkamerkin antioksidanttivoide sisältää ruusunmarjaa, joka kosteuttaa ja ravitsee ihoa ja auttaa pitämään sen joustavana ja pehmeänä. Ruusunmarja sisältää runsaasti antioksidantteja, kuten A-, C- ja E-vitamiineja – tunnettuja ihon uudistajaa ja silottajaa, kirkastajaa ja kosteuttajaa. Yhdessä C- ja E-vitamiini auttavat ihoa myös palautumaan auringonsäteilyn haittavaikutuksilta, joten näitä ainesosia sisältävä kasvovoide sopii loistavasti kesäkäyttöön aurinkosuojan tueksi.

Öljyä arktisilla siemenillä

BTB13 Omega-3 Arctic Berry Oil -kasvoöljy, 48 €

Marjaöljyjä nassulle! Suomalaisbrändin kasvoöljy sisältää karpalon, mustikan, mustaherukan, tyrnin ja vadelman siemenöljyjä. Jokaisella öljyllä ja niiden sisältämillä vitamiineilla ja omega-3-rasvahapoilla on oma tehtävänsä: karpalonsiemenöljy kosteuttaa ja ravitsee, mustikansiemenöljy rauhoittaa ja suojaa, mustaherukansiemenöljy pehmentää, tyrnin siemenöljy vahvistaa ja vadelman siemenöljy uudistaa ihoa. Marjaöljy sopii kaikille ihotyypeille ja sitä voi käyttää sellaisenaan tai päivävoiteen seassa.

Puhdista puolukalla

Djusie Liquid Silk Perfect Cleansing Oil -puhdistusöljy, 34,95 €

Puhdistusöljy on meikinpoiston hellävarainen monitoimituote, joka vie kasvoilta niin kasvomeikin, vedenkestävän ripsivärin kuin ylimääräisen talin. Kotimaisen luonnonkosmetiikkamerkki Djusien puhdistusöljyssä on ihoa kirkastavaa puolukansiemenöljyä, jonka sisältämät rasvahapot kosteuttavat ja vahvistavat ihoa samalla, kun antioksidanttiset C- ja E-vitamiini suojaavat sitä. Erityisen puhdistusöljystä tekee sen aromaterapeuttinen tuoksu, joka syntyy limetin, verigreipin, jasmiinin ja geraniumin eteerisistä öljyistä. Öljypuhdistus sopii kaikille ihotyypeille.

Kukista karpalolla

Ekopharma Karpalo Acne Spot Control -seerumi, 22,90 €

Salisyylihappo on ihonhoidon ihmeaine, joka kukistaa näpyt, edistää ihon uusiutumista ja vähentää epäpuhtauksia. Sitä sekä karpalouutetta on suomalaisen luonnonkosmetiikkabrändin paikallishoitotuotteessa, joka häivyttää yksittäisiä näppyjä, hoitaa epäpuhtauksia ja hillitsee tulehduksia. Karpalouute sisältää antimikrobisia yhdisteitä, antioksidantteja ja vitamiineja, jotka suojaavat ja kirkastavat ihoa. Geelimäistä seerumitehohoitoa käytetään paikallisesti näppyjen päällä.

Kuvat: Mikko Hannula