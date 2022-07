Joko sinunkin kotonasi hurisee diffuuseri, joka vapauttaa huoneilmaan aromeja? Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin trendi on tuonut aromaterapialle viime vuosina paljon uusia ystäviä.

Hajuaistilla on suora yhteys limbiseen järjestelmään

Eteerisistä öljyistä voi sekoittaa nykyisin kosmetiikkaa, parfyymin tai käsidesin. Niitä on kuitenkin käytetty jo vuosisatoja. Eteeriset öljyt höyrytislataan tai puristetaan aromaattisesta kasvista tai kasvin osasta, ja niillä voidaan hoitaa kehoa ja mieltä joko hengityksen tai ihon kautta.

Hajuaistilla on suora ja nopea yhteys limbiseen järjestelmään eli aivojen tunnekeskukseen. Keskus välittää elimistön kuormituksesta kertyvää tietoa ja säätelee myös hypotalamusta, hormonikeskusta. Hormonit taas vaikuttavat esimerkiksi stressiin, mielialaan ja energiatasoon. Hajuaistin kautta eteerisillä öljyillä voikin pyrkiä helpottamaan stressiä ja alakuloa ja parantamaan unta tai keskittymiskykyä – tai lisäämään energiaa.

Kun eteeristä öljyä laitetaan iholle, se vaikuttaa sekä tuoksullaan että imeytymällä osin verenkiertoon. Eteeriset öljyt on pakattu täyteen tehoa.

– Jotain kertoo se, että kottikärryllisestä laventelia saadaan vain viisi millilitraa eteeristä öljyä, Frantsilan toimitusjohtaja Jupiter Cormier kertoo.

Öljyjä voi käyttää ihonhoidossa tai aromahieronnassa, mutta ensin voimakas öljy pitää laimentaa esimerkiksi manteli- tai oliiviöljyyn. Poikkeuksen tekevät laventeli ja teepuu, joita voi käyttää iholle pieninä määrinä myös sellaisenaan.

Ihonhoidossa tehokkaita ovat teepuuöljy ja ruusu. Antibakteerinen teepuuöljy tepsii epäpuhtauksiin ja jopa akneen. Antioksidanttinen ruusu suojaa ja uudistaa ihoa. Eteerisiä öljyjä käytettäessä kyse ei kuitenkaan ole pelkästä ihonhoidosta. Lymfa- ja verenkierto kuljettavat eteerisen öljyn molekyylit iholta kaikkialle elimistöön, missä ne vaikuttavat pitkään ja kokonaisvaltaisesti. Useimmilla eteerisillä öljyillä on Cormierin mukaan antibakteerinen, antiviraalinen ja antioksidanttinen vaikutus. Niillä voi siis torjua bakteereja ja viruksia sekä suojata elimistön soluja hapettumiselta.

Perinteisesti eteerisiä öljyjä on käytetty laimennettuina myös sisäisesti. Sitä ei kuitenkaan kannata kokeilla kotona. Öljyn juominen voi pahimmillaan johtaa limakalvojen palamiseen tai myrkytykseen.

Cormierin mukaan eniten on tutkittu laventelia, jonka tiedetään rauhoittavan mieltä ja edistävän unta. Piparminttu taas auttaa päänsärkyyn ja ruuansulatusvaivoihin. Rosmariini sekä sitrustuoksut parantavat keskittymistä. Eukalyptus ja ravintsara helpottavat tukkoisuutta.

Aromaterapeuttien lisäksi eteerisiä öljyjä käyttävät maailmalla täydentävänä hoitomuotona lääkärit. Hyvinvointivinkkejä @docemilia-Instagram-tilillään antava lääkäri Emilia Vuorisalmi puhuu eteerisistä öljyistä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena. Hän löysi öljyt oman elämänsä kipuiluvaiheissa.

– Eteeriset öljyt eivät tietenkään korvaa lääkkeitä, mutta voivat olla hyvä tukihoito. Oma suosikkini on muskatellisalvia, jota käytän lievittämään stressiä ja tukemaan hormonaalista tasapainoa.

– Kun haluan keskittyä, laitan diffuuseriin bergamottia. Joskus levitän eteerisiä öljyjä manteliöljyssä akupisteisiin tai yöksi jalkapohjiin.

Aidon aromaterapian tunnistaa Jupiter Cormierin mukaan siitä, että tuotteessa on käytetty 100-prosenttista eteeristä öljyä, jota ei ole laimennettu.

Vinkki! Eteeriset öljyt on helppo napata arjen menoihin tai matkalle mukaan pienissä roll on -pulloissa tai nuuskittavissa puikoissa. Saatavilla on sekä rauhoittavia että piristäviä tuoksusekoituksia.