Testasimme 7 asteittain päivettävää vartalovoidetta – näin kevyet itseruskettavat toimivat

Varsinaisten itseruskettavien rinnalla vaihtoehtona ovat hiljalleen iholle väriä antavat tuotteet. Kokeilimme seitsemän voidetta.

Kookoksen tuoksu

Sunny Stories Self Tan Hydra Body Toner Gradual, 24,90 € / 150 ml

Arvosana: 3- / 5

Lupaus: Uuden itseruskettavabrändin asteittain päivettävän vartalovoiteen erittäin kevyt koostumus antaa joko päivittäin tai muutaman kerran viikossa käytettynä asteittain syvenevän ja ylläpidettävän päivetyksen. Sisältää ihossa luonnostaan esiintyviä kosteustekijöitä sekä glyseriiniä, skvalaania ja hyaluronihapon eri muotoja. Patentoitu teknologia peittää DHA:sta vapautuvaa ominaistuoksua, tuotteessa pehmeä kookoksen tuoksu. Imeytyy nopeasti, vegaaninen, valmistettu Ruotsissa.

Kokemus: Hyvin ohut emulsio levittyy sujuvasti ja imeytyy melko mukavasti ihoon. Tuoksu on todellakin luvattu kookos – haju on iholla selvästi vielä seuraavanakin päivänä, eikä itseruskettavan tuoksu tule pahasti läpi. Sävyä on jo ensimmäisenä päivänä, mutta tasaisemman rusketuksesta saa, kun tuotetta käyttää vähintään kahtena peräkkäisenä päivänä. Ihon kuiviin kohtiin tuote tarraa helposti tummempana kiinni, joten tämä vaatii huolellisuutta levitettäessä.

Iso pakkauskoko

Bondi Sands Everyday Gradual Tanning Milk, 20,50 € / 375 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Australialaismerkin asteittain ruskettava, päivittäiseen käyttöön tarkoitettu emulsio. Tuote sisältää aloe veraa ja E-vitamiinia, jotka hoitavat ihoa ja saavat sen hehkumaan. Emulsio levittyy helposti ja antaa kestävän rusketuksen. Vegaaninen.

Kokemus: Myös tämä voide tuoksuu kookosmaiselta. Seuraavana päivänä tuoksu on edelleen iholla, ja vaikka haju ei ole kovin raikas, pahin itseruskettavan tuoksu peittyy sen alle. Lopputulos on yksi testin luonnollisimmista, eikä tämä jätä kuiviinkaan kohtiin pahoja laikkuja. Silti väriä saa parin levityskerran jälkeen jo kiitettävästi. Jatkuvasti päivetystä ylläpitävä kiittää kunnon pakkauskoosta.

Kotimaista luonnonkosmetiikkaa

Atopik Asteittain päivettävä vartalovoide, 24 € / 100 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Ihoa asteittain päivettävä voide vartalolle ja kasvoille. Antaa luonnollisen ja tasaisen päivettyneen sävyn. Sisältää ihoa hoitavaa kauraa ja antioksidanttista metsämustikkaa. Valmistettu Suomessa, sertifioitua luonnonkosmetiikkaa, vegaaninen.

Kokemus: Suurin miinus tässä tuotteessa on iholle kehittyvä itseruskettavan haju, joka häipyy vasta seuraavana päivänä suihkun jälkeen. Voide on suhteellisen paksua, mutta levittyy iholle pehmeänä ja tuntuu hoitavalta. Tällä saa iholle kahden levityskerran jälkeen testin syvimmän, jopa paahteisen, mutta hieman oranssihtavan sävyn.

Tuoksuton vesimeloni

St Tropez Gradual Tan Watermelon Daily Firming Lotion, 29,90 € / 200 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Asteittain itseruskettava voide antaa kevyen sävyn ja luonnollisen päivettyneen hehkun, joka kehittyy asteittain ja mukautuu omaan ihonväriin. Virkistävä vesimelonin tuoksu ja kevyt koostumus. Sisältää muun muassa hyaluronihappoa, merilevää, mustikan- ja vadelmansiemenuutetta sekä luonnollista melaniinia. Kosteuttaa, tasoittaa, kiinteyttää ja suojaa ihoa.

Kokemus: Jos inhoat itseruskettavan tuoksua, tämä voi olla tuotteesi. Levitettäessä tuoksuu vain kevyt vesimeloni ja seuraavana päivänä iho on lähes tuoksuton. Myös sävyn lopputulos on kahden levityskerran jälkeen oikein kelpo, kevyt ja suhteellisen luonnollinen ja tasainen. Koostumus on pehmeän voidemainen.

Tasainen sävy

Tan-Luxe The Gradual Illuminating Tanning Lotion, 29,90 € / 250 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Asteittain päivettävän, kevyen kosteusvoiteen öljy-emulsiokoostumus levittyy täydellisesti ja antaa iholle luonnollisen hehkun. Tasoittaa ja pehmentää ihoa ja saa sen näyttämään kiinteämmältä. Sisältää muun muassa vadelmansiemenöljyä, E-vitamiinia ja aloe veraa. Väri kehittyy tunnissa.

Kokemus: Tämä on testin nestemäisin voide. Koostumus on niin löysää, että se aiheuttaa ensimmäisellä levityskerralla hankaluuksia. Toisella kerralla sujuu jo paremmin, kun tuotetta ottaa vähemmän. Tuoksu on melko voimakas ja hajuvesimäisen makea. Kuivuu melko hitaasti, mutta antaa hyvän hehkun, ja sävystä tulee kahden levityskerran jälkeen tasainen ja hyvä.

Hehkuva koostumus

Isle of Paradise Self-Tanning Butter, 21,90 € / 200 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Hehkuva iho täyteläisellä ja ravitsevalla voiteella. Asteittain sävyttävä voide kosteuttaa ja tekee ihosta kuulaan valoa heijastavien pigmenttien sekä iholle asteittain muodostuvan luonnollisen näköisen sävyn ansiosta. Vegaaninen.

Kokemus: Tuotteen tuoksu on ihan freesi, mieto ja miellyttävä, eikä se tuoksu itseruskettavalta. Koostumus on paksu, ja siinä on mukana pientä kimalletta. Vaikka voide tuntuu levittyvän aluksi hyvin, voiteen kimalteet rullautuvat iholla, jäävät helposti pienille kasautumille ja hankaloittavat tasaista levittämistä. Se saattaa vaikuttaa lopputulokseen: väri ei ole iholla seuraavana päivänä kaikista kohdista täysin tasainen.

Perustuubi

Vita Liberata Fabulous Gradual Tanning Lotion, 23,95 € / 200 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Tehokkaasti kosteuttava, sävytön itseruskettava voide koko vartalolle. Hoitaa ja pehmentää ihoa kuten kosteusvoide, ja antaa asteittain syvenevän rusketustuloksen. Sopii erinomaisesti päivittäiseen käyttöön ja kauniin päivetyksen ylläpitoon.

Kokemus: Paksuhko voide levittyy mukavasti ja kuivuu melko pian. Tuotteessa ei juuri ole tuoksua levitettäessä, mutta seuraavana päivänä itseruskettava tuoksuu iholla. Päivetys on selkeä ja tasainen kahden levityskerran jälkeen, mutta sävy taittaa selvästi oranssiin päin.

Yhteistä testin kaikille tuotteille: ∎ Hyvin samankaltainen, jokseenkin oranssihtava itseruskettavan sävy. ∎ Kosteuttavuus ja pehmeä iho. ∎ Selvästi väriä jo ensimmäisellä kerralla, mutta parempi ja tasaisempi tulos toisen levityskerran jälkeen. ∎ Toimivat myös kasvoilla. ∎ Melko huomaamaton, hiljalleen tapahtuva kuluminen pois iholta.

