5 kesän trendikkäintä hiusväriä – nämä kuvat saavat takuulla pirauttamaan kampaajalle

Rivieraraitoja, platinablondia ja modattua harmaata. Tässä tulevat kesän hiusvärihitit!

Kim Kardashianin hurahtaminen platinablondiin osoittaa, että väri on todella pinnalla.

Kesä on tukkatrendien kulta-aikaa. Listasimme aiemmin kesän himotuimmat hiusmallit ja säväyttävimmät tukkatyylit, ja nyt on hiusvärien vuoro.

Tässä tulee 5 kesän hoteinta hiusväriä.

1. Rivieran ruskea

Ranskan riviera, aurinko, jääkylmä juoma ja ne täydelliset, auringon vaalentamat raidat. Tästä mielikuvasta on saanut inspiraationsa tämän kesän hittihiusväri eli Rivieran ruskea, kertoo Who What Wear.

Hittihiusten pohjavärinä on täyteläinen, hieman tuhkainen ruskea, jota pehmentävät vaaleat, aurinkoraitoja muistuttavat vauvaraidat. Tyyli toimii myös trendikkäänä sienibrunena, johon ovat hurahtaneet muun muassa Hailey Bieber ja Jennifer Lopez.

2. Platinablondi

Hiuksensa platinablondeiksi ovat hiljattain värjänneet muun muassa Billie Eilish, Christina Aguilera sekä Kim että Khloe Kardashian. On siis turvallista väittää, että kyseessä on kesän kiistaton hittiväri.

Ja sehän meille suomalaisille passaa, sillä kampaaja Emilia Laitisen mukaan perinteinen eloveenablondi on suomalaisten kestosuosikki.

3. Kunnon kupari

Punaiset hiukset ovat olleet pinnalla pitkään, eikä muutosta ole vieläkään luvassa. Neutraalin kanelin ja mansikkaisen kastanjanruskean sijaan tänä kesänä palataan perinteiseen kupariin.

4. Kolmen sävyn blondi

Ruskeiden hiusten lisäksi luonnollisia aurinkoraitoja haetaan myös vaaleaan tukkaan.

Who What Wearin haastattelema Wellan väritrendien asiantuntija Zoë Irwin kertoo, että erityisen trendikkäältä näyttävät nyt kolmisävyiset vaaleat hiusvärit, jotka on luotu balayage-tekniikalla.

5. Modattu harmaa

Luonnolliset harmaan sävyt näyttävät nyt tyylikkäämmältä kuin koskaan!

Vaikka luonnollista harmaata väriään kasvattaisi esiin, ei värikokeiluja välttämättä tarvitse jättää. Who What Wearin haastattelema kampaaja Larry King nimittäin vinkkaa, että oman värin sekaan voi lisätä tummempia tai vaaleampia osioita esimerkiksi kasvoja kehystämään tai tyveä syventämään. Kun väripaletin pitää lähellä omaa, luontaista väriä, näyttää lopputulos luonnolliselta.

