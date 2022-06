Ovatko hiuksesi hennot vai ohuet? Tämän jutun luettuasi tiedät vastauksen – ja osaat huijata tukkasi tuhdimmaksi

Ammattilaisen vinkeillä saat hiuksesi näyttämään paksummilta.

Näyttelijä Rashida Jonesin hiukset ovat hennot, mutta niitä on määrällisesti paljon.

Ohuet ja lättänät. Näillä kahdella termillä suomalaiset usein kuvailevat hiuksiaan.

Mutta onko suomalaisten perinteinen, lirutukaksi nimetty hiustyyppi ohut – vai onko kyseessä sittenkin hento hiuslaatu? Entä miten nämä kaksi eroavat toisistaan? Ja mitä käytännön merkitystä sillä on? Otimme selvää.

Samankaltaiset mutta erilaiset

Ohut (thin hair) ja hento (fine hair) ovat kaksi eri hiustyyppiä, jotka usein sekoittuvat keskenään, sillä ne näyttävät hyvin samankaltaisilta.

Jos hiuksia haluaa hoitaa oikein ja tukkaan tavoittelee volyymia, on oma hiuslaatu hyvä tunnistaa, sillä ohut ja hento tukka kaipaavat hieman erilaista käsittelyä.

Byrdien haastattelemat hiusalan ammattilaiset kertovat, miten oman hiuslaadun tunnistaa ja kuinka tukka kannattaa tyypistä riippuen stailata.

” Hento hius on halkaisijaltaan ohut, mutta hiuksia voi olla määrällisesti paljon.

Hentojen hiusten tunnusmerkit

Hento hius on yksittäisenä suortuvana halkaisijaltaan ohut, mutta hiuksia voi olla määrällisesti paljon. Hennolle hiuslaadulle on ominaista volyymin puute, joten ne usein näyttävät ohuilta.

Byrdien haastatteleman ihotautilääkäri Nazanin Saedin mukaan hento hiuslaatu on seurausta pienestä ja kapeasta hiustupesta, joka on geneettinen ominaisuus. Tästä syystä asialle ei ole tehtävissä juuri mitään: hento hius on hento läpi elämän.

Ohuiden hiusten tunnusmerkit

Ohuilla hiuksilla viitataan hiusten tiheyteen. Se tarkoittaa, että yksittäiset hiukset voivat olla paksujakin, mutta niitä kasvaa harvassa.

Suedin mukaan hiusten ohentumisesta kärsivien ihmisten päässä muutos tapahtuu yleensä nimenomaan hiusten määrässä, ei yksittäisten hiusten paksuudessa.

” Ohuilla hiuksilla viitataan hiusten tiheyteen. Se tarkoittaa, että yksittäiset hiukset voivat olla paksujakin, mutta niitä kasvaa harvassa.

Kokosimme aiemmin yhteen 5 merkkiä, joista tunnistat hiusten ohenemisen sekä liudan keinoja ongelman selättämiseen.

Näin saat hentoihin hiuksiin tuuheutta

Moni hentohiuksinen välttelee hiusten kerrostamista, sillä olemme oppineet, että tasaiset latvat tekevät tukasta tuhdimman näköisen. Se on kuitenkin harhaluulo, kertoo Byrdien haastattelema julkkisten hiusmuotoilija Andrew Fitzsimons.

Kyse on hennon ja ohuen tukan perustavanlaatuisesta erosta: hennossa tukassa hiuksia voi olla määrällisesti paljon, vaikka kokonaisvaikutelma olisikin hiusten hennon rakenteen vuoksi ohut tai littana. Toisin sanoen hentohiuksisilla on usein varaa kerrostaa kutreja – ja kerrokset tunnetusti tuovat mukanaan volyymia.

Tuuheutta voi tavoitella myös tuotteilla. Kokeile esimerkiksi tyvikohottajaa, suolasuihketta, kuivashampoota tai muotovaahtoa. Keskity kohottamaan etenkin tyveä kuohkean kuontalon aikaansaamiseksi.

Näin huijaat ohuet hiukset runsaammiksi

Tehdään se heti selväksi: tukka saa olla ohut. Lirutukassa on todellisuudessa monia hyviä puolia.

Keinoja kuohkeampien kutrien saavuttamiseksi on kuitenkin useampia. Ensimmäisenä Fitzsimons mainitsee niistä ilmeisen: pidennykset, jotka tekevät tukasta konkreettisesti runsaamman.

Toisaalta myös lyhyt hiusmalli on nappivalinta. Fitszimonsin mukaan lyhyt malli saa ohuet hiukset näyttämään paksummilta. Kokeile ensin esimerkiksi tasapaksua polkkaa tai etene suoraan pixiehen.

Leikkausten lisäksi runsautta voi tavoitella myös värjäyksillä. Etenkin monisävyiset, raidoitetut hiukset saavat kutrit näyttämään paksummilta pituudesta riippumatta.

Viimeisenä Fitzsimons mainitsee tuuheuttavat tuotteet, joihin sisältyvät muun muassa kuivashampoot ja muotovaahdot. Jos päänahka kuultaa hiusten läpi, voi kokeilla myös sävyttäviä kuivashampoita tai päänahan tilapäiseen värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita. Muista kuitenkin kohtuus käytössä – päänahka tarvitsee välillä happea.

Lue lisää: 10 vinkkiä paksumman näköisiin hiuksiin – jos nämä eivät auta, ei mikään