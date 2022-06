Listasimme 4 kesän kauneinta ja käytännöllisintä trendilaukkua – näihin mahtuu vaikka koko omaisuus

Mikä on kesäkassissa tärkeintä? No tietysti se, että siihen mahtuu ämpärikaupalla tavaraa!

Kesä on täällä, ja on aika jättää pikkulaukkusesonki taakse. Kun aurinkoisena päivänä lähtee liikkeelle, on mukaan varattava kunnon kassi. Miten muka muuten saisi kulkemaan mukana kaikki tarpeelliset kamppeet aina aurinkovoiteesta piknik-vilttiin ja suosikkipokkariin?

Tästä inspiroituneena listasimme neljä kesän kauneinta ja käytännöllisintä laukkumallia. Oletko valmis kassialmakesään?

1. Korilaukku

Korilaukku on todellinen kesäkassien klassikko, joka palaa muotiin lähes joka vuosi.

Se ei ole mikään ihme, sillä laukku näyttää tyylikkäältä, mutta imee sisäänsä valtavan määrän tavaraa. Mukaan mahtuvat sekä vesipullo, uikkarit että pyyhe.

Muotiväki rakastaa nyt Dragon Diffusionin korilaukkuja, 310 €.

VIhreä on trendikäs valinta juuri nyt: 29,99 €, H&M.

2. Verkkokassi

Verkkokassi on täydellinen kaveri rannalle, sillä toisin kuin muut laukut, se ei säikähdä vettä tai kerää hiekkaa sisäänsä. Tänä kesänä verkkokassi on paitsi käytännöllinen, myös trendikäs.

Muotiväen olkapäitä koristaa nyt Pradan verkkokassi, mutta jos et ole valmis pulittamaan reikäisestä kassista yli 1 600 euroa, poimimme alle pari lompakkoystävällisempää vaihtoehtoa. Tyylikkäin kassi löytyy kuitenkin paikallisesta käsityöliikkeestä.

Zaran laukussa on Pradan kaltaista tuhtia pitoa: 99,95 €.

Tähän trendiin voi hypätä mukaan myös pienellä budjetilla: 3,99 €, Tokmanni.

3. Köysihihnat

Hiiohoi ja vesille! Jos tyyrpuuri ja paapuuri eivät tule selkärangasta, voi merellistä tunnelmaa tavoitella myös seilorihenkisillä köysinarulaukuilla. Kunnon kassiin mahtuvat kaikki kimpsut ja kampsut!

Loewen laukut ovat repun ja laukun välimuoto: 1200 €.

Naruhihnoissa on merellistä tunnelmaa: 40 €, Seafolly.

4. Ämpärilaukku

Tämän hetken tyylikkäin laukku on malliltaan kuin sanko, joten nimesimme sen ämpärilaukuksi. Kassi takuulla osuu ja uppoaa suomalaisiin – onhan meillä aivan erityinen suhde ämpäreihin.

Kaupungilla ei kuitenkaan oleilla Orthexit olalla. Instagramin tyylilyylit nakkaavat olalleen Louis Vuittonin kassin, mutta myös muista ämpärin mallisista suippolaukuista saa tyylipisteitä.

Musta ämpärilaukku on ajaton klassikko: 490 €, Balmuir.

Keltainen ämpärilaukku on kesäihmisen valinta: 135 €, Hvist.

