Hyvästi tahmaisuus! Testasimme 14 kasvojen aurinkovoidetta ja löysimme enemmän hyviä kuin koskaan – 3 tuotetta sai täydet pisteet

Kokeilimme joukon kasvojen aurinkovoiteita ja pisteytimme purkit. Korkea suoja löytyy ilahduttavan helposti nykyisin myös kevyen tuntuisista voiteista.

Mattainen tulos

Aco Ultra Light Sun Face Fluid SPF 50+, 20,90 € / 40 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Äärimmäisen kevyt ja juokseva aurinkosuojatuote antaa iholle erittäin korkean UVA- ja UVB- säteilysuojan. Nopeasti ihoon imeytyvä neste ei jätä valkoisia jälkiä eikä tuki ihohuokosia. Kevyt fluidikoostumus jättää ihon mattapintaiseksi ja pehmeäksi. Hajusteeton, sopii myös herkälle iholle.

Kokemus: Apteekkibrändin uutuus on saman tyylinen kuin merkin aiemmatkin kasvojen aurinkovoiteet. Koostumus on hyvin nestemäinen ja juokseva, ja voide levittyy iholle ihan kivasti. Tuntuma ja tulos on heti melko mattainen – kuivaihoisena tämä ei ole lempparini, vaan kaipaisin kosteuttavampaa tuotetta. Normaalille tai sekaiholle mattapinnan antava voide voi toimia paremmin. Tuote ei tuoksu miltään.

Hehkuva iho

Ekopharma Tyrni Sun Shield SPF 30 Kasvovoide, 29,90 € / 30 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Aurinkosuoja aikuiselle iholle. Antioksidanttista tyrniöljyä sisältävä aurinkovoide on kevyt. Innovatiivisen formuloinnin ansiosta aurinkovoide imeytyy täydellisesti ilman valkoista pintaa ja suojaa mineraalifilttereiden avulla UVB- ja UVA-säteiltä. Sertifioitua kotimaista luonnonkosmetiikkaa.

Kokemus: Voide levittyy yllättävän pehmeästi ja kevyesti iholle. Tuntu on samettinen, eikä kasvoille jää fysikaalisista suojista tuttua valkoisuutta lainkaan. Ihon pinta on ennemmin hehkuva. Hyvin mieto tuoksu on miellyttävä. Plussaa kotimaisesta valmistuksesta.

Luonnonkosmetiikkaa läheltä

ByRaili Beauty Essentials Natural Sun Cream SPF 30, 29 € / 30 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Aurinkosuojaan suojan tuo luonnollinen sinkkioksidi, joka suojaa ihoa sekä UVB- että UVA-säteiltä. Kevyt ja helposti levittyvä koostumus sisältää suomalaista, vahvasti antioksidanttista puolukkauutetta ja kosteuttavaa glyseriiniä. Täysin fysikaalinen aurinkovoide levittyy iholle helposti eikä jätä valkoista pintaa. Sopii kaikille ihotyypeille ja herkälle iholle, myös meikkivoiteen alle.

Kokemus: Tämä on hyvin samankaltainen Ekopharman tuotteen kanssa. Valmistaja ja valmistuspaikka onkin sama, ja inci-listan kymmenen ensimmäistä ainesosaa ovat samassa järjestyksessä molemmissa tuotteissa. Näppituntumalta tuote eroaa vain hieman tuoksultaan: tässä mieto tuoksu ei ole aivan yhtä kiva, ei tosin huonokaan.

Hoidetun näköinen iho

Eucerin Pigment Control Sun Fluid SPF50+, 27,90 € / 50 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Aurinkosuojavoide antaa erittäin korkean UVA- ja UVB-suojan pigmenttiherkälle iholle. Patentoitu Thiamidol-ainesosa vähentää melaniinin tuotantoa, ja sen on kliinisesti ja dermatologisesti todistettu vähentävän ihon pigmenttimuutoksia ja ehkäisevän niiden uusiutumista. Miedosti hajustetun voiteen nopeasti imeytyvä koostumus ei tuki ihohuokosia ja sopii käytettäväksi meikin alla.

Kokemus: Mukavan sileä ja pehmeä voide! Levittyy iholle kosteuttavan tuntuisena helposti ja jättää iholle kauniin hoidetun näköisen pinnan. Ei tunnu nahkealta tai kalvomaiselta kasvoilla. Mukava tuoksu, miellyttävä tuote.

Huippuhyvää kotimaasta

BTB13 Antioxidant Sun Cream SPF 30, 38 € / 30 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Suomalaisen ihonhoitosarjan aurinkovoide aikuiselle iholle UVB- ja UVA-suojalla. Kevyt, helppokäyttöinen ja imeytyy erinomaisesti jättämättä valkoista pintaa. Sisältää ihon ikämuutoksia hoitavaa patentoitua BTB13-soluaktivaattoria, ruusunmarjaöljyä ja Q10:ä, joka auttaa suojaamaan ihoa auringon vanhentavalta vaikutukselta. Valmistettu Helsingissä.

Kokemus: Ihana kotimainen tuote. Vaikka voiteessa on tiettyä aurinkorasvamaista tuntua, se tuntuu samalla ihonhoitotuotteelta. Koostumus on kevyehkö ja levittyy kasvoille mukavan tuntuisena. Iho vaikuttaa kosteutetulta eikä tuntuma ole lainkaan kalvomainen – oikeastaan tuote ei tunnu kasvoilla miltään. Plussaa kotimaisesta valmistuksesta.

Loistotuote Koreasta

Coxir Ceramide Daily UV Sun Block SPF 50 PA+++, 18,90 € / 80 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Erityisesti ikääntyvälle iholle kehitetty voide suojaa UVA- ja UVB-säteiltä, kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa. Keramideilla on ihon kuntoa ja suojakerrosta parantava vaikutus ja ne auttavat palautumaan rasituksesta ja ehkäisemään kuivuutta. Tuotteessa on sekä fysikaalinen että kemiallinen suoja. Kaikille ihotyypeille, erityisesti ikääntyvälle iholle.

Kokemus: Korealaiset todella osaavat aurinkosuojien valmistuksen. Ihon huolellinen suojaaminen kuuluu maassa vahvasti kauneudenhoitorutiineihin, ja suojatuotteet ovat kuin kasvovoiteita. Tämäkin voide levittyy iholle helposti ja kuivuu nopeasti täysin tahmattomaksi ja kauniiksi pinnaksi. Mieto tuoksu muistuttaa lakritsia ja häipyy pian kasvoilta. Vaikka tuote sisältää kosteuttavia hyaluronihappoa ja aloe veraa, sanoisin, että voide on ihanteellinen normaalille ja rasvaiselle iholle, vaikka toimii myös kuivaihoisella. Huomaa muita suurempi pakkauskoko!

Täysien pisteiden tuubi

Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF 50 PA+++, 19,90 € / 50 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Yksi korealaisen kosmetiikan suosituimmista aurinkovoiteista. Tuote saa tehonsa sekä fysikaalisesta että kemiallisesta aurinkosuojasta, ja se suojaa UVA- ja UVB-säteiltä. Voide sisältää aloe vera -kasvin lehtiuutetta, joka kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa. Sopii kaikille ihotyypeille, myös rasvoittuvalle ja epäpuhtaalle iholle

Kokemus: Tämä korealainen voide on kuin kosteuttava kasvovoide! Tuoksu on ihanan raikas aloe vera ja tuntuma kosteuttava. Voide levittyy iholle pehmeänä ja jättää jälkeensä kuulaan ihon, ja kuivuu tahmattomaksi. Tämä jää käyttöön.

Meikittömille kasvoille

Riemann P20 Face SPF 30, 15,90 € / 50 g

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Erittäin vedenkestävä kevyt aurinkovoide. Sopii kasvoille ja ihanteellisesti myös kaulalle, rinnalle ja korville. Sisältää valonkestävät UVA- ja UVB-suodattimet, ilman lisättyjä hajusteita.

Kokemus: Voide on kermansävyistä ja melko perinteisen tuntuista tuhtia rasvaa. Se levittyy kuitenkin mukavasti kasvoille ja yllättää positiivisesti: iho jää kostean ja kauniin näköiseksi, ei tahmaiseksi vaan sileän pehmeäksi. Näin paksua voidetta en valitsisi meikin alle, mutta kesäkäyttöön ilman meikkiä oikein passeli tuote.

Perussuojaa

Nivea Sun UV Face Specialist Dark Spot Control SPF 50, 15,90 € / 50 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kevyt ja tahmaamaton voide ehkäisee auringosta aiheutuvia pigmenttimuutoksia, vähentää pigmenttiläiskien intensiteettiä ja tummumista sekä uuden melaniinin tuotantoa uusien maksaläiskien ilmestymisen ehkäisemiseksi. Kaikille ihotyypeille sopiva aurinkovoide suojaa auringon haittavaikutuksilta ja niin UVA- kuin UVB-säteiltä. Sisältää lisäksi kosteuttavaa hyaluronihappoa ja antioksidanttista E-vitamiinia.

Kokemus: Voiteessa on ihanan raikas ja lomamainen, ei perinteinen Nivean aurinkorasvojen tuoksu. Voide on paksuhkoa, mutta liukuu kasvoille suhteellisen kevyenä. Lopputulos on hoidetun näköinen ja iho tahmaton. Tätäkään voidetta en valitsisi ensimmäisenä meikin alle, mutta yksistään käytettynä hyvä aurinkotuote.

Blurrattu iho

Frudia Tone Up Base Sun Cream SPF 50+, 7,90 € / 50 g

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Aurinkosuojavoide antaa elottomalle ja hehkunsa menettäneelle iholle kirkkautta, kosteutta ja kuulautta sekä korkean UVA- ja UVB-suojan. Ihon sävyä tasoittava aurinkovoide sisältää kuuden eri hedelmän siemenöljyä, imeytyy ihoon loistavasti ja saa ihon näyttämään luonnollisen raikkaalta ja tasaisemmalta. Glutationi ja helmipuuteri tasoittavat ja kirkastavat ihon sävyä, niasiiniamidi kirkastaa ihoa ja antaa sille luontaista heleyttä. Tuote jättää ihon pehmeäksi ja hennon mattapintaiseksi.

Kokemus: Korealaisen brändin pakkauksessa puhutaan sävyttävästä voiteesta, mutta voide itsessään on valkoista, eikä tuotteen värisävy muutu iholle hierottaessakaan. Koostumus tuntuu iholla turhankin kuivalta. Voidetta saa työstää ihoon tavallista pidempään, mutta kun se vihdoin asettuu, kasvot todella näyttävät blurratuilta ja tasoitetuilta. Tämä voisi sopia hyvin meikin alle. Tuoksu on mieto ja miellyttävän puuterinen.

Ei tunnu, ei näy

Shiseido Urban Environment Age Defense Oil Free Suncare Emulsion SPF 30, 41,90 € / 30 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Aurinkovoide tarjoaa suojan auringon UVA- ja UVB-säteiltä samalla kun se käyttää osaa säteistä hyödyksi: kemistien, fyysikkojen ja biologien vuosien kehitystyön tuloksena voiteeseen luotiin spirulinauute, joka muuttaa osan säteistä hyödylliseksi valoksi. Voide suojaa ihoa myös saasteiden vaikutuksilta. Sisältää myös pionijuuriuutetta, joka kerää ja ehkäisee ylimääräistä talia ja epäpuhtauksien syntymistä, sekä kosteuttavaa hyaluronihappoa. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Japanilaismerkki onnistuu taas uutuudellaan. Jos olet tykännyt brändin viime vuosien aurinkosuojista, pidät tästäkin. Koostumus on hyvin nestemäinen. Beigensävyinen suoja levittyy iholle värittömänä ja ohuena kerroksena, joka kuivuu mattapintaiseksi ja huomaamattomaksi sekä ilmeeltään että tunnultaan. Tuoksu on ihana ja raikas, ja suoja sopii varmasti myös meikin alle. Kuivaihoisellekin sopiva mattapinta!

Hedelmäinen tuoksu

Heliocare Advanced Gel SPF 50, 29,95 € / 50 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Voidemainen aurinkosuoja kosteuttaa ja pehmentää ihoa. Suojaa ihoa UVA- ja UVB-säteilyltä. Sopii kaikille ihotyypeille, ihanteellinen kuivalle iholle tai kuivaan ilmastoon. Auttaa myös korjaamaan auringonvalon aiheuttamia oksidatiivisia vaurioita. Kaikki Heliocaren tuotteet vähentävät yliherkkyyttä auringolle Fernblock-teknologian avulla. Se neutralisoi vapaita radikaaleja, korjaa UV-säteilyn aiheuttamia vaurioita, vähentää myös kollageenia hajottavaa entsyymiä sekä tyrosinaasin aktiivisuutta pigmentin muodostuksessa.

Kokemus: Ihanan hedelmäinen tuoksu. Voide on melko tuhtia mutta leviää iholle silti mukavan kevyesti ja sileästi. Vaaleahko voide sulautuu iholle läpinäkyväksi kerrokseksi ja kuivahtaa melko samettiseksi pinnaksi. Kokonaisuudessaan oikein hyvä kasvojen aurinkosuoja.

Hajusteeton voide

Avène Fragrance-free Fluid SPF 50+ normaalille ja sekaiholle, 10,05 € / 50 ml

Arvosana: 3- / 5

Lupaus: Kevyt koostumus on öljytön, tahraamaton ja hajusteeton. Aurinkovoide sisältää runsaasti ihoa rauhoittavaa, ärsytystä lievittävää ja pehmentävää Avène -terveyslähdevettä. Levittyy helposti ja imeytyy nopeasti, huomaamaton iholla, eikä jätä valkoista pintaa. Patentoitu aurinkofiltteriyhdistelmä suojaa sekä UVA- ja UVB-säteiltä että siniseltä valolta. Biohajoava koostumus.

Kokemus: Hajusteeton voide ei tuoksu miltään. Koostumus on paksu ja tahmainen: levittämiseen saa käyttää aikaa, ennen kuin vaalean voiteen saa häipymään iholle. Omaan makuuni voide on turhan paksu ja rasvainen, vaikka lopputulos kasvoilla onkin lopulta vain hieman tahma.

Varma mattapinta

The Skin House UV Protection Sun Block SPF 50+ PA+++, 16,90 € / 50 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Pehmeä ja kosteuttava aurinkovoide, joka ei jätä iholle tahmeaa tunnetta. Aurinkovoiteessa yhdistyvät fysikaaliset ja kemialliset UVA- ja UVB-filtterit. Fysikaalisen suojan ansiosta voiteessa on pieni valkoinen sävy, joka häivyttyy iholta. Kamelia- ja aloeuutteet kosteuttavat ja rauhoittavat. Vettä ja hikeä hylkivä koostumus sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Tuote tuoksuu miedosti ja hyvältä. Voide levittyy sileänä kasvoille. Imeytymisen sijaan tuntuu kuitenkin, että kasvoille jää selkeä kalvomainen kerros. Jälki on kyllä kauniin tasainen ja mattainen, mutta etenkin kuivaihoisella tuntuma on turhan kuiva. Tuote voisi toimia hyvin, jos toiveissa on mattaisuutta esimerkiksi rasvoittuvalle iholle.

Kuvat: Valmistajat