Tuoksuostoksille menossa? 8 kesätuoksua, jotka hurmaavat takuulla

Kesä on uuden hajuveden ja tuoksulahjojen aikaa. Valitsimme kahdeksan ihastusta, joihin tarttua.

Raikas kesätuuli

Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Vetiver EdT, 113,68 € / 75 ml

Jos et pidä makeista aromeista, kokeile tätä. Ylellisen vehreä, kevyesti sitruksinen unisex-tuoksu on raikas mutta silti pehmeä. Se ei ole pistävän kirpeä eikä muutu auringon lämmittämälläkään iholla tunkkaiseksi. Tuoksusta aistii nerolia eli appelsiininkukkaöljyä, vetiveriä, viikunaa ja basilikaa. Tyylikäs ja maltillinen valinta niin arkeen kuin juhlaan. Toimii myös talvikaudella.

Tuoksuton tuoksu

Juliette Has a Gun Not a Perfume EdP, 120 € / 100 ml

Tuoksussa on jotain uutta ja riisuttua, eikä se oikeastaan edes ole hajuvesi. Pulloon on pakattu nimittäin vain yhtä raaka-ainetta: ambroxia eli ambroksaania. Se on 1950-luvulta käytetty synteettinen ainesosa, jolla luodaan monien hajuvesien pohjatuoksu. Kun ambroksaania suihkutetaan iholle sellaisenaan, lopullisen tuoksun määrittää tavallista voimallisemmin käyttäjän ihon pH-arvo. Minulla vesi tuoksuu hieman myskiltä. Koska tuoksuaineita ei ole, tämä ”tuoksuton tuoksu” voi sopia jopa hajusteallergisille, valmistaja lupaa.

Energinen mocktail

Yves Saint Laurent Black Opium Illicit Green EdP, 100,90 € / 75 ml

Kun haluat täyteläisen tuoksun, jossa on silti ripaus raikkautta, tämä voi olla suosikkisi. Klassisen Opium-perheen uusimmassa tulokkaassa on kahvia, vihreää mandariinia, viikunaa, päärynää, jasmiinia, patsulia ja vaniljaa. Versio on alkuperäistä Opium-tuoksua selvästi raikkaampi. Pirskahtelevan mausteista sekoitusta oli mukana luomassa tunnettu pariisilainen baarimestari Margot Lecarpentier, ja tavoitteena oli energisoiva mocktail. Onnistui!

Suloisen kevyt

Elizabeth Arden Green Tea Lychee Lime EdT, 50 € / 100 ml

Kevyiden tuoksujen ystävät huomio: Valmistajan vihreään teehen pohjaavat kausituoksut harvoin epäonnistuvat, ja tämän vuoden versiossa on erityisen kiva, hillitty aromi. Se muistuttaa enemmän raikasta vartalosuihketta kuin perinteistä hajuvettä. Litsi, bergamotti, sitruuna, pelargonia, lumme, magnolia, mateuute ja vihreä tee muodostavat suloisen raikkaan liiton. Hyvän mielen tuoksu sopii huolettomiin kesäpäiviin – ja myös nuoren ensituoksuksi.

Tyylikäs illallisvieras

Paco Rabanne Olympèa Solar EdP Intense, 71 € / 30 ml

Laventelista, mintusta, greipistä ja sypressistä huolimatta tämä tuoksu ei ole vihreä eikä kirpeä. Patsuli tekee siitä kiinnostavalla tavalla pehmeän ja naisellisen muttei ylimakean. Aromi tuo mieleen etelänloman pimeät mutta lämpimät illat, jolloin astellaan ravintolaan aurinkopäivästä onnellisina ja raukeina. Tämä soveltuisi mainiosti seuralaiseksi illallispöytään mutta käy yhtä lailla päiväkäyttöön. Täysverinen kesätuoksu!

Luksuskimppu

Tom Ford Tubéreuse Nue EdP, 290 € / 50 ml, Stockmann

Puuterinen kukkaistuoksu on tarkan nuuhkaisun arvoinen. Häpeilemättömän kukkaisen hajuveden päätähti on tuberoosa eli putkiruusu. Lisäksi siitä löytyy jasmiinia, patsulia, myskiä ja pippuria. Naisellinen, tyylikäs ja sopivasti massasta erottuva hajuvesi ei ole klassinen kesätuoksu, joten se sopii arkeen ja juhlaan ympäri vuoden. Hyvä valinta myös erityisiin hetkiin, kuten kesä- ja syyshäihin!

Elegantti herkku

Chloé Nomade EdP Naturelle, 77,90 € / 30 ml

Jos pidät jasmiinista, pidät todennäköisesti tästäkin. Lisäksi tuoksussa on bergamottia, taatelia, vaniljaa ja santelipuuta. Kokonaisuus on kevyen puuterinen ja elegantti. Tuoksussa on kiehtovaa piileksivää makeutta, joka ei tunnu hyökkäävältä. Muotitalon uusimman hajuveden ainekset ovat sataprosenttisesti luonnollista alkuperää. Vegaaninen tuoksu ei myöskään sisällä keinotekoisia väriaineita. Pullossa ja pahvirasiassa on käytetty kierrätysmateriaaleja.

Ilon pirskahdus

Dolce & Gabbana Dolce Lily EdT, 60 € / 30 ml

Hedelmäis-kukkainen tuoksu on kuin se hetki, jolloin kesäloma alkaa: huoleton, iloinen, ihanan kupliva ja aurinkoinen – vähintään sisäisesti. Passionhedelmä, liljat, myski, bergamotti, sitruuna, kielo ja vanilja ovat melko lailla täydellinen kesätuoksun resepti, sillä lopputulos on sopivasti makea, kepeä ja mieleenpainuva. Takuuvarma kesähitti.