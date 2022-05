Listasimme 4 kesän himoituinta hiusmallia – näistä löydät sopivan joka pituuteen

Saisiko olla särmä leikkaus vai villi rokkaripehko? Kumpikin on nyt muotia.

Kurkkasimme tämän kesän hiustrendeihin ja bongasimme niiden joukosta 4 himoituinta hiusmallia juuri nyt. Näistä löytyy tyyli joka makuun ja tukanpituuteen.

1. Ysärin kerrokset

Ysäriltä tuttu, kerrostettu Rachel-tukka on ollut pinnalla jo pitkään, eikä se ole vieläkään lähdössä mihinkään. Ja onneksi ei, sillä kyseessä on täydellisen huoleton kesätukka, joka ei juuri harjaa tai muotoilua kaipaa.

2. Vahvat leikkaukset

Ääripäästä toiseen. Huolettomien kerrosten lisäksi tänä kesänä inspiroivat vahvat ja graafiset leikkaukset. Etenkin lyhyissä hiusmalleissa näyttävät suorat linjat pääsevät oikeuksiinsa.

3. Rokkaripehko

Tänä kesänä hurahdetaan myös 70-luvun rokkarihiuksiin, kertoo Who What Wearin haastattelema kampaaja Larry King. Inspiraation hiusmalli on saanut Rolling Stonesin laulaja Mick Jaggerilta ja muusan todella tunnistaa! Rokkaripehko toimii sekä polkassa että pitkässä mallissa.

4. Superpitkä

Tämä ei ehkä ole kesän hiusmalleista se kätevin vaihtoehto, mutta takuulla näyttävin. Extrapitkät, peppua pituuksillaan hivelevät hiukset ovat nimittäin nyt muodissa. Tähän pituuteen tukka ei hetkessä hurahda, mutta onneksi on olemassa hiustenpidennyksiä.

