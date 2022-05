Testissä 6 aurinkovoidetta, joissa on kunnon kertoimet – testivoittaja löytyy marketista eikä tahmaa

Luonnonkosmetiikkaa, vaahtoa, suihketta, voidetta – suojakertoimen 50 aurinkosuojissa on nyt valinnanvaraa.

Herkän ihon luonnonkosmetiikkaa

Atopik SPF 50 Aurinkovoide herkälle iholle, 34,90 € / 100 ml

Arvosana: 1+ / 5

Lupaus: Kotimaisen, apteekeissa myytävän herkän ihon luonnonkosmetiikkasarjan aurinkovoide fysikaalisella suojalla UVB- ja UVA-säteitä vastaan. Sisältää muun muassa kauraa, metsämustikkaa sekä ihoidenttisiä aktiiviaineita, kuten prebiootteja, hyaluronihappoa, keramideja ja vitamiineja. Ei jätä valkoista pintaa, sopii koko perheelle. Voidaan käyttää sekä kasvojen että vartalon iholla. Vegaaninen, vedenkestävä. Valmistettu Helsingissä.

Kokemus: Tässä on testin tönköin voide. Fysikaalinen aurinkosuoja leviää valkoisena paksuna kerroksena iholle, ja sen levittäminen on harmillisen vaivalloista. Iholle jää väkisinkin valkoinen harso, ja iho on hennosti tahmainen.

” Kevyempiäkin fysikaalisia suojia on tullut testattua.

Hyvää tuotteessa on kotimainen valmistus ja fysikaalinen suoja, jos se kuuluu omiin kesäkriteereihin. Kevyempiäkin fysikaalisia suojia on kuitenkin tullut testattua.

Suomalaista marjaa

Ekopharma Mustikka Sensitive SPF 50 Aurinkovoide, 38,50 € / 100 ml

Arvosana: 1½ / 5

Lupaus: Hyvin imeytyvä, luonnonkosmetiikan mineraalipohjainen aurinkosuoja on vedenkestävä ja suojaa UVB- ja UVA-säteiltä. Öljypohjainen koostumus hoitaa ihoa eikä jätä valkoista pintaa. Sopii kasvoille ja vartalolle ja koko perheelle. Tuote ja siinä käytetyt kasvi- ja marjauutteet on valmistettu Helsingissä.

Kokemus: Atopikin voiteen kanssa saman valmistajan luonnonkosmetiikkavoide on notkeampaa levittää, mutta myös se leviää iholle tuhtina kerroksena ja jättää ihon hennosti valkeaksi. Tuoksu on hyvin mieto.

” Hehkuvaa kesäihoa testin luonnonkosmetiikkatuotteet eivät tarjoa.

Tämäkin voide saa pisteet kotimaisuudesta ja fysikaalisesta suojavaihtoehdosta. Hehkuvaa kesäihoa testin luonnonkosmetiikkatuotteet eivät tarjoa.

Hauska vaahto koko perheelle

Aco Kids Active Sun Mousse SPF 50, 20,90 € / 150 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Vaahtomainen aurinkosuoja suojaa UVA- ja UVB-säteilyltä. Lasten herkälle iholle suunniteltu ilmava mousse muuttuu levitettäessä emulsioksi. Imeytyy nopeasti ja jättää ihon pehmeäksi ilman tahmaisuuden tunnetta. Voi levittää myös märälle iholle, kestää hyvin vettä ja hiekkaa. Tuote sisältää patentoidun kosteudensitojayhdisteen. Hajustamaton.

” Levittäminen on helppoa ja nopeaa.

Kokemus: Tämähän on kiva tuote! Koostumus tulee pullosta vaahtomaisena ja alkaa imeytyä iholle nestemäisempänä heti levitettäessä. Tuntuma on liukas ja kevyt ja levittäminen on helppoa ja nopeaa.

Tuote ei tuoksu juuri miltään. Lopputulos on maltillisen aurinkorasvamainen, ei lainkaan tahmaisimmasta päästä.

Testivoittaja: yllättäjä marketista

Riemann P20 Spray SPF 50, 15,90 € / 100 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Aurinkosuojaspray on pitkäkestoinen ja vedenkestävä. Suojaa sekä UVB- että UVA-säteiltä. Kevyt koostumus leviää iholle helposti. Ei lisättyjä hajusteita tai väriaineita. Sopii koko perheelle. Valmistettu Tanskassa.

Kokemus: Markettisuihke yllättää positiivisesti. Spray on kevyen öljymäinen ja koostumukseltaan läpinäkyvä, sävy taittaa kellertävään.

” Tällä saa iholle kivaa kesähehkua ja melko tahmattoman suojan.

Tuote leviää todella helposti iholle ja jättää kevyen tunnun ja kostean kiiltelevän näköisen ihon. Tällä saa iholle kivaa kesähehkua ja melko tahmattoman suojan. Jää käyttöön!

Mukavan rasvaton voide

Eucerin Dry Touch Sun Gel-Cream SPF50+, 27,90 € / 200 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Apteekkisarjan tahraamaton ja koostumukseltaan erittäin kevyt aurinkosuojavoide imeytyy nopeasti ja jättää mattapinnan. Hiekkaa hylkivä ja veden- sekä hikoilun kestävä voide sopii käytettäväksi koko perheelle ihotyypistä riippumatta. Sisältää UVA- ja UVB-suojat sekä HEV-valon suojan ja ihon DNA-vaurioita ehkäisevää glykyrretiinihappoa. Hoitaa ja kosteuttaa ihoa. Koralliriuttaystävällinen.

Kokemus: Tuote lupailee pakkaustekstissään paljon, muttei ehkä aivan täysin lunasta lupauksiaan. Nimestään huolimatta melko tavallinen aurinkovoide.

” Oikein hyvä perusvoide.

Koostumus on silti helposti ja ohuesti levittyvä, ja se imeytyy melko nopeasti. Voide jättää kuivuttuaan ihon mukavan tahmattomaksi, vaikkei aivan täysin tuntumaton olekaan. Oikein hyvä perusvoide.

Kevyt spray

Heliocare Advanced Spray SPF 50, 34,90 € / 200 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Helposti levittyvä vartalovoide antaa suojan UVA- ja UVB-säteilyltä. Auttaa myös korjaamaan auringon aiheuttamia oksidatiivisia vaurioita ja vähentää yliherkkyyttä auringolle Fernblock-teknologian avulla.

Kokemus: Hyvä aurinkosuojaspray! Nestemäinen valkoinen voide tulee suihketuubista koostumukseltaan kevyenä ja juoksevana.

” Lopputulos on vain aivan hieman tahmainen.

Tuote leviää iholle vaivattomasti ja ohuena voidekerroksena. Lopputulos on mukavan tunnuton ja vain aivan hieman tahmainen.

