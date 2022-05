Ammattilainen paljastaa 4 värjäystä, joilla huijaat ohuet hiukset näyttämään paksummilta

Ohuthiuksiset huomio! Raidoitus on tuuheutta tukkaan kaipaavan paras ystävä, mutta muitakin vaihtoehtoja löytyy.

Taktikoidulla tyvikasvulla on muitakin hyviä puolia kuin pitkä kampaajallakäyntiväli.

Tehdään heti yksi asia selväksi: mikään hiusväri ei tee ohuesta tukasta paksumpaa. Ohut tukka on ohut, oli se sitten minkä värinen tahansa. Onneksi lirutukassa on myös monia hyviä puolia.

Vaikka hiusten määrä ei maagisesti värjäyksen myötä lisäänny, voivat tietyt hiusvärit saada hiukset näyttämään paksummilta, kertoo Who What Wearin haastattelema ColorProofin koulutusjohtaja Erica Conan.

Poimimme Conanin haastattelusta 4 hiusväriä, jotka saavat ohuet hiukset näyttämään runsaammilta.

1. Monisävyiset hiukset

Raidat luovat hiuksiin valoja ja varjoja, jotka tekevät tukasta runsaamman näköisen. Tästä syystä tuuheutta tavoittelevan kannattaa luottaa kokopäävärin sijaan raitoihin. Erityisen hyvä kontrasti syntyy, kun hiusten raidoittamiseen käyttää useampaa sävyä, jotka liippaavat läheltä toisiaan.

2. Taktikoitu tyvikasvu

Conanin mukaan tahaton, viivasuora tyvikasvu saa tukan kuin tukan näyttämään lässähtäneeltä. Myös siksi hän kehottaa ohuthiuksisia välttelemään kokopään värejä, jos kampaajalla ei halua ravata jatkuvasti.

Tyvikasvuja on kuitenkin monenlaisia. Harkittu, raidoilla häivytetty tyvikasvu antaa hiuksille saman efektin kuin kokopään raidat: vaihtelevat tummuusasteet saavat kutrit näyttämään paksummilta.

Volyymin lisäksi taktikoidulla tyvikasvulla on muitakin hyviä puolia: kun tyvikasvu on valmiiksi häivytetty, voi sen antaa kasvaa huoletta pidemmäksi. Kyseessä on siis täydellinen vaihtoehto jokaiselle laiskalle hiustenlaittajalle.

3. Strategiset raidat

Kuten sanottu, raidat tuovat tukkaan volyymia. Monisävyisten kokopääraitojen ja taktikoidun tyvikasvun lisäksi valoja ja varjoja voi tuoda tukkaan myös muilla raidoitustekniikoilla. Kokeile esimerkiksi kulttimaineen saavuttanutta balayage-tekniikkaa, Jennifer Lopezin suosimia tiikerinsilmä-raitoja tai trendikkäitä vauvaraitoja.

4. Väri läheltä omaa väriä

Vaikka raidat kuinka tuuheuttaisivat tukkaa, ne eivät ole kaikkien mieleen. Yksivärisistäkin hiusväreistä löytyy kuitenkin vaihtoehtoja, jotka eivät saa lookia lässähtämään.

Conanin mukaan avainasemassa imartelevaa hiusväriä valitessa on oma luonnollinen hiusväri: mitä lähempänä oma väri ja uusi hiusväri ovat toisiaan, sitä tyylikkäämmin lopputulos usein kestää aikaa, kun tyvikasvu ei paista ikävästi tai väri haalistu huomattavasti.

