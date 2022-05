Odottamaton tyyli on palaamassa häämuotiin – milleniaali-morsian, kaiva äidin hääpuku esiin

1980-luvun siluetti nostaa päätään.

Hello, hääpukujen puhvihihat!

Tulevan häävuoden eli vuoden 2023 tyylejä esiteltiin huhtikuun alussa Bridal-muotiviikoilla. Näytöslavoille marssitettuja pukuja katsellessa käy nopeasti ilmi, mikä tyyli on seuraavaksi nousussa: hihat ovat pian vähintään yhtä muhkeat kuin kasarilla.

Hyvin moni brändi esitteli mallistossaan pukuja runsailla puhvihihoilla.

Mitä isommat hihat, sen parempi, tuntuvat hääpukusuunnittelijat nyt sanovan.

Päänsisäistä aikamatkaa 1980-luvulle ei voi välttää.

Muhkeiden hihojen rinnalla nähtiin paljon myös prinsessamaista tyyliä.

Saman huomion tekivät muun muassa The New York Times ja The Zoe Report. Ne nostavat häämuotikatsauksissaan muhkeat hihat yhdeksi suurista, seuraavista trendeistä.

Ilme toistuu hääpukumerkiltä toiselle.

Osassa puvuista on modernin pilvimäiset hihat.

...kun taas osassa ilme on hyvin historiallinen.

Muhkeiden hihojen pituus vaihtelee yhtä paljon kuin koko.

Runsaat hihat voi yhdistää myös viime vuosina vallinneeseen off-shoulder-hääpukumuotiin.

Puhvihihatyyli sopii myös yksiolkaimiseen pukuun.

Näkyvissä on tietysti muitakin jo vallitsevia tai seuraavaksi nousevia hääpukutrendejä. Kokosimme yhteen trendit, joista on selkeiksi suosikeiksi.

Vaaleansininen

Erilaiset hempeät värisävyt ovat näkyneet viime vuosina perinteisen valkoisen rinnalla. Nyt nosteessa on erityisesti vaaleansininen.

Korkea kaulus

Korkealle nouseva kaulus ja näin kauttaaltaan peitetty rintamus palaavat suosittujen tyylien joukkoon.

Korkeat halkiot

Hääpuvuissa nähdään yhä enemmän iltapuvuista tuttuja halkioita. Niiden korkeudessa ei tarvitse säästellä.

Käsineiden paluu?

Ja mitä näemmekään: juhlakäsineet. Moni merkki kävelytti mallinsa lavalle valkeissa hansikkaissa. Voiko olla, että käsineet palaavat hääpuvun asusteeksi?

Olkaimettomat mekot

Moni takavuosien olkaimetonta hääpukuaan myytäväksi säästellyt morsian hurraa nyt: olkaimettomuus taitaa palata tauon jälkeen taas muotiin!

Suorakulmainen pääntie

Toinen takavuosilta tuttu, paluun tekevä pääntien malli on suorakulmainen.

Värilliset kukat

Osa vaaleistakin hääpuvuista koristetaan nyt värikkäillä kukilla. Herkät, värilliset kukkabrodeeraukset tuovat tyyliin kunnon annokset romantiikkaa.

Yksiolkaimiset tyylit

Myös epäsymmetriset pääntiet ja yksiolkaimiset puvut olivat selkeä hitti muotinäytöslavoilla.

Hapsut

Astetta persoonallisempi tyylivalinta? Yhdistä hääpukuun trendikkäät hapsut.

Läpinäkyvät materiaalit

Läpinäkyvät materiaalit jatkavat voittokulkuaan hääpukumuodissa. Tyyli on tuttu punaisilta matoilta, ja häissäkin läpikuultavia pukuja tai puvun osia on nähty enenevissä määrin jo vuosia.

Rusettiyksityiskohdat

Rusetteja nähtiin tuoreissa tyyleissä valtavasti. Yksityiskohta saattaa olla yksi iso tai useamman pienen rusetin yhdistelmä.

Suuret kukat

Hääpukukankaiden kukat kasvavat kokoa. Suuret pitsikukat ja kukkakuosit kuuluvat tulevan vuoden häämuotiin.

Korsetit

Hääpuvuissa on nähty jo pidempään korsettimaisia yläosia, eivätkä ne katoa mihinkään.

Minimekot

Hääpukuvalikoimasta löytyy myös minimittaisia mekkoja. Psst! Huomaa myös mallien birdcage-hunnut.

Housupuvut

Helmat voi myös unohtaa kokonaan ja pukeutua mekon sijaan housupukuun.

Kaksiosaiset asut

Myös kaksiosaisille asuille povataan nousevaa suosiota. Osia voi käyttää häiden jälkeen juhlatilaisuuksissa erillään – tai miksei arkenakin.

Hunnut ja viitat

Huntujen lisäksi erilaiset hääviitat tai jopa -huput näyttävät olevan suunnittelijoiden suosiossa. Pitkiin huntuihin lisätään nyt näyttäviäkin yksityiskohtia.

Lähteitä: Brides, Glamour, Insider, Brides, Fashionista, The Knot, Refinery29

Lue lisää: Marikan hääpuku on alle 40 euron löytö nettivaatekaupasta, Johanna osti omansa Facebook-kirppikseltä – 10 suomalaisnaista esittelee upeat häätyylinsä

Lue lisää: Sofia, 27, valitsi rantahäihin sopivan puvun – 13 suomalaisnaista esittelee tavallisesta poikkeavan häämekkonsa