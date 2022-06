Testasimme 6 itseruskettavaa kasvoille – voittaja keräsi täydet pisteet: ”Muistuttaa oikeaa rusketusta”

Itseruskettavalla loihtii turvallisen ja parhaimmillaan luonnollisen näköisen päivetyksen nopeasti. Mikä tuote vakuuttaa helppoudellaan ja huijaa parhaan värin?

Vedetön vaihtoehto

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer Self Tan Wipe, 2,90 €.

★★★

Lupaus: Itseruskettava liina mahdollistaa nopean ja helpon levityksen. Antaa kuulaan ja luonnollisen näköisen päivetyksen viikoksi yhdellä levityksellä. Sisältää kasviperäisen itseruskettavan ainesosan ja aprikoosiöljyä. Sopii sekä kasvoille että vartalolle. Yksi liina riittää kasvoille ja kaulalle, kaksi vartalolle.

Kokemus: Pussiin taiteltu liina on sopivan kostea muttei liian märkä, joten sitä on helppo käyttää. Antaa kasvoille reilusti väriä jo yhdellä käytöllä, mutta sävy voisi olla heleämpi. Ei haise häiritsevästi. Pieneen tilaan menevä, nesteetön tuote on kätevä reissussa.

Huippuhelppo suihke

James Read H2O Tan Mist Face, 32 €.

★★★★★

Lupaus: Kevyt ja nopeasti kuivuva kasvosuihke päivettää kasvojen ihoa asteittain. Antaa luonnollisen sävyn viideksi päiväksi. Kosteuttava ja viilentävä koostumus sopii myös pohjustukseen ja virkistää meikin päälle suihkutettuna. Sisältää kosteuttavaa ruusuvettä ja taikapähkinää, joka ehkäisee epäpuhtauksia.

Kokemus: Jos etsit itseruskettavaa, jonka käyttö on huoletonta mutta tehokasta, se on tässä! Tämän kasvosuihkeen voi suihkia kasvoille ja dekolteelle jopa ilman, että sen levittää lopuksi käsin, ja tulos on silti tasainen. Jo yksi käyttö antaa kivasti sävyä, joka muistuttaa oikeaa rusketusta. Kosteuttaa ihoa selkeästi eikä haise miltään. Testin kaunein sävy ja paras tuote.

Sopii myös aloittelijalle

St. Tropez Self Tan Luxe Tan Tonic Glow Drops, 45,50 €.

★★★★

Lupaus: Itseruskettavat tipat antavat luonnollisen päivettyneen hohdon, suojaavat ihoa, tasoittavat juonteita ja vähentävät punaisuutta. Koostumus sisältää luonnollista DHA:ta, niasiiniamidia, hyaluronihappoa, punahattua sekä C- ja E-vitamiinia.

Kokemus: Mihin tahansa kasvo- tai vartalovoiteeseen sekoitettavat itseruskettavat tipat ovat helppo tapa saada juuri omalle iholle sopiva päivetys. Näillä on vaikea epäonnistua, sillä väri kehittyy maltillisesti. Jos haluat vain vähän väriä, aloita yhdellä tipalla voiteen seassa. Jopa reilulla annostelulla saa luonnollisen värin, eli oranssiuden vaaraa ei ole. Kallis mutta laadukas, riittoisa tuote.

Kätevä monitoimituote

Mádara Fake it Healthy Glow Self-Tan Serum, 34,90 €.

★★★½

Lupaus: Itseruskettava kasvoseerumi antaa kasvoille kauniin hehkun 4–6 tunnissa. Toimii vaaleilla tai keskitummilla ihon sävyillä. Sisältää vadelmansiemenöljyä, sheavoita, hyaluronihappoa ja E-vitamiinia, jotka kosteuttavat, tasoittavat ja pehmentävät ihoa. Kevyt, nopeasti imeytyvä koostumus levittyy helposti eikä jätä laikkuja. Sopii kaikille ihotyypeille. Sertifioitua luonnonkosmetiikkaa, vegaaninen.

Kokemus: Seerumi levitetään kasvoille kuin mikä tahansa tehotiiviste. Koostumus ei ole erityisen liukuva, joten ennalta hieman arveluttaa, onko tulos tasainen. Mutta onhan se! Tuote ravitsee kivasti kasvojen ihoa, ja jo yksi käyttö antaa luonnollisen heleän sävyn. Väri voimistuu, kun käyttöä jatkaa. Hyvä valinta, jos arvostat monitoimituotteita: saat ihonhoidon ja itseruskettavan samassa pullossa.

Äkkilähtö etelään

Ida Warg Self-Tanning Face Lotion, 18,90 €.

★★★★½

Lupaus: Kosteuttava ja pehmentävä itseruskettava voide antaa päivettyneen ilmeen ja raikkaan hehkun kolmessa tunnissa. Hajusteeton koostumus on kehitetty erityisesti kasvojen herkälle iholle. Vegaaninen.

Kokemus: Melko perinteiseltä vaikuttava itseruskettava kasvovoide osoittautuu testin iloiseksi yllättäjäksi. Valkoinen geelikoostumus levittyy kasvoille ja kaulalle helposti ja on todella riittoisaa. Mikä parasta, sävystä tulee jo yhdessä yössä sellainen, että tuttava kysyy, olenko ollut aurinkolomalla. Lisäksi iho näyttää kosteutetun täyteläiseltä. Ei haise eikä jätä raitoja. Erinomainen hinta-laatusuhde.

Nestemäinen luomurusketus

Ekopharma Vadelma Itseruskettava kasvovesi, 19,90 €.

★★★

Lupaus: Itseruskettava kasvovesi antaa kasvoille kevyen luonnollisen päivetyksen. Sisältää vitamiinipitoista vadelmauutetta ja kosteuttavaa ksylitolia. Sopii kaikille ihotyypeille. Sertifioitua, kotimaista luonnonkosmetiikkaa.

Kokemus: Pullosta vanulapulle kaatamalla annosteltava kasvovesi on helppo levittää kasvoille tasaisesti mutta ei ole aivan yhtä vaivaton kuin testin suihkemainen kasvovesi. Tällä saa halutessaan hyvin luonnollisen tuloksen, ja kerrostamalla väri voimistuu. Sävy voisi olla heleämpi. Plussaa kotimaisuudesta ja luonnonkosmetiikkasertifikaatista.