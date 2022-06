Luksusta iholle! 14 hemmottelevaa tuotetta, jotka todella saavat ihon näyttämään upealta

Mihin luksuskosmetiikassa kannattaa satsata? Nämä 14 tuotetta tarjoavat vastinetta rahoillesi – ja jokaiselle iholle jotakin.

Ihon oma vihersmoothie

Syväpuhdistava kasvonaamio ei kuulosta ylellisen houkuttelevalta tuotteelta, josta maksetaan useita kymppejä. Kauneusalan ammattilaisten hehkuttama ja useasti palkittu tuote kuitenkin mullistaa käsityksen. Napakasti iholle asettuva vihreä voidenaamio on kuin ihon oma vihersmoothie. Se tekee ihosta vartissa selvästi puhtaamman ja energisemmän tuntuisen.

Koostumus sisältää laadukkaita sertifioituja luonnonkosmetiikan raaka-aineita, kuten maitohappoa ja kolmea BHA- eli salisyylihappoa, jotka kuorivat ja kosteuttavat ihoa ja torjuvat epäpuhtauksia. Kiireessä tuotetta voi kvartsihiekan mikrokristallien ansiosta käyttää myös mekaanisena kuorintana hieromalla sitä iholle ja huuhtomalla pois. Täsmätuote hetkiin, jolloin iho tuntuu samealta ja nuhjuiselta ja kaipaa pikadetoxia.

Tata Harper Clarifying Mask -kasvonaamio 74 €, Skincity.

Retinoliryöppy

A-vitamiiniyövoide kannattaisi ottaa käyttöön viimeistään kolmekymppisenä. Retinoli on tutkitusti tehokas ainesosa, joka auttaa uudistamaan ihoa: tukemaan kollageenin tuotantoa, häivyttämään ryppyjä ja tasoittamaan ihon sävyä.

Tämä ihonhoidon ammattilaisten hehkuttama ja palkintoja napsinut voide sisältää patentoitua retinyyliretinoaattia (retinyl retinoate), jossa yhdistyvät perinteinen retinoli ja lääketieteellinen retinoiinihappo. Voide on tehokas muttei ärsytä ihoa monien muiden retinolivoiteiden tapaan. Oranssi ohut koostumus on riittoisa, levittyy kuin unelma, humahtaa ihoon hetkessä eikä jätä ihoa rasvaiseksi. Tulokset huomaa parissa viikossa: iho näyttää sileämmältä, kiinteämmältä, paremman väriseltä ja ihohuokoset pienemmiltä.

Medik8 r-Retinoate Intense -yövoide, 280 €.

Kun käytät kallista tuotetta, muista pihistelevä annostelu! Kysy myyjältä, kuinka moneksi kuukaudeksi voide tai seerumi oikealla annostelulla riittää. Hintavat tuotteet ovat lähes aina riittoisampia, koska niissä on suurempi määrä tehokkaita raaka-aineita kuin edullisissa. Jos kosmetiikan hinta arveluttaa, laske tuotteelle käyttökertahinta.

Palkittu pullo

Kasvoseerumien todellinen kulttituote on ollut niin ammattilaisten kuin tavallisten naisten suosikki siitä asti, kun se tuli myyntiin vuonna 2009. Tuote on saanut peräti 170 alan palkintoa ja sitä on myyty kymmeniä miljoonia pulloja.

Valuvan ohut ja hetkessä imeytyvä tehotiiviste lunastaa lupauksensa, sillä se todella parantaa ihon ulkonäköä eli kosteuttaa, kiinteyttää ja heleyttää sekä silottaa juonteita ja tasoittaa ihonsävyä. Vuonna 2019 uudistettu versio sisältää seitsemää ihon mikrobiomia tasapainottavaa eri pre- ja probioottia. Niiden onnistunut käyttö kosmetiikassa ei muuten ole kovinkaan helppoa tai halpaa. Seerumi sopii lähes kaikille, myös monille herkkäihoisille.

Lancôme Advanced Genifique -kasvoseerumi, 116 €.

Fanitettu voide

Ikääntyvän ihon kasvovoide, joka maksaa yli 400 euroa, kaipaa jo perusteluja – miltä se tuntuu ja mitä ihmettä purkkiin on laitettu? Superohut voide lupaa tehdä kaiken: se auttaa kosteuttamaan, kiinteyttämään, heleyttämään ja suojaamaan ihoa sekä tasoittamaan sen sävyä.

Käyttökokemus on vertaansa vailla, joten ei ihme, että voiteella on hinnastaan huolimatta fanijoukko jopa ihan tavallisissa naisissa. On vaikea kuvitella toista kasvovoidetta, joka tuntuisi näin hyvällä tavalla ei miltään kasvoilla saaden ihon silti näyttämään ihanan heleältä. Voiteen uniikki tehoaine on rikastettu Planifolia PFA, joka uutetaan Madagaskarilla luomuviljeltävän Vanilla planifolia -kasvin hedelmistä eli vaniljapavuista. Ne on kerätty käsin hetkellä, jolloin niiden tiedetään tarjoavan mahdollisimman laadukasta raaka-ainetta.

Chanel Sublimage Ultimate Skin Regeneration Fine Texture -kasvovoide, 441,60 €.

Muista, että kalliita kosmetiikkatuotteita voi käyttää myös kuuriluontoisesti ja pitää sitten taukoa, jonka aikana vaihtaa edullisempaan vaihtoehtoon. Esimerkiksi seerumilla saa parhaat tulokset, kun sitä käyttää pullollisen yhteen mittaan, eikä säästele tuotetta vain erityisiin hetkiin.

Kiinteytystä purkista

Peptidikasvovoide on ihominimalistin unelma. Yksi voide auttaa kiinteyttämään, silottamaan, kosteuttamaan ja heleyttämään ihoa sekä suojaamaan ja hillitsemään punoitusta. Se on monen suomalaisenkin julkkiksen luottotuote, johon myös ihonhoidon ammattilaiset luottavat. Peptidit pyrkivät tilkitsemään aukkoa, joka jokaisen ihoon kirjaimellisesti tulee, kun kollageeni ja elastiini ikääntymisen myötä hupenevat – eli vilkastavat niiden tuotantoa. Miellyttävän kevyt, monesti palkitun sarjan voide ei tee itsestään numeroa turhalla kikkailulla, mutta sen tehon huomaa säännöllisen käytön jälkeen peilistä.

SkinBetter Science InterFuse Treatment Cream Face -kasvovoide, 137 €.

Julkkisten suosikki

A-vitamiiniseerumi on luotettava valinta A-vitamiinin käytön aloittajalle. Se sisältää matalan pitoisuuden retinyylipropionaattia, jota iho sietää hyvin. Kevyt koostumus muuttuu iholla suorastaan vesimäiseksi ja imeytyy heti.

Monien julkkistenkin suosima eteläafrikkalainen sarja tunnetaan A-vitamiinikosmetiikan uranuurtajana. Sen portaittainen ihonhoitomenetelmä totuttaa ihon A-vitamiiniin pikkuhiljaa, jotta iho ei ärsyynny ja tulokset ovat hyviä. Seerumia myös myydään vain kauneushoitoloissa, jotta asiakas saa juuri omalle ihollensa sopivat ohjeet. Ensimmäiset tulokset huomaa parissa viikossa: epäpuhtaudet helpottavat, ihohuokoset tuntuvat supistuvan ja iho näyttää kauttaaltaan heleämmältä.

Environ Youth EssentiA Vita Peptide C-Quence Serum 1 -seerumi, 180 €, Vitamion.

Mitä ainesosia hyvään ihonhoitoon tarvitaan? Kosteuttavaa hyaluronihappoa, uudistavaa A-vitamiinia sekä suojaavia antioksidantteja, kuten C-vitamiinia ja ferulahappoa. Lisäksi kannattaa muistaa sekä UVB- että UVA-säteiltä suojaava aurinkosuojatuote.

Heleämpi katse

Tämä voide on melko lailla ylellisintä, mitä silmiensä alle voi laittaa. Lisäksi se hoitaa kaikki silmänympärysalueen hommat – ja hyvin. Riittoisassa voiteessa on muun muassa sokeriuutetta, arganöljyä, hyaluronihappoa, glyseriiniä ja kofeiinia. Koostumus on pehmeän napakka, mikä mahdollistaa riittävän vähäisen annostelun kerralla.

Tämän tuotteen ansiosta ohut ja herkkä ihoalue näyttää ja tuntuu sileämmältä, täyteläisemmältä, heleämmältä ja vähemmän turpealta sekä hemmotellulta. Uskomatonta kyllä, rahalle kokee saavansa vastinetta. Voide on miedosti hajustettu, mitä silmänympärysvoiteet eivät yleensä ole.

YSL Or Rouge Eye Cream -silmänympärysvoide, 162 €.

Superseerumi

Ferulahappokasvoseerumi on ihonhoidon superhitti, jota hypetetään kauneuspiireissä ympäri maailman. Suosion ymmärtää, sillä vesimäisen seerumin tehon näkee käytössä nopeasti. Se saa kasvojen ihon tuntumaan kiinteämmältä ja näyttämään kirkkaammalta ja hehkuvalta.

Lisäksi seerumi tekee ihossa arvokasta, näkymätöntä työtä. Ferulahappo eli aromaattinen kanelihappo on erittäin tehokas antioksidantti, joka suojaa ihosoluja ennenaikaiselta vanhenemiselta. Seerumissa on lisäksi antioksidanttisuojaa tehostavia C-ja E-vitamiineja. Tuote on löytö erityisesti ikääntyvälle, kuivalle ja paljon aurinkoa nähneelle iholle, jota haluaa vaalia.

SkinCeuticals C E Ferulic High Potency Triple Antioxidant Treatment -seerumi, 165 €.

Ihominimalismi on trendi mutta myös järkevä valinta, sillä iho ei tarvitse kymmeniä tuotteita voidakseen hyvin.

Koukuttava kuorinta

Tämä kasvojen kuorintavoide ei ole perinteinen raekuorinta. Sen erikoisuus ovat pyöreät, kuorivat magnesiumoksidikiteet, jotka poistavat iholta tehokkaasti kuolleen solukon mutta eivät raavi. Ihosta tulee pehmeä ja sileä. Hienojakoinen sininen koostumus sisältää myös C-vitamiinia, joka auttaa kirkastamaan ihoa.

Tuote on hellävarainen, tehokas ja äärimmäisen riittoisa: hyvin pieni määrä sekoitettuna veteen riittää kuorimaan koko kasvojen ja kaulan ihon. Kuorintavoide koukuttaa niin, että sitä tekisi mieli käyttää jatkuvasti, mutta ihotyypistä riippuen kerta viikossa tai kahdessa riittää. Vaikka hinta kirpaisee, toista yhtä hyvää raekuorintaa kasvoille ei vielä ole tullut vastaan.

ZO Skin Health Exfoliating Polish -kuorintavoide, 92,90 €.

Samettia silmänalusille

Pätevä silmänympärysvoide kiireiseen arkeen on tässä. Pehmeä ja riittoisa voide ei liu’u iholla sinne tänne vaan asettuu saumattomasti levityskohtaan ja täyttää siten tehokkaasti esimerkiksi silmänalusten hienot juonteet. Lisäksi se kosteuttaa ja auttaa lievittämään tummuutta ja turvotusta. Monia silmänympärysvoiteita sanotaan samettisiksi, mutta tämä todella on sellainen.

Nerokas koostumus tekee voiteesta loistavan myös meikin alle. Voide sisältää muun muassa silottavaa kaurasokeria sekä turvotusta vähentävää kofeiinia. Lisäksi voide lupaa suojata ihoa sinivalon haitoilta – hyödyllistä, jos ruutuaikasi ei kestä päivänvaloa.

Clarins Total Eye Smooth -silmänympärysvoide, 63,90 €.

Kulttiseerumi

C-vitamiiniseerumi on saavuttanut kulttimaineen. Siihen ei voi olla törmäämättä, jos tekee nettihaun parhaista ihonhoitotuotteista. Saksalaisen ihotautilääkärin kehittämä seerumi vakuuttaa sekä koostumuksellaan että tehollaan. Maitomainen tehotiiviste on unelmankevyt, joten se solahtaa ihoon saman tien. Tuote sisältää ihoa kirkastavaa C-vitamiinia kolmessa eri muodossa, minkä lisäksi koostumuksessa on vitamiinin toimintaa tehostavaa sinkkiä.

Herkällekin iholle sopiva seerumi auttaa kiinteyttämään ihoa ja tasoittamaan sen sävyä sekä suojaa ihoa antioksidanteilla. Koostumus on ihanteellinen myös miksaamiseen: kokeile sekoittaa seerumia kasvovoiteen joukkoon.

Barbara Sturm The Good C Vitamin C Serum -seerumi, 135 €, Skincity.

Seerumit ovat ihonhoidon hintavimpia mutta myös tehokkaimpia tuotteita, sillä ne sisältävät yleensä suuremman pitoisuuden tehoaineita kuin muut ihonhoitotuotteet. Jos olet valmis maksamaan yhdestä tuotteesta enemmän ja muista vähemmän, satsaa seerumiin eli tehotiivisteeseen.

Pikakaunistaja

Toinen huippuhyvä C-vitamiiniseerumi on todellinen moniosaaja. Nopeasti imeytyvä, raikkaan tuoksuinen tuote kosteuttaa ihoa hyaluronihapolla ja pikakaunistaa kasvot erityisillä banaanipulveripigmenteillä. Pidempiaikaisessa käytössä voidemaisen seerumin C-vitamiini kirkastaa ja kiinteyttää ihoa. Lisäksi tuote kuorii ihoa hellästi.

Vaikka C-vitamiinipitoisuus on korkeat 15 prosenttia ja koostumuksessa on ihoa uudistavaa PHA-happoa viisi prosenttia, tuote ei kihelmöi iholla. Harva ihonhoitotuote saa aikaan yhtä näkyviä tuloksia lyhyessä ajassa kuin tämä: ihosta tulee täyteläisempi ja hehkuvampi jo viikossa.

Ole Henriksen Truth Banana Bright Vitamin C Serum -seerumi, 89 €.

Huulten tehohoito

Toista yhtä toimivaa tuotetta huulille on vaikea löytää. Huulten tehohoito auttaa, jos haluat täyteläisyyttä huuliin ja silotusta huultenympärysjuonteisiin ilman järeämpiä keinoja. Tuote on meikkaajienkin työssään suosima, aikuisen naisen luottoapuri. Sitä voi käyttää sekä yöllisenä tehohoitona että ennen meikkiä huulipunan primerina.

Täyteläinen mutta helposti imeytyvä täsmäseerumi tehokosteuttaa ihoa niin, että huulten iho täyteläistyy ja ylähuulen ”tupakkarypyt” näyttävät matalammilta. Huultenympärysseerumin tehoaineet ovat luonnon hiivasta saatava hiivauute ja silkkiyhdiste, jotka yhdessä parantavat ihon kosteustasapainoa. Hyvin pieni määrä tuotetta riittää.

Sensai Total Lip Treatment -huulihoito, 105 €.

Luksussuoja

Aurinkovoide on harvoin luksusta, mutta tämä kasvoille tarkoitettu ohut aurinkosuojaemulsio totisesti on. Aurinkosuoja palvelee ihotyypistä riippumatta: kevyt voide tasapainottaa talintuotantoa ja sopii myös epäpuhtaalle iholle, sillä koostumus on öljytön eikä tuki ihohuokosia. Lopputulos ei ole tippaakaan tahmea.

Erittäin helposti levittyvä ja imeytyvä tuote antaa kasvoille suojakertoimen 30 ja suojaa myös UVA-säteiltä sekä saasteilta ilman vesistölle haitallisia ainesosia. Samalla voide on ihonhoitotuote, joka kosteuttaa ihoa. Tuote jättää iholle maltillisesti matan pinnan, ja sitä voi käyttää myös meikinpohjustajana.

Shiseido Urban Environment Age Defence SK 30 -aurinkosuoja, 41,90 €.