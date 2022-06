Miksi julkkiksetkin pukeutuvat nykyään tylsiin perusvaatteisiin? Tutkija antaa selityksen, joka on tuttu meille kaikille

Tavalliset vaatteet raitapaidasta rentoihin farkkuihin muodostavat juuri nyt sen kaikkein trendikkäimmän asun. Tutkijatohtori Linda Turunen kertoo, miksi.

Väljät farkut ja täydellisesti istuva valkoinen toppi, reteä musta nahkarotsi ja katukivetykseen sulautuvat mustat lenkkarit: Malli Hailey Bieber astelee luottoasussaan ravintolasta New Yorkin illan pimeyteen. Takana on illallinen kollegan ja ystävän, Kardashian-klaanin Kendall Jennerin kanssa.

Hailey on pukeutunut luonnollisesti ykkösiinsä. Paitsi illallista myös paparazzeja ja sitä kautta koko maailmaa varten. Aiemmin malli bongattiin samaisen kaupungin kaduilta aviomiehensä Justin Bieberin kanssa. Myös silloin päällä oli samanhenkinen, eleettömän rento setti: toppi, pitkä musta nahkatakki ja tummansiniset jättifarkut. Muka-huolettoman kokonaisuuden kruunasi ruskea iskälippis.

Illallisasu Hailey Bieberin tyyliin.

Hailey Bieberin tyyli on muka-huoleton ja vintage-henkinen.

Kun 25-vuotias aikamme muoti-indikaattori, tarkasta trendinenästään ja tyylikokeiluistaan tunnettu malli, vetelee päivästä toiseen reiluissa perusvaatteissa, voidaan jo julistaa, että tavallisten vaatteiden rintamalla on tapahtunut jotain kiinnostavaa. Muotilehtien ja muiden alaa seuraavien mutuilua tukee nopea selaus Instagramin ja Tiktokin puolella. Siellä feed täytyy somevaikuttajien raitaneuleista, rennoista lenkkareista ja vyötäröiltä valuvista isoista miesten puvunhousuista.

Kasari, ysäri ja niitä seurannut 2000-luku ovat kelluneet trendikartalla sikin sokin pitkään. Se ei silti taida olla ainoa syy siihen, miksi trendsetterit Hollywoodista Helsinkiin ovat pukeutuneet perusvaatteisiin päättäväisesti koko tämän vuoden. Miksi näin? Ja miksi juuri nyt?

Kaapin takana on korona

Ensimmäisenä uunista tulee ulos se kaikkein yksinkertaisin ja kulutetuin selitys kaikelle: korona.

– Olemme uuden ajan alussa. Voi olla, että klassinen tyyli palautuu lopulta koronaan. Kaikki pysähtyi kahdeksi vuodeksi, myös oman itsen ilmaisu vaatteiden kautta. Enää keskiössä ei ole se, miltä asiat näyttävät ulospäin, vaan mukavuus ja se, miltä vaatteet tuntuvat päällä, Aalto-yliopiston tutkijatohtori Linda Turunen sanoo.

Turunen antaa haastattelun puhelimessa Kööpenhaminasta, hyggeilyn, pyöräilyn ja skandi-muodin pääkaupungista, jossa hän on parhaillaan tutkijavaihdossa. Siellä jos missä tiedetään, että käytännöllisyys ja tyylikkyys eivät kumoa toisiaan.

” Juuri nyt pukeutumisessa taidetaan etsiä välimuotoa mukavuuden ja muodikkuuden väliltä.

Mukavuuden ylistyksen pystyi maallikkokin havaitsemaan esimerkiksi talvella villahousutrendinä: panostajat sijoittivat kashmirhousuihinsa jopa satasia, edulliset villahousut sai parilla kympillä. Hengittävissä kashmirhousuissa hiihdellään epäilemättä myös ensi talvena.

Hailey Bieberin tavoin moni haluaisi kuitenkin jo vaihtaa pysyvästi takaisin farkkuihin, edes kaupungilla kulkiessa.

– Maailma alkaa avautua ja sosiaaliset menot palaavat kalentereihin. Voisi ajatella, että tällä hetkellä pinnalla ovat upgreidatut korona-lookit. Pikkuhiljaa otetaan askelia kohti asuja, joissa tekee mieli mennä ihmisten ilmoille, Turunen pohtii ja keksii analyysille kiteytyksen:

– Tätä voisi varmasti verrata etätyöskentelyyn. Monista tuntuu vaikealta päästää irti kodin mukavuuksista ja palata takaisin toimistolle. Vastauksena on hybridimalli, jossa etätyö ja lähityö yhdistyvät. Juuri nyt pukeutumisessa taidetaan etsiä samanlaista välimuotoa mukavuuden ja muodikkuuden, hyvän olon ja tyylikkyyden väliltä.

Tämän tavallisemmaksi vaatteet eivät enää mene. Kendall Jenner trikootopissa, perusfarkuissa ja ajattomissa, eleettömissä asusteissa.

Turvaa tutuista vaatteista

Koronasta siirrytään toiseen teemaan, joka väkisinkin lävistää kaiken, myös vaatekaapilla tekemämme valinnat.

– Näen muodin kerroksellisena tarinana. Se kertoo aina ajasta, yhteiskunnasta ja yksilöstä, siitä mitä kukin haluaa vaatteilla ilmentää. Siksi korona, yleinen epävarmuus ja viimeisimpänä Ukrainan-sota näkyvät varmasti myös tässä. Perusvaatteet voivat tuoda turvaa epävarmuuden keskellä, Turunen sanoo.

– Toisaalta on puhuttu siitä, miten Marimekko toi aikanaan toisen maailmansodan jälkeen harmauden keskelle piristystä värien ja leikkisyyden kautta. Valitettavasti vielä ei olla siellä, vaan epävarmuus on yhä läsnä. Toivottavasti siihen suuntaan päästään liikkumaan mahdollisimman pian.

” Ovatko perusvaatteet ja klassinen tyyli koskaan edes olleet pois muodista?

Ennen kuin mieli mustuu ja keho hakeutuu sikiöasentoon ison villatakin alle, Turunen suuntaa huomion toisaalle, tutkimuksensa pääteemaan, vastuulliseen muotiin.

– Jos katsotaankin asiaa ihan laatikon ulkopuolelta, voidaan myös kysyä, ovatko perusvaatteet ja klassinen tyyli koskaan edes olleet pois muodista. Vaatekaapin kulmakivistä ja pitkäikäisyydestä on puhuttu pitkään ja paljon. Kaikki on liittynyt aiempaa kestävämmän vaatekaapin rakentamiseen.

Taviskin nyökyttelee. Jo pitkään ehdottomasti trendikkäintä on ollut pukeutua ekologisesti. Kierrätetty miesten överi-iso bleiseri tai äidin 90-luvun puvunhousut ovat vaate, joissa kehtaa pyörähtää nykyisin vaikka juhlissa. Niiden tausta on ylevää kerrottavaa myös somessa.

Muoti kiertää, vaatteet eivät (vielä)

Tutkija vahvistaa, että muotipiireissä ihailtavin vaatekaappi on jo vuosia ollut tarkoin kuratoidun kierrätyksen tulos.

– Vastuullisuuskeskustelu ja kestävä kehitys näkyvät perusvaatteiden ja vaatekaapin klassikoiden toitotuksena. Siitä on tavallaan tullut oma muodin suuntansa.

Kuulostaa lupaavalta, mutta on käytännössä hitusen monimutkaisempi juttu.

– Ongelma on se, että muoti muuttuu ja kiertää kehää. Asiat nousevat trendeiksi yhä uudestaan. Mutta se, mikä ei kierrä, ovat tuotteet ja materiaalit. Ne eivät vielä kierrä kiertotalouden mukana ikuisesti.

Puolihuolimaton tyyli on tuttu 90-luvun elokuvista, joissa Meg Ryan (Sinulle on postia) ja Julia Roberts (Kuka sanoo tahdon?) painavat pitkää päivää romanttisten komedioiden sankareina.

Samanhenkisiin setteihin sonnustautuneena 2020-lukulainenkin näyttää trendikkäältä mutta sopivan välinpitämättömältä pukeutujalta: elämäänsä ja työhönsä uppoutuneelta, varsin vakavasti otettavalta hahmolta.

Toisin sanoen: Osa pukeutujista on voinut ottaa käyttöönsä appiukon vanhan työbleiserin ja äidin ysärihousut, mutta valtaosa tällä hetkellä vastaan tulevista suorista housuista, väljistä farkuista ja jättitakeista on yhä ostettu uutena. Hailey Bieberin designer-nahkarotsit ovat todennäköisesti maksaneet tonneja, farkkutyylin moni on voinut kopioida ketjuliikkeestä jopa huolestuttavan halvalla.

” Muoti ei ole huono asia vaan se, miten se ilmentyy tässä ajassa. Suurin haaste on se, miten trendien materiaalinen ilmentymä, eli tuotteet, saataisiin pidettyä kiertämässä.

– Vaatteet voivat kiertää second hand -liikkeiden ja kirppareiden kautta muutaman kerran. Valitettavasti tuotteiden kierto ei silti vielä ole samalla tavalla ikuista kuin muodin kierto, Linda Turunen sanoo.

Ensi syksyn värejä, kuoseja ja malleja niin nahkarotseista, suorista housuista kuin väljistä farkuistakin suunnitellaan ja valmistetaan jo kovaa vauhtia.

–Muoti ja kestävä kehitys ovat abstraktilla tasolla samanlaiset: kestävä kehitys ei ole koskaan täysin valmis, eikä mikään asia ole ikuisesti muodissa. Aina tulee uusi trendi. Suurin haaste on mielestäni se, miten trendien materiaalinen ilmentymä, eli tuotteet, saataisiin pidettyä mukana kiertämässä. Muoti ei ole huono asia vaan se, miten se ilmentyy tässä ajassa, Turunen sanoo.

Tyyli = aikaa, rahaa ja muuta pääomaa

Vaikka tietäisi ostaneensa väljän trenssinsä ja överi-isot farkkunsa uusina, saa habitukseensa väkisinkin samaa huoletonta karismaa kuin perehtyneellä vintage-harrastajalla. Osittain tiedostamatta juuri sitä moni meistä ehkä toivookin: Turunenkin toteaa, että 2000-luvulta peräisin olevat jättifarkut ovat paitsi vastuullisemmat myös coolimmat kuin tänään ketjuliikkeestä ostetut vastaavat.

– Second hand tuo mille tahansa vaatteelle uuden merkityksellisen kerroksen.

Second hand -kuorrute toimii myös pikamuodille.

– Jos ostaa pikamuotibrändien kamaa käytettynä kirpparilta, ei tarvitse kertoa epäimartelevaa alkuperäistä brändiä vaan ainoastaan sen, että vaate on ostettu kirpparilta. Näin voi ilmaista haluamiaan arvoja, Turunen sanoo.

” Tässä ajassa on onnistuminen, jos on osannut valita vuosia sitten yhä ajankohtaisen tuotteen ja vieläpä yhdistää sen tänään trendikkäästi uudella tavalla.

Toisaalta vaatteiden alkuperän näkyvyydestä voi luoda myös konseptin: vastuulliseen kuluttamiseen kannustavat vaikuttajat Pupulandian Jenni Rotosesta Perjantain parhaat -podcastin Noora Kunttuun kertovat asujensa brändit ja ostovuodet Insta-tarinoissaan näkyvästi.

– Tämä kietoutuu paitsi vastuullisuuteen myös yksilöllisyyden ilmaisemisen teemaan. Ensinnäkin vaate on uniikki, kun se on ostettu viisi vuotta sitten. Seuraajat eivät voi marssia kauppaan ja hankkia samanlaista, Turunen sanoo.

– Toiseksi asulla ilmaistaan paitsi vastuullisuutta myös omaa varmaa makua. Tässä ajassa on onnistuminen, jos on osannut valita vuosia sitten yhä ajankohtaisen tuotteen ja vieläpä yhdistää sen tänään trendikkäästi uudella tavalla.

Kirppareiden ja vanhempien ullakoiden penkominen vaatii aikaa, jota varsinkaan työikäisillä ei aina ole. Sama pätee tyylivaikutteita antavien muotilehtien, Instagramin, Tiktokin ja Pinterest-taulujen selaamiseen – sellaisista kalliista second hand -liikkeistä puhumattakaan, joissa shoppailemiseen tarvitaan ajan lisäksi monia satasia.

– Kaiken kaikkiaan trendikkään ja vastuullisen vaatekaapin kokoaminen vaatii kulttuurista ja tiedollista pääomaa, Linda Turunen kiteyttää.

