9 kuvaa todistaa, että ohuet kulmakarvat palaavat – vaikka kuinka hokisimme, ettei koskaan enää

Iloisia uutisia kaikille, joiden kulmakarvat eivät koskaan toipuneet edellisestä ohuiden kulmien villityksestä! Nyt ohuita kulmia esittelee jo Kylie Jennerkin.

Mitä tapahtuu, kun kapeiden kulmakarvojen kultakaudesta on kulunut runsaat 20 vuotta, ja ihmiset ovat saaneet kasvatettua kulmansa vihdoin mahdollisimman pörheiksi?

Kulmien muoto alkaa kaventua.

Maailman vaikutusvaltaisimpien trendsettereiden joukkoon kuuluva Kylie Jenner on julkaissut 336 miljoonan seuraajan Instagram-tililleen viikon sisään kuvat meikkilookista, jolla hän mainostaa meikkibrändinsä uutta luomiväripalettia. Mutta viis luomiväreistä – katse kiinnittyy auttamatta Jennerin kulmakarvoihin:

Runsaista, näyttävistä ja aina huolitelluista kulmakarvoistaan tunnetun Jennerin kulmat ovat selvästi aiempaa kapeammat ja flirttailevat 90-luvun ja tällä hetkellä pinnalla olevan Y2K-estetiikan kanssa: ysärillä ja vuosituhannen vaihteessa muodikkain kulmakarvatyyli oli hyvin ohut.

Samanlaista ohutta ysärikulmaestetiikkaa on nähty tänä vuonna somessa myös näyttelijä Lily Jamesin esittämän Pamela Andersonin hahmon ansiosta.

Lily James Pamela Andersonina helmikuussa julkaistussa Pam & Tommy -minisarjassa.

Pam & Tommy -sarjan myötä Tiktokissa alettiin versioida Pamela Andersonin ikonista meikkilookia ohuine kulmakarvoineen. Tunnisteella #pamelaandersonmakeup merkittyjä videoita on katsottu palvelussa yli 370 miljoonaa kertaa.

Tiktokissa on trendannut myös piirteitä muuttava filtteri, joka muokkaa käyttäjänsä kulmat automaattisesti ohuiksi. Laajalle levinneessä trendissä lähtöajatus on, että ohuet kulmat ovat epäimartelevat, mutta moni onkin yllättynyt huomatessaan, kuinka hyvin kapea look toimii omilla kasvoilla.

Viimeinen todiste ohuiden kulmakarvojen paluusta? Muun muassa kansainväliset mediat The Zoe Report, Allure, Elle ja Bustle listaavat ”skinny-kulmakarvat” tämän vuoden kulmakarvatrendien kärkijoukkoon.

Vastaliike runsaille kulmille

Vaikkei kulmakarvojaan olisi itse ollut nyppimässä 90-luvulla, on takuulla kuullut kauhutarinoita karvoista, joita on kasvatettu takaisin vuosia. Trendinmukaisiksi kulmansa nyppineet varoittelevat nuorempiaan edelleen: älkää tehkö samaa.

Pitkään neuvosta otettiinkin vaari. Koko 2010-luku muistetaan aivan päinvastaisesta tyylistä. Trendikkäimmät kulmat ovat olleet jo vuosia näyttävät, ekstrapaksut ja tuuheat, hyvin luonnolliset tai jopa pörröiset. Kulmakarvoja on meikattu korostetun paksuiksi, maalattu microbladingilla ihoon pysyvämminkin ja harjattu, värjätty ja laminoitu mahdollisimman runsaiksi.

Nyt kulmille ennustetaan käyvän samalla tavalla kuin pörheiden ja paksujen kasarikulmien jälkeen 90-luvulla. Halutaankin jotain ihan muuta.

Muun muassa The Zoe Report kuitenkin lohduttaa jutussaan, että aivan 90-luvun pisteeseen ohuiden kulmakarvojen kanssa ei mennä. Moderni kapea tyyli säilyttää kulman oman muodon ja mallin – kulmista vain tehdään hieman kapeammat.

Mallia voi hakea jo nyt monelta tunnetulta kasvolta.

Kate Mossin tytär Lila Moss, 19, ohuissa kulmakarvoissaan.

Malli Bella Hadid on edustanut jo pidempään ohuessa kulmakarvatyylissä.

Kuvittelemmeko vain, vai ovatko Hailey Bieber ja Kendall Jennerkin tyylitelleet kulmakarvojaan hieman kapeammiksi?