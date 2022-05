Testasimme 5 käyttötarkoitusta kookosöljylle, eikä niistä yksikään tapahdu keittiössä – 2 ideaa sai testaajalta täydet pisteet

Onko kookosöljystä meikinpesuaineeksi, huuli- tai vartalovoiteeksi, sheivausgeeliksi tai hiusnaamioksi? Otimme selvää.

Kookosöljyä väitetään koko kehon kattavaksi monitoimituotteeksi, joka korvaa niin meikinpesuaineen, vartalovoiteen, sheivausgeelin kuin hiusnaamionkin.

Onko väitteissä perää? Testasimme kookosöljyä tositoimissa.

1. Kookosöljy meikinpoistajana

Kookosöljyn luvataan poistavan meikit aina vedenkestävästä ripsiväristä meikkivoiteeseen. Pistin väitteen testiin.

Kokemus: Olen ennenkin puhdistanut vedenkestäviä meikkejä erilaisilla keittiöstä löytyvillä öljyillä aina oliiviöljystä rypsiöljyyn, joten odotukseni ovat korkealla. Otan nokareen kookosöljyä, asetan sen silmäluomeani vasten ja alan hinkkaamaan silmääni hellävaraisesti pyörivin liikkein. Vedenkestävä ripsivärini liukenee ripsistäni välittömästi.

Pian törmään kuitenkin samaan ongelmaan kuin muidenkin öljyjen kohdalla: meikki irtoaa, mutta jää pois pestessä pyörimään kasvoille, sillä öljy hylkii vettä. Joudun lopulta turvautumaan meikinpesuaineeseen.

” Vedenkestävän ripsivärin puhdistamisessa kookosöljy ansaitsee täydet pisteet.

Arvosana: Silmämeikin poistajana 5/5, mutta meikinpesuaineena 2/5.

Perusteet: Vedenkestävän ripsivärin puhdistamisessa kookosöljy ansaitsee täydet pisteet, sillä se irrottaa värin nopeasti eikä ärsytä silmiä. Koko naamaa pestessä arvosana tipahtaa kuitenkin kahteen pisteeseen, sillä vettä hylkivä öljy jää pyörimään kasvoille.

2. Kookosöljy vartalovoiteena

Kookosöljyn sanotaan olevan liian tujua kasvovoiteeksi, mutta vartalolle se kuulemma sopii. Ei muuta kuin kokeilemaan!

Kokemus: Yllätyn jälleen siitä, miten pieni nokare öljyä riittää. Se levittyy iholle vaivattomasti ja jättää heti kosteutetun tunteen.

Valitettavasti öljykerros ei kuivu odottelusta huolimatta, enkä millään haluaisi pukea öljyiselle iholleni vaatteita tai hypätä tällaisena puhtaisiin lakanoihin. Päädyn lopulta pesemään kookosöljyn pois.

Aivan hukkaan rasvaaminen ei mennyt, sillä iho tuntuu kosteutetulta vielä suihkun jälkeenkin. Myös kookoksen tuoksu on jämähtänyt ihooni.

” En millään haluaisi pukea öljyiselle iholleni vaatteita tai hypätä tällaisena puhtaisiin lakanoihin.

Arvosana: 2/5

Perusteet: Kookosöljy todella hellii ja kosteuttaa ihoa vielä suihkun jälkeenkin, mikä on ehdoton plussa. Se kuitenkin tuntuu melko työläältä ja sotkuiselta vaihtoehdolta tavallisiin vartalovoiteisiin verrattuna. Voimakkaasta kookoksen tuoksusta joko tykkää tai sitten sitä vihaa. Itse päädyn päivän mittaan jälkimmäiseen vaihtoehtoon.

3. Kookosöljy sheivausgeelinä

Ammattilaisten mukaan kookosöljyn käyttäminen sheivausgeelinä takaa sileät ja pehmeät sääret. Otin selvää, pitääkö väite paikkaansa.

Kokemus: Olen jo aiemmin todennut, ettei sheivausgeeli välttämättä ole paras mahdollinen tuote sheivaamiseen, sillä ihoni pitää enemmän muun muassa kosteuttavista hiusten hoitoaineista. Siksi luottoni kookosöljyä kohtaan on korkealla.

Yllätyn taas kerran siitä, miten pieni nokare öljyä riittää koko koipeen. Sheiveri liukuu iholla vaivattomasti eikä aiheuta haavoja. Iho tuntuu sileältä, pehmeältä ja kosteutetulta vielä suihkun jälkeenkin.

” Iho tuntuu sileältä, pehmeältä ja kosteutetulta vielä suihkun jälkeenkin.

Arvosana: 5/5

Perusteet: Sheivausgeelinä kookosöljy ansaitsee täydet pisteet, sillä lopputulos on ihanan pehmeä ja kosteutettu. Ihoon jää hento kookoksen tuoksu, mutta toisin kuin koko vartalon voitelun jälkeen, tämä ei tunnu tunkkaiselta.

4. Kookosöljy huulirasvana

Vartalon lisäksi kookosöljyn luvataan pitävän myös huulet kosteutettuna. Näinköhän on?

Kokemus: Jälleen kerran vain hento sipaisu kookosöljypurkissa riittää kosteuttamaan huulet kauttaaltaan. Yllätyn positiivisesti myös siitä, ettei öljy valu suuhun, vaan pysyy paikoillaan.

Huulet tuntuvat kosteilta, mutta ovatko ne kosteutetut? En osaa sanoa. Huuleni eivät ole juuri nyt rohtuneet, joten öljyn tehokkuutta on vaikea arvioida. Ylläpitäväksi tuotteeksi kookosöljy kuitenkin sopii.

” Kookosöljy ei saanut huulissa ihmeitä aikaan, muttei haittaakaan.

Arvosana: 3/5

Perustelut: Kookosöljy ei saanut huulissa ihmeitä aikaan, muttei haittaakaan.

5. Kookosöljy hiusmaskina

Kookosöljyn kerrotaan kosteuttavan myös kuontaloa. Päätimme kokeilla kuiville hiuksille tarkoitettua diy-hiusmaskia, jonka tulisi Harper’s Bazaarin mukaan kosteuttaa korppukutreja.

Kookosöljymaskiin tarvitset:

2 teelusikallista nestemäistä oliiviöljyä.

1 teelusikallinen hunajaa.

1 kananmuna.

Valmistusohje:

Lämmitä kookosöljy nestemäiseksi joko mikrossa tai hellalla. Anna jäähtyä hetki. Vatkaa muna kulhossa tasaiseksi seokseksi ja kaada se kookosöljyn sekaan. Lisää hunaja ja sekoita, kunnes seos on tasaista. Valmista!

Kokemus: Diy-hiusnaamio syntyy vain 3 ainesosasta: kookosöljystä, hunajasta ja kananmunasta. Ihanan helppoa! Ainekset myös sekoittuvat helposti, eikä naamion valmistamiseen mene aikaa kuin muutama minuutti. On kuitenkin mainittava, ettei seoksen ulkonäkö varsinaisesti houkuttele: näyttää siltä kuin länttäisin raa’an kananmunan päähäni.

Naamio levittyy hiuksiin hieman takkuillen, eikä määräkään meinaa riittää koko kuontaloon. Hiukseni ovat pitkät, joten minun olisi luultavasti kannattanut tuplata ainekset. Positiivista on, ettei seos tuoksu juuri miltään.

Ohjeessa luki, että hiusmaskin tulee vaikuttaa noin 30 minuuttia. Kun puolituntia on kulunut, on suihkun aika. Ensimmäinen havaintoni on, että sen lisäksi, että maski on hankala levittää, on se myös hankala pestä pois. Onneksi shampoopesu on sallittu!

Hiukset ovat pesun jälkeen kaikkea muuta kuin toivoin: karheat ja kovat. Jos meinaan saada tukkani koskaan selväksi, minun on pakko levittää hiuksiin myös hoitoaine. Sen jälkeen tilanne on taas hallinnassa, joten mitään peruuttamatonta hiusmaski ei saanut aikaan.

” Hiukset ovat pesun jälkeen kaikkea muuta kuin toivoin.

Arvosana: 1/5

Perustelut: Jälkikäteen hiukset näyttävät melko samalta kuin ennenkin. Ne tuntuvat ehkä hieman sileämmiltä, mutta ero ei todellakaan ole vaivan arvoinen. Hiuksista myös erottuu kevyt kookoksen tuoksu. Jatkossa aion luottaa kaupan hiusmaskeihin.

