Aiotko käyttää itseruskettavaa? Kokosimme 13 kohdan listan, jonka luettuasi onnistut taatusti

Jos toiveissasi on tasainen rusketus purkista, tarkista, että tunnet varmasti kaikki kikat.

1. Kaikki alkaa kuorinnasta – mutta mitä tahansa kuorinta-ainetta ei kannata valita

Koska itseruskettavalla aikaansaatu rusketus kehittyy ihon pintakerroksessa ja kuoriutuu hiljalleen pois ihon uusiutuessa, ihon kannattaa olla mahdollisimman ”uudeksi” kuorittu ennen itseruskettavan levittämistä. Kuori siis vanha ihosolukko pois ennen itseruskettavan levittämistä.

Jos levität itseruskettavan heti kuorinnan jälkeen, valitse kuorintatuote, jossa ei ole öljyjä. Öljypohjaiset kuorintavoiteet voivat jättää iholle kalvon ja estää itseruskettavaa imeytymästä kunnolla. Samasta syystä ihon rasvaaminen pitää jättää väliin juuri ennen itseruskettavan levittämistä.

2. Kuori ja kosteuta jo edellisenä iltana, ei samana päivänä

Itseruskettava asettuu sitä kauniimmin ja tasaisemmin, mitä tasaisempi, hoidetumpi ja kosteutetumpi oma iho on. Siksi iho kannattaa kuoria ja kosteuttaa jo edellisenä iltana. Seuraavana päivänä suihkun jälkeen iho on sekä maksimaalisen kostea että puhdas itseruskettavaa varten.

3. Lisää vaseliinia tai muuta paksua voidetta kuiville ja kriittisille alueille

Vaikka muuta ihoa ei rasvatakaan ennen rusketusta, kehon erityisen kuivat kohdat rasvataan, jotta kuiva ja karhea iho ei imaise itseensä turhan paljon itseruskettavaa tuotetta ja tummu liikaa ja epätasaisesti.

Levitä tuhtia voidetta ainakin polviin ja kyynärpäihin, mutta myös kainaloiden, ranteiden ja käsien, nilkkojen ja jalkojen ja kynsinauhojen huolellista rasvaamista kannattaa harkita. Myös ihoa kuoriessa kannattaa kiinnittää erityishuomiota näihin kuiviin kohtiin.

Varmista, että kosteuttava tuote on imeytynyt kunnolla, ennen kuin ryhdyt levittämään itseruskettavaa.

4. Levitä aina kintaan kanssa

Kenties yleisin kömmähdys itseruskettavan kanssa on kämmenien värjäytyminen. Ongelman välttää helposti täysin, kun itseruskettavan levittää levityskintaan tai kertakäyttöhanskojen kanssa. Pehmeäpintaisella kintaalla väri myös levittyy helpommin tasaisesti ja ohuesti iholle.

Mikäli itseruskettavaa levittää ilman hansikasta, käsiä neuvotaan pesemään levityksen aikana parin minuutin välein ja pyyhkimään kämmenet ja ranteet vielä lopuksi kosteuspyyhkeellä. Kämmenselkiin pitää muistaa kuitenkin hieroa aivan lopuksi aivan pieni määrä itseruskettavaa joko sormenpäällä tai toisen käden kämmenselällä – tämä vaihe kannattaa muistaa myös kintaan kanssa.

Itseruskettava levittyy helpoimmin ja tahrattomimmin rusketuskintaalla.

5. Levitä ohut kerros

Vaikka itseruskettavaa saattaa tehdä mieli levittää iholle kunnon kerros, kannattaa pysytellä maltillisessa määrässä ja ohuessa kerroksessa. Jos keinorusketuksesta tekee liian paksun, se ei lähde vartalolta tasaisesti.

6. Yksinasuja, testaa selkäkikkaa

Itseruskettavaa on usein vaikea levittää selkään. Jos et saa kaveria auttamaan, sujauta rusketushanska esimerkiksi paistinlastan ympärille ja sido sen kiinni ponnarilla. Kotitekoinen rusketuksenlevittäjä on valmis!

7. Huolehdi kuivimmista kohdista

Aiemmin lueteltuihin kuiviin kohtiin kannattaa annostella hyvin niukasti itseruskettavaa. Voit käydä kohdat läpi esimerkiksi kintaaseen jääneillä jämillä. Muista kuitenkin hieroa nämäkin kohdat huolellisesti läpi pyörivin liikkein seepraefektin välttämiseksi.

Kuivimpiin kohtiin ja muutoinkin kuivaihoiselle sopivat loistavasti öljymäiset itseruskettavat tuotteet.

Kokeile suihkutettavaa tuotetta Aerosolipulloista tasaisena sumuna suihkutettava itseruskettava auttaa saamaan väriä myös selkään ja muille sellaisille alueille, joihin ei itse ulotu. Muun muassa julkkisten rusketuseksperttinä tunnettu James Read on kertonut luottavansa itseruskettavasuihkeeseen. Hän suihkuttaa itseruskettavan iholle mahdollisimman ohuena kerroksena, mutta kerrostaa tuotetta kolmeen otteeseen. Näin rusketuksesta tulee syvä ja pitkäkestoinen. Jokaisen kerroksen välissä itseruskettavan kannattaa antaa kuivua kymmenen minuuttia. Suihkutettavan tuotteen kanssa kylpyhuone kannattaa suojata. Levitä pari tummaa pyyhettä ympärillesi lattialle ja jalkateriesi päälle ennen suihkimista. Näin suojaat sekä lattian väriltä että herkästi itseruskettavaa nappaavat jalkaterät liialta värjäytymiseltä.

8. Väritä kasvot oikealla tekniikalla

Levitä itseruskettavaa aina huolellisesti myös dekolteelle, niskaan ja kaulalle aina leukaan saakka. Jos et vie itseruskettavaa kasvoille, häivytä kaulan ja kasvojen raja esimerkiksi hieromalla tuote iholle suurella meikkisudilla.

Kasvoille saa luonnollisen näköisen lopputuloksen, kun levityskintaaseen jääneet tuotejäämät sipaisee kevyesti kasvoille keskittyen niihin kohtiin, joihin aurinkokin tarttuu eniten, etenkin otsan yläosaan ja poskipäille. Näin kasvoille jää luonnollista vaihtelua, eivätkä ne näytä luonnottoman ruskeilta.

Muista myös päivittää meikkipussisi tuotteet oikean sävyisiksi. Vaalea meikkivoide ei välttämättä enää sovikaan. Kasvoille saa rusketusta ja rajoja voi häivyttää myös aurinkopuuterilla.

9. Anna kuivua kunnolla

Vältä epätasainen rusketus sekä lakanoiden ja vaatteiden värjäytyminen antamalla itseruskettavan kuivua kunnolla. Pysyttele alasti niin pitkään, että tuote tuntuu varmasti kuivuneen. Kun tuote on imeytynyt ja kuivunut, pue löysät, tummat kotivaatteet.

Karttaväriä vai ei? Itseruskettavia saa sekä karttavärillä eli levitettäessä värillisinä että täysin värittöminä tuotteina. Karttavärillinen tuote voi helpottaa levittämistä, sillä näet, oletko levittänyt tuotteen tasaisesti ja huomaat helposti, jos jokin kohta kehossa on jäänyt käsittelemättä.

10. Häivytä kömmähdykset

Jos itseruskettava kaikesta huolimatta jättää iholle epätasaisuuksia, niitä voi erillisten poistotuotteiden lisäksi yrittää häivyttää kotikonstein. Esimerkiksi sitruunamehua ja soodaa samassa suhteessa yhdistämällä ja tummia kohtia hinkkaamalla voi saada epätasaisuudet häivyttymään.

Toinen vinkki on hieroa liian tummaksi ruskettuneeseen kohtaan vauvaöljyä, antaa sen vaikuttaa kymmenen minuuttia ja kuoria sitten kohta.

Kolmas keino on puristaa tilkkaan maitoa sitruunaa ja jättää sitruunalohko likoamaan maitolasiin tunniksi. Liuosta laitetaan iholle 15 minuutiksi, ja itseruskettavan värin pitäisi häipyä vähitellen.

Aloittaisinko asteittain? Jos riskit epäonnistumisesta haluaa minimoida, rusketusta voi lähteä hakemaan myös hiljalleen. Asteittain ruskettavien voiteiden DHA-pitoisuus on muita itseruskettavia pienempi, jolloin niin lopputulos kuin mahdolliset mokatkin ovat huomaamattomampia. Asteittain ruskettavaa voidetta voi käyttää päivittäin niin pitkään, kunnes haluttu päivetys on saavutettu. Levittämiseen ja käyttämiseen pätevät samat vinkit kuin muillekin itseruskettaville.

11. Pidä rusketus yllä eli kosteuta ihoa ja vältä asioita, jotka kuluttavat rusketusta

Tekorusketusta pysyy hyvänä mahdollisimman pitkään, kun ihoa kosteuttaa päivittäin kevyellä kosteusvoiteella.

Rusketusta kuluttavat vesi ja hankaaminen. Rusketuksen kestoa voi pidentää ottamalla lyhyitä suihkuja ja kuivaamalla ihon pyyhkeellä taputellen, ei hangaten. Vältä kuumia kylpyjä, saunomista ja ihon hinkkaamista pyyhkeellä, jos tahdot rusketuksesi säilyvän.

12. Muista huomioida karvanpoisto

Jos karvojaan poistaa, sheivaus tai vahaus tulisi tehdä vähintään 24 tuntia ennen itseruskettavan käyttöä. Jos karvat ajelee itseruskettavan levittämisen jälkeen, rusketusta kuluu heti pois: jokainen höyläyskerta kuorii säärten ihoa kevyesti, jolloin rusketus lähtee samalla karvojen kanssa.

Paras keino pitää sääret sileinä itseruskettavan käytön jälkeen on poistaa karvat epiloimalla.

13. Valitse myös aurinkorasva oikein

Tekorusketus ei suojaa ihoa auringon UVA- ja UBV-säteiltä. Itseruskettavan kanssa on siis käytettävä aurinkovoidetta. Yksi helpoimmista kesävirheistä itseruskettavan kanssa käy juuri aurinkoa ottaessa: rusketuksen päälle ei kannata levittää öljymäisiä aurinkosuojatuotteita.

Uimassa ei kannata puolestaan lillua ilman vedenkestävää aurinkovoidetta. Vedenkestävä aurinkosuoja suojaa myös itseruskettavaa kulumiselta.

Itseruskettavien käyttö ei vaikuta ruskettumiseen auringossa. Purkista tuleva rusketus kehittyy pintakerroksessa ihon omien aminohappojen kanssa. Auringon tuoma rusketus taas vaikuttaa syvemmällä ihossa.