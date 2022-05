Tämä tuli yllätyksenä: ysärin hittitakki on tehnyt paluun – näin puet menneiden vuosikymmenten suosikin nyt

Oletko valmis lentäjälookiin?

"Vaikka vuonna 2022 pilottitakki on jäänyt matkasta, niin collegepusero on ja pysyy.”

Lause on muutama viikko sitten julkaisemastamme jutusta, jossa esittelimme 90-luvun trendejä, joita rakastamme edelleen. Tiedämme, että muoti muuttuu nopeasti, mutta siitä huolimatta uutiset trendirintamalta tulivat yllätyksenä. Ysärin hittitakki on nimittäin jälleen muodissa, kertoo Who What Wear.

Tältä klassikkotakki näyttää nyt:

Erityisen trendikkäältä pilottitakki näyttää hieman löysänä ja pidemmän mallisena. Väreistä puhuttelevat etenkin klassinen musta ja harmahtava vihreä.

Tyylitietoisimmat yhdistävät kolme trendiä keskenään: pilottitakin, vihreän värin ja oversize-vaatteet.

Sporttista tyyliä tavoittelevat voivat pukea takin lippiksen ja lenkkareiden kanssa.

Eikä aina tarvitse pysyä vain vihreä sävyissä! Kokeile esimerkiksi villiä violettia tai trendikästä laventelia.

Kopioi tyyli

Bombertakki: Nly Trend, 69,95 €.

Bombertakki: 99,95 €, Moss Copenhagen.

Bombertakki: 59,99 €, Lindex.

Bombertakki: 19,99 €, Pull & Bear.

Bombertakki: 89,99 €, Sixth June.

Bombertakki: 300 €, Adidas by Stella McCartney.

Bombertakki: 59,99 €, Urban Classics.

