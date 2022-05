Kampaaja kertoo, kuinka hiuksista saa helposti kuohkeat ja ilmavat: ”Yleisesti tunnettu vinkki toimii”

Lättätukalle voi nyt heittää hyvästit. Kampaaja kertoo, mitä vanhoja niksejä kuohkeaa tukkaa tavoittelevan ei kannata väheksyä.

Hiusten kerroksittainen leikkaus esimerkiksi näyttelijä Sydney Sweeneyn tyyliin auttaa ilmavassa hiustyylissä, mutta vielä oleellisempaa on tarttua fööniin.

Kuohkea ja ilmava hiustyyli on pinnalla. Kun aikaisemmin hiuksista on haluttu ennen kaikkea sileät, kiiltävät ja terveen näköiset, nyt tukkaan halutaan volyymia.

– Kolmekymppisten sukupolvi on tottunut käyttämään esimerkiksi suoristusrautoja ja kihartimia, ja niiden alle saattaa löytyä kyllä lämpösuojasuihke, mutta nyt tarvitaan tuotteita, jotka antavat hiuksille pitoa ja kuohkeutta, parturi-kampaaja Jenni Vesa kampaamo Hius.Helsingistä sanoo.

Liian hoitavat tuotteet ja muotoilutuotteiden puute nimittäin pitävät hiukset päänmyötäisinä.

Selvitimme, kuinka tukkaan saa takuulla nostetta.

Ei liian hoitavia hiustuotteita

Superkosteutettu hius on ammattilaisen mukaan myös yleisesti suomalaisen toivelistalla.

– Ajatellaan, että kaikkien hiukset ovat huonossa kunnossa ja kaipaavat kosteutta. Liian hoitava tuote saattaa kuitenkin olla turhan raskas ja lätistää tukan.

Kaikkea hoitoa ja kosteutta Jenni Vesa ei suinkaan kehota jättämään. Ennemmin hän valitsisi pesutuotteet erikseen tyven ja latvan tarpeille: shampoo hiuspohjan tarpeiden mukaan, hoitoaine latvan vaatimuksille.

” Liian hoitava tuote saattaa olla turhan raskas ja lätistää tukan.

– Oikea tuote riippuu täysin hiuslaadusta. Kampaajasi osaa neuvoa, mikä tuote sopii juuri omalle hiuslaadullesi.

Jos hius on esimerkiksi hyvin hento, toisin kuin voisi kuvitella, volyymishampoo ei välttämättä ole paras ratkaisu.

– Volyymishampoossakin saattaa olla liikaa hoitavia tai liian vahvoja kohottavia ainesosia hyvin hennolle hiukselle, ja hius latistuu. Keskittyisin shampoon valinnassa siihen, että tukka ennen kaikkea puhdistuu.

Mitä hennompi hius, sitä kevyempi hoitoaine. Jos tukka tuntuu latistuvan kevyimmästäkin hoitoaineesta, Vesa suosittelee vaihtamaan sen pelkkään jätettävään hoitoainesuihkeeseen. Se on kaikkein kevyin hoitoaineratkaisu.

Pikaratkaisu hyvään föönaukseen

Vanhempi, volyymitukkien aikakaudella elänyt sukupolvi taitaa pyöröharjan käytön ja ymmärtää pyöröharjaföönauksen voiman. Jenni Vesa lohduttaa ja sanoo, että vähemmälläkin pääsee.

– Pyöröharjalla saa kaikkein parhaan kuohkeuden, mutta en taida tietää edes yhtäkään kampaajaa, joka sitä tekisi itse kotona. Kiireisessä maailmassa halutaan päästä helpolla, joten sanoisin, että yleisesti tunnettu vinkki pää alaspäin föönaamisesta toimii.

” Yleisesti tunnettu vinkki pää alaspäin föönaamisesta toimii.

Kun hiukset on kuivannut pää alaspäin lämpimällä puhalluksella, hiuksiin kannattaa puhaltaa lopuksi kauttaaltaan viileää ilmaa, edelleen pää alaspäin. Silloin hius jäähtyy siihen asentoon, jossa se on kaikkein kuohkeimmillaan.

Vielä lisää kuohkeutta tukkaan saa takavuosilta tutuilla rullilla.

– Tyvelle voi hyvin heittää tarrarullat. Tukan voi jättää jäähtymään näin vaikka meikkaamisen ajaksi.

Muotovaahtoa kauttaaltaan hiuksiin

Föönauksen pohjalle tarvitaan jokin hiusta kohottava tuote.

– Muotovaahto mielletään vanhojen ihmisten tuotteeksi, mutta itse käytän sitä liiketyössä ihan päivittäin. Se antaa tyveen kuohkeutta ja silottaa latvaa.

Muotovaahto levitetään pestyyn kosteaan tukkaan esimerkiksi hiusharjan avulla.

– Hiusten määrästä riippuu, riittääkö pingispallon kokoinen määrä vai hieman enemmän. Muotovaahtoa saa mennä tukkaan kauttaaltaan. Sen voi laittaa vaikka hiusharjaan ja harjata hiuksiin.

” Muotovaahto mielletään vanhojen ihmisten tuotteeksi, mutta itse käytän sitä liiketyössä ihan päivittäin.

Muotovaahto kannattaa valita hiuslaadun mukaan. Paksu tukka kaipaa voimakasta pitoa, hennompi hius pärjää kevyemmällä tuotteella.

– Hentoiselle hiukselle ei kannata ottaa purkkia, jossa lukee strong hold, Vesa sanoo.

Muotovaahdon sijaan föönauksen pohjalle voi laittaa myös muunlaisen pitoa ja kohotusta antavan tuotteen, kuten root boosterin eli tyvisprayn.

Viimeistele tyyli kestäväksi

Hiusten kuivaamisen jälkeen Jenni Vesa laittaa puhtaaseen tukkaan kuivashampoota. Se estää rasvan muodostumista hiuspohjaan, antaa hiukselle heti pitoa ja kuohkeutta ja ylläpitää tyyliä seuraavinakin päivinä.

Viimeistelyyn riittää kevyt lakka.

– Liika pito lakassa saattaa tehdä hiuksen vain kovaksi ja painavaksi.

Jos hiukset haluaa pitää ilmavina, ne kannattaa pestä noin kerran kuussa syväpuhdistavalla shampoolla.

– Näin kertyneet muotoilutuotteet peseytyvät kunnolla pois, eivätkä latista hiuksia.

Muista myös leikkaus ja kreppirauta

Jos hiustuotteiden ja föönin käyttäminen ei innosta, kampaaja vinkkaa aivan toisenlaisesta tavasta, jolla hiuksiin saa nostetta.

– Tyveä voi kohottaa myös perinteisellä kreppiraudalla. Se ehkäisee myös hiusten rasvoittumista, kun hius kohoaa irti hiuspohjasta.

Raudalla krepataan aivan hiuksen tyvi niin, että hiusten päällimmäinen kerros peittää kreppauksen alleen.

Myös leikkaus vaikuttaa hiusten kuohkeuteen.

– Jos hiukset ovat tasapituiset, hius on raskaampi. Jos hiuksiin on leikattu hieman kerroksia, se on helpompi saada ilmavamman ja kuohkeamman oloiseksi, Jenni Vesa sanoo.

