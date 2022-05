Kärvennätkö hiuksiasi yli 200-asteisella raudalla? Vain yksi hiuslaatu vaatii niin kovaa lämpöä – lue, miten lämpökäsittelet hiuksia turvallisesti

Älä kärvennä tukkaasi turhaan. Lämpösuoja, omille hiuksille sopiva lämpötila ja huilipäivä ovat resepti lämpökäsittelyyn, joka ei vahingoita hiuksia.

Mursimme aiemmin 12 hiusmyyttiä, joiden seassa oli uskomus siitä, että lämpökäsittely vahingoittaa hiuksia vääjäämättä. Tosiaan: hiuksia voi lämpökäsitellä myös turvallisesti.

Listasimme 3 ohjetta, joita noudattamalla et vahingoita tukkaasi turhaan.

1. Lämpösuoja

Ensimmäisenä on syytä muistaa lämpösuoja, joka sekä suojaa että kosteuttaa hiuksia.

Australian Ellen mukaan lämpösuoja tekee hiuksille saman kuin fysikaalinen aurinkosuoja iholle. Lämpösuoja siis muodostaa hiussäikeiden ympärille kalvon, joka suojaa hiuksia vaurioilta.

Mikään kalvo ei estä lämpöä pääsemästä hiuksiin (muutenhan lämpökäsittely ei tuottaisi haluttua lopputulosta), mutta suojaustuotteet silottavat hiuksen pintaa niin, että kuuma muotoilurauta liukuu tukassa mahdollisimman keyvesti ja vähin vahingoin.

Lämpökäsittely kuivattaa kuontaloa, mikä puolestaan näkyy hiusten ”hamppuisuutena” eli huonona kuntona. Tästä syystä lämpösuojat sisältävät usein myös kosteuttavia ja kosteutta sitovia ainesosia.

Vinkki: Muista suihkuttaa hiuksiin lämpösuojaa myös föönatessä, sillä sekin on hiusten lämpökäsittelyä.

2. Lämpötila

Seuraava askel on lämpötilan valinta. Eri hiuslaadut vaativat ja kestävät eri lämpötiloja. Siksi on tärkeää, että muotoiluraudan lämpötilaa pystyy säätämään.

Katso alta, mikä lämpötila sopii omalle hiuslaadullesi.

Suorat hiukset

Suorat hiukset ovat usein hennot ja ohuet, joten ne kestävät kuumuutta huonommin kuin muut hiuslaadut.

Byrdien haastattelemien hiusalan asiantuntijoiden mukaan sopiva lämpötila suoria hiuksia muotoillessa on noin 120 ja 190 asteen väliltä. Jos hiukset ovat ohuet tai heikkokuntoiset, kannattaa valita matalampi lämpötila. Paksut ja karheat hiukset puolestaan kestävät kuumuutta paremmin.

Vinkki: Aloita hiusten muotoilu lämpöhaitarin alapäästä ja nosta lämpötilaa vain tarvittaessa. Tunnistat liian matalan lämpötilan siitä, että joudut hinkkaamaan samaa kohtaa useaan otteeseen.

Laineikkaat hiukset

Kevyesti kihartuvien hiusten muotoiluun sopii ammattilaisten mukaan 150–190 asteen lämpötila. Aivan kuten suorien hiuksien kohdalla, hiusten määrä ja karheus vaikuttaa lämpötilan valintaan myös tässä hiuslaadussa. 200 asteeseen ei kuitenkaan kannata hypätä, vaikka hiukset olisivat kuinka karheat.

Vinkki: Jos karheat ja laineikkaat hiukset tuntuvat kuivilta, valitse lämpösuoja joko seerumin tai voiteen muodossa, sillä ne usein kosteuttavat hiuksia suihketta paremmin.

Kiharat hiukset

Byrdien haastattelemien ammattilaisten mukaan kihara hiuslaatu on ainoa, jota uskaltaa käsitellä yli 200 asteen lämpötilalla. Sopiva muotoiluraudan lämpötila kiharalle hiuslaadulle on jotain 160 ja 210 asteen väliltä. Jos kihara on todella tiheää, voi sopiva lämpöhaarukka nousta jopa 190–230 asteeseen.

Jokainen kiharahiuksinen tietää, miten itsepäiset luonnonkiharat voivat olla. Tästä huolimatta sopivan lämpötilan tunnustelu kannattaa aloittaa asteikon viileämmästä päästä ja nostaa lämpötilaa vain tarvittaessa.

Vinkki: Jos kiharan tukan haluaa suoristaa, kannattaa se föönata ennen muotoiluraudan käyttämistä mahdollisimman suoraksi kampaa tai harjaa apuna käyttäen.

3. Huilipäivä

Vaikka lämpösuojaa käyttäisi tunnollisesti ja noudattaisi ammattilaisten lämpösuosituksia, on kuitenkin myönnettävä yksi asia: hiusten päivittäinen lämpökäsittely on tukalle todella kova rasitus. Muista siis myös välipäivä! Silloin voit helliä tukkaasi kosteuttavilla hiusöljyillä tai vahvistavilla keratiinihoidoilla.

Vinkki: Hiuksia voi muotoilla myös ilman lämpökäsittelyä. Oli tavoitteenasi sitten surffilaineet, korkkiruuvit tai Halloween-kiharat, ne onnistuvat myös ilman kuumia rautoja.

