Jos aiot ostaa bleiserin, lue tämä juttu ensin! 5 tärkeintä vinkkiä, joilla tunnistat täydellisen yksilön kaupasta tai kirppikseltä

Listasimme täsmävinkit laadukkaan ja trendikkään bleiserin ostoon.

Bleiseri on eittämättä tämän kevään hittivaate, mutta mistä tunnistaa laadukkaan ja hyvän bleiserin, johon kannattaa sijoittaa?

Listasimme 5 vinkkiä, joiden avulla metsästät trendikkään ja laadukkaan bleiserin kaupasta tai kirppikseltä.

1) Oikea koko

Istuvuus on tärkeää lähes jokaisessa vaatteessa, mutta bleiseriä ostaessa siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Oli bleiserimalli sitten mitä vain istuvan ja löysän bleiserin väliltä, kuuluu näiden kolmen kohdan aina istua:

Hartialinja Nappi Hihat

Hartialinja: Istuvan bleiserin hartialinja jatkuu hitusen olkapään yli ja jatkaa suoraa linjaa myös alaspäin. Jos hiha menee lommolle olkapään alta, on bleiseri liian pieni.

Nappi: Vaikka bleiseriä pitäisi aina auki, tulee sen napin mennä kiinni. Tällöin bleiseri istuu päällä mahdollisimman kauniisti.

Hihat: Jos bleiserin hihat eivät ole tarkoituksella esimerkiksi ¾-malliset, tulee niiden yltää ranteiden yli, ettei vaikutelma jää kittanaksi. Muista kuitenkin, etteivät liian pitkätkään hihat sovi kuin oversize-bleiseriin.

Istuvassa bleiserissä hartialinja säilyy suorana, nappi mahtuu kiinni ja hiha peittää ranteen.

Kopioi tyyli! Bleiseri: 90 €, Envii.

2) Laadukkaat materiaalit

Materiaaleista ei suoranaisesti voi erotella hyviä ja huonoja, kertoo Me Naisten aiemmin haastattelema tietokirjailija Rinna Saramäki. Jotain tärppejä laadukkaan materiaalin valintaan on kuitenkin olemassa.

Moni naisten osaston bleiseri on tehty polyesteristä, vaikka materiaali ei missään nimessä ole vaihtoehdoista kestävin. Syy löytyy kustannuksista: polyesteri on huomattavasti edullisempaa kuin esimerkiksi puuvilla tai pellava.

Jos bleiserin haluaa kestävän vuosia, kannattaa se yleensä valita luonnonmateriaaleissa. Kertaostoksena se voi tuntua suurelta investoinnilta (ellet löydä omaasi hyvään hintaan käytettynä), mutta ajan kanssa materiaalivalinta maksaa itsensä takaisin.

Cosin bleiserin päällikangas on 86-prosenttisesti villaa, 150 €.

Maineeltaan hyvä materiaali voi myös olla laadultaan huono. Saramäen mukaan tällaisen tapauksen paljastaa usein hinta: laadukkaasta (ja sitä myöten kalliista) materiaalista tehtyjä tuotteita ei myydä halvalla.

Espritin bleiseri on puuvilla-pellava-sekoitetta, 99 €.

Vaikka hieman parjasimmekin polyesteriä, ei se kuitenkaan ole pahin mahdollinen materiaali. Vielä aktiivisemmin Saramäki kehottaa välttämään polyesterin ja viskoosin yhdistelmää, joka on yleinen parivaljakko myös bleisereissä.

Tämä johtuu materiaalien vaikutuksesta toisiinsa: polyesteri on vahva tekokuitu ja viskoosi puolestaan selluloosakuitu, joten polyesteri katkoo viskoosin. Se näkyy nyppyyntymisenä, ja polyesterin takia nypyt pysyvät vaatteessa tiukasti.

3) Yksityiskohdat

Laadukkaan bleiserin tunnistaa materiaalin lisäksi myös yksityiskohdista. Saramäki kehottaa tarkistamaan vaatteesta 5 asiaa.

Napinlävet Kankaan ja saumojen suoruus Ompeleen tikin pituus Saumojen viimeistely Sisävuori

Jos nämä viisi asiaa on tehty hutiloiden tai ei ollenkaan, ei bleiserin valmistamiseen ole luultavasti muutenkaan panostettu. Saramäen mukaan hyvistä materiaaleista tehtyä vaatetta ei pilata hutiloimalla esimerkiksi napinläpiä.

Hopeiset napit ja olkatoppaukset viimeistelevät bleiserin. Bleiseri: 349 €, Andiata.

Sen lisäksi, että yksityiskohdista voi päätellä, miten huolella bleiseri on tehty, voi niillä antaa myös laadukkaan vaikutelman. Näyttävät napit, tyylikkäät leikkaukset ja huolelliset päättelyt tekevät bleiseristä arvokkaan näköisen ja tyylistä huolitellun.

4) Värillä on väriä

Siirrytään laadusta seikkoihin, jotka tekevät bleiseristä trendikkään juuri nyt. Näitä ovat väri ja malli.

Väreistä pinnalla ovat nyt kaikki kirkkaan ja näyttävät värit, mutta etenkin vihreä. Jos siis haluat todellisen trendibleiserin, valitse omasi vihreänä.

Vihreä on kevään trendiväri. Bleiseri: 159 €, Arket.

Trendien perässä ei kuitenkaan kannata juosta aivan päättömästi. Jos omaan tyyliisi sopivat paremmin klassiset värit kuten musta tai beige, kannattaa bleiseri valita niissä sävyissä.

Hyväksi havaittu metodi on kysyä itseltään ennen ostamista, käytänkö tätä vielä vuoden päästä? Jos vastaus on en, on bleiseri syytä jättää kauppaan.

5) Mallin valinta

Trendikkäin bleiserimalli juuri nyt on löysä ja pitkä oversize-bleiseri. Trendikkyyden lisäksi se on myös ajaton valinta. Tässä todistusaineisto suoraan 90-luvulta.

Saatat hyvinkin löytää tämän kevään hittibleiserin käytettynä kirpputorilta! Myös miesten osasto kannattaa koluta.

Beige toimii aina! Bleiseri: 249 €, Samsøe & Samsøe.

Kuten värien kohdalla, myös mallia valitessa on tärkeintä seurata trendien sijaan omaa tyyliä. Jos pitkän ja löysän bleiserin sijaan omalta tuntuu lyhyt ja istuva malli, tartu siihen! Jokainen näyttää parhaalta siinä vaatteessa, jossa tuntee olonsa hyväksi ja itsevarmaksi.

