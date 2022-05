Tässäkö kesän suosituin bikinitrendi? Hittityylin povataan valtaavan rannat – kokosimme uikkarimuodin tulevat suosikit

Kimaltava mikroglitterkangas on rantamuodin uusin trendi.

Katsaus tulevan kesän uima-asuihin ei suju tänä vuonna aivan hetkessä – tyyleissä tuntuu olevan laajemmin valinnanvaraa kuin vuosiin.

Kansainväliset muotisivustot luettelevat trendejä laidasta laitaan: muun muassa kukkakuosit pitävät pintansa, rypytykset ja uimapukujen mielikuvitukselliset aukot ovat pinnalla, valtaisaa suosiota nauttii myös viime kesän hitti tekstuurityyli ja trendiksi noussut virkattu kangas näkyy nyt bikineissäkin.

Yhdestä trendistä kaikki vaikuttavat olevan yhtä mieltä: säihkyvä mikroglitter-kangas on tämän kesän juttu. Niin Marie Claire, Stylecaster, Who What Wear, Cosmopolitan kuin Nylon nostavat sen kuumimpien bikinityylien joukkoon.

– Varaudu näkemään tyyliä kaikilla lempijulkkiksillasi ja ympäri Instagramia, kirjoittaa Nylon.

Kimaltavia bikineitä nähtiin kauden mallistoja esittelevillä muotinäytöslavoilla, ja nopea kierros nettikauppojen uimapukuvalikoimissa vahvistaa asian: hilekangas kuuluu hetken uima-asutrendeihin.

Kimaltava vaaleansininen bikinitoppi 9,99 €, ja housut 9,99 €, H&M. Bikineiden polyesteri on kierrätettyä.

Bikinit osin kierrätettyä polyesteria, yläosa 25 € ja alaosa 19 €, & Other Stories.

Bik Bokin bikinit saa myös vaaleanpunaisina. Bikiniyläosa 17,99 € ja alaosa 15,99 €.

Yläosa 15,99 € ja alaosa 12,99 €, Bershka.

Kokosimme glitterbiksujen lisäksi tulevan kesän muitakin suuria suosikkeja.

Virkatut bikinit

Virkkaus on noussut trendiksi kevät- ja kesäsesongin pukeutumisessa. Sitä nähdään myös bikineissä.

Bershkan virkattu bikinisetti on puuvillaa, 39,99 €.

Pienet narubiksut

Kolmiobikineissä on nyt niin vähän kangasta kuin mahdollista. Tyyli kurotaan kokoon naruilla.

Lindexin narubikineissä on käytetty kierrätettyä polyamidia. Yläosa 19,99 €, alaosa 14,99 €.

Tekstuurikangas

Pehmeämpi, paksumpi ja tekstuuriltaan epätasainen kangas on bikini- ja uikkamuodin valtaisa hitti. Vaihtoehtoja löytyy kaikissa mahdollisissa väreissä ja malleissa.

Kermanvaalea bikinitoppi 17,99 € ja bikinihousut 12,99 €, Reserved.

Kiedotut narut

Yläosan narut voivat olla myös pidemmät ja kulkea ristiin rastiin rinnan alla. Kiedottuja naruyksityiskohtia näkyy nyt niin Instagramin rantakuvissa kuin uikkarimallistojen valikoimissa.

Allsistersin uima-asut tehdään käsin Portugalissa kierrätyspolyesterista. Bikinitoppi 45 €, Ivalo.com.

Cut out -uikkarit

Uimapukujen mielikuvitukselliset aukot eivät katoa vieläkään mihinkään. Tarjontaa on jopa enemmän kuin aiempina kesinä.

Toisen olkapään ja toisen kyljen paljastavan uimapuvun polyesteri on kierrätettyä, 19,99 €, H&M.

Retrot kukkakuosit

Trendikkäälle kukkakuosille uima-asumuodissa on nyt yksi määre: retrohenki. Ajattele 70-lukua, ja osut oikeaan.

Monkin kukkakuosinen bikinisetti on tehty osin kierrätetystä polyesterista. Toppi 15 €, housut 12 €.

Rypytykset

Uimapuvuissa ja bikineissä näkyy myös erilaisia rypytyksiä.

Poimutetussa uimapuvussa on nauhoilla säädettävät ristikkäiset ohuet olkaimet, 32,95 €, Zara.

Vaate samaa sarjaa

Tänä kesänä bikiniyläosaan paritetaan saman värinen tai jopa täysin samaa kuosia ja sarjaa oleva alaosa. Toppina toimivista bikiniliiveistä ja niihin saumattomasti sopivista housuista tai hameesta tulee kokonainen kesälook.

Elloksen bikinitoppi ja kietaisuhame sopivat yhteen. Bikiniyläosan valmistuksessa on käytetty kierrätettyjä ylijäämämateriaaleja, 24,99 €. Hame 34,99 €.

Lähteitä: The Zoe Report, Marie Claire, Stylecaster, Who What Wear, Cosmopolitan, Nylon

