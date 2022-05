”Paita pois!”, huudetaan Pete Parkkoselle keikoilla – artisti kertoo, miltä se tuntuu, ja listaa tärkeimmät osat tyyliään

Pete Parkkonen vetää kesän keikat mieluiten kauluspaidassa, joka kastuu tai lähtee päältä pois, jos artistilla on sellainen fiilis – tai hiki.

”Paita pois! Paita pois”, on huutelu, jonka jokainen Pete Parkkosen keikalla käynyt kuulee yhä elävästi mielessään.

Yleisössä seisova feministi hurjistuu: onkos tämä nyt enää ihan tätä päivää.

Mitä artisti itse ajattelee asiasta?

– Ymmärrän kyllä, mistä se on tullut. Kohta sataa -single ja paidattomuus ovat minun ’Soittakaa Paranoid!’ -tyyppinen asiani. Voisin ottaa sen henkilökohtaisesti, mutten ota. Tiedän, etteivät ihmiset tarkoita sillä pahaa, Parkkonen sanoo.

– Se on tietenkin minun päätettävissäni, lähteekö paita pois. Joskus lähtee, joskus ei. Se on täysin hetkestä ja fiiliksestä kiinni. Hikoilen paljon ja joskus kaadan päälleni vettä raikastukseksi tai ihan vain innostuksissani.

Pitkäaikaiseksi tyyli-ikonikseen Parkkonen nostaa rock-pop-legenda Lenny Kravitzin.

– Lähdin jo nuorena seuraamaan Lennyn jalanjälkiä. Yläasteella fiilistelin hänen tyyliään: nahkahousut, Flying V -kitara, kultakoruja ja törkeät aurinkolasit, ei paitaa. Ehkä se paidaton look lähti syntymään itse asiassa jo silloin.

”Sain vintage-silkkipaidan lahjaksi Berliinissä avopuolisoltani. Myös Versacen sormus on lahja häneltä.”

”Akustinen kitara on ensimmäinen itse ostamani ja tärkein tavarani. Keltainen Nash-kitara kuvastaa minua juuri nyt artistina.”

Tämän kesän keikat Pete heittää nahkahousujen sijaan kauluspaidassa.

– Kauluspaidan mallinen pellavapaita on paras päällä. Kauluksissa on sama ryhdistävä fiilis kuin puvussa. Mutta toisin kuin puku, pellavapaita hengittää ja näyttää hyvältä myös kostuneena. Se elää päällä kauniisti.

”Sininen pellavapaita ja kolme ylintä nappia auki. Se on minun versioni kauluspaitatyylistä.” Paita Frenn.

Pete löysi juuri toisenkin kätevän luottovaatteen: roudaushousut.

– Ostin retkeilyliikkeestä mustat työhousut, joissa on polvipaikat ja paljon taskuja. Ne eivät kulu tai likaannu keikkakamoja roudatessa tai treenikämpällä puuhatessa. Olen kiinnostunut pukeutumisesta ja pidän tyylistäni, mutta olen myös todella käytännöllinen.

Tyylini kulmakivet

”Pidän perusvaatteista. Muistan, että mietin pitkään, mitä laittaisin päälle ensimmäiselle Ruisrockin keikalleni. Päädyin sinisiin farkkuihin, valkoiseen t-paitaan ja Converseihin. Joku sanoi mielestäni osuvasti, että se loppu, tärkein osa tyylistäni, tulee sisältäni.

”Punaiset housut ovat purjehtijoiden maailmanlaajuinen koodi Atlantin ylitykselle. Sain ne osallistuttuani Atlantin yli -tv-ohjelmaan.” Paita Acne Studios, buutsit Timberland.

Eniten pukeudun mustaan. Mustat pillifarkut ovat luottovaatteeni, joita käytän kaiken kanssa. Luotan Levi’sten lisäksi Kings of Indigo- ja KnowledgeCotton Apparel -merkkien farkkuihin. Kesällä tekee mieli vetää jalkaan puvunhousujen malliset kangashousut.

Tukka on myös tärkeä osa tyyliäni. Pitkä kihara tukka tummaan ihoon yhdistettynä ei ole se perinteisin suomalainen mieskuva. Kannan sitä mielelläni. Minulla oli pitkään hattukausi, mutta nyt se on menossa ohi. On ihana antaa tukan rehottaa vapaana.”

Juuri nyt minua inspiroi

”En juurikaan suunnittele asujani etukäteen tai tallenna ideoita Pinterestiin. Pikemmin huomaan jotain kiinnostavaa ja hankin sen, kun sopiva laadukas vaate tulee vastaan.

Kun kuljen ympäriinsä ja katselen maailmaa, kiinnitän huomiota myös ihmisten asuihin. Tänä keväänä huomioni on kiinnittynyt kadulla farkkuhaalareihin. Käytin pitkään mustia farkkuhaalareita. Nyt haussa on valkoiset.

Olen menossa Las Vegasiin Silk Sonicin keikalle, ja bändin Motown-pukutyyli inspiroi varmasti. Niin bändin keikoilla kuin musiikkivideoillakin kaikki on mietitty loppuun asti.”

Tyyliaarteeni

”Dieselin mustat nahkaiset pukukengät, joita pidin Kohta sataa -videolla. Ne ovat siitä asti olleet parhaat keikkakenkäni. Olen lankannut niitä, ja nyt ne ovat kivasti kuluneet.

Vien jatkuvasti vaatteitani ompelijalle korjattavaksi. Ammattilainen on saanut myös revenneen nahkarotsini siististi kuosiin.”

Shoppailen

”Asun Stadin keskustassa ja usein vain kävelen kaupungin läpi. Aloitan Kampin keskuksesta ja valun pikkukatuja pitkin Annan- ja Fredrikinkadulle. Siellä on kivoja pieniä kauppoja, kuten Frenn, josta hankin kauluspaidat.

”Stailisti Meri Milash hommasi puvun pari vuotta sitten Emma-gaalaan.” Kuvauspaikka Tavastian Semifinal-klubi.

”Vedän korujen kanssa fiilispohjalta. On kiva olla ilman, mutta monesti ne upgreidaavat asun.”

En hirveästi käytä nettikauppoja, mutta Farfetchistä ostan joskus jotain arvokkaampaa, kuten joitakin vuosia sitten Guccin verkkatakin. Sen laadun tuntee jo takin painosta ja materiaalista.

Kun tiedossa on isompia tapahtumia, Meri Milash tai Johannes Hänninen poimii minulle osuvia asuja. En seuraa trendejä työkseni, joten stylistit osaavat kertoa, mitä juuri nyt on saatavilla. Useimmiten stailaan kuitenkin itseni.”