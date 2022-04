Miksi kainaloiden iho näyttää karvattomanakin tummalta? Ihotautilääkäri kertoo arkisen syyn – ja sen, mitä kainaloihin ei kannata hieraista

Kainaloiden iho saattaa näyttää tummalta vaikka karvat poistaisi. Kysyimme ihotautilääkäriltä, miksi ihmeessä.

Kainaloiden iho on höylätty tai vahattu karvattomaksi, mutta se saattaa silti näyttää hieman tummalta, kuin jäljellä olisi pieni sänki. Moni hakeutuu keskustelupalstoille etsimään apukeinoja: millä saisi kainaloiden ihon näyttämään retusoidun tasaiselta?

Yksi arkinen syy kainaloiden ihon tummumiseen on ihoärsytys, jota aiheuttaa etenkin karvojen ajelu tylsällä terällä tai kuivalta iholta.

– Höyläyksestä voi aiheutua post-inflammatorinen eli tulehduksenjälkeinen hyperpigmentaatio. Ärtynyt iho alkaa joskus kehittää lisää pigmenttiä. Saman ilmiön voi nähdä myös esimerkiksi arvissa tai ihottumissa, sanoo Suomen Ihosairaalan ihotautilääkäri Carl Kyrklund.

Yleinen uskomus on, että tummuminen johtuisi alumiinipitoisen deodorantin jättämistä jäämistä, jotka tukkivat kainaloiden ihohuokosia. Tämä ei kuitenkaan pidä lainkaan paikkansa, Kyrklund toteaa.

– Käytämme jatkuvasti muillekin ihoalueille alumiinia sisältäviä antiperspirantteja, eivätkä ne aiheuta tummumista. Se on vain myytti.

Joissakin tapauksissa tummumisen taustalla on hormoniperäinen sairaus, kuten diabetes tai munasarjojen monirakkulaoireyhtymä PCOS, mutta sellaisessa tapauksessa tummentumia on yleensä muuallakin kehossa, esimerkiksi taipeissa, niskassa ja vatsassa. Tällöin tummunut iho on hieman samettimaista ja poikkeaa muusta ihosta.

Kyrklundin mukaan sairautta ei tarvitse epäillä, jos iho on tummumista lukuun ottamatta normaali ja ilmiö esiintyy vain kainalossa.

Sitruuna tuskin toimii

Kainaloiden vaalennukseen löytyy netistä lukuisia poppaskonsteja. Suosituimmissa neuvotaan hieromaan kainaloon sitruunanpuolikasta, perunaa tai sooda-vesitahnaa.

Carl Kyrklund huomauttaa, että sille on syynsä, miksi kyseiset keinot ovat jääneet kotikäyttöön eikä esimerkiksi sitruunaa ole tuotteistettu tähän tarkoitukseen.

Ne eivät toimi riittävän hyvin.

– Yritän ihan avoimin mielin miettiä, mikä sitruunassa olisi sellaista, että se vaalentaisi ihoa, mutta ei kyllä tule mitään mieleen. Sitrushedelmät eivät sitä paitsi välttämättä reagoi hyvin auringon kanssa, joten senkään takia niitä ei voi suositella.

” Kainaloiden vaalennukseen löytyy netistä lukuisia poppaskonsteja.

Ruokasoodan hän sanoo olevan jopa sitrushedelmän mehua pahempi, sillä se on ihoon verrattuna hyvin emäksistä.

Jos ihon vaalentaminen aidosti kiinnostaa, on lääkäreillä tarjota erilaisia erikoisvoiteita ja hoitoja. Kotioloissa iholle voi kokeilla aluksi hydrokortisonivoidetta.

– Mikäli kysymyksessä on tulehduksenjälkeinen pigmentaatio, on loogista yrittää poistaa tulehdus, Kyrklund sanoo.

Jatkuva kainaloiden sheivaus voi ylläpitää ihoärsytystä, joten karvanpoistossa kannattaa pyrkiä hellävaraisuuteen. Terävä höylä ja pehmentävä karvanajogeeli auttavat. Mikäli pysyvä karvattomuus kiinnostaa, voi harkita laserhoitoa, jolloin iho ei enää jatkossa joudu koetukselle.

Joitakin häiritsee, joitakin ei

Moni ihmettelee, mikä tummissa kainaloissa ylipäätään häiritsee. Onko tämä todella asia, josta kaikkien pitää olla huolissaan?

Ei ole. Ihonhoito ja karvanpoisto tunnetusti jakavat mielipiteitä: samalla kun osa viihtyy luonnollisissa ihokarvoissaan, on toisille tärkeää saada kainaloista, sääristä tai muista kehon osista sileät ja tasaväriset. Jokaiselle jotakin, voisi tästäkin aiheesta sanoa.

Carl Kyrklund kertoo, että hänen tielleen on osunut monia, joita hyperpigmentaatio mietityttää.

– Ihmisillä on usein idealisoitunut ajatus siitä, että ihon värin pitäisi olla tasainen. Vaikka kainaloita ei hirveästi levitellä, on tummuminen osalle selkeästi riesa. Jos ihon voi saada jollakin keinolla tasaisen väriseksi, sitä kokeillaan.

