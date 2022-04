Testasimme hiushoidon, joka kuulemma on Jennifer Lopezinkin hiusten salaisuus - tältä vakuuttavat tulokset näyttivät

Kotona tehtävä keratiinihoito kuuluu monen Hollywood-julkkiksen hiusrutiiniin. Laitoimme purnukan todelliseen testiin ja totesimme, että rahalle saa vastinetta.

Hiustuote, johon luottavat kaikki Hollywoodin tukkakuningattaret aina Jennifer Lopezista Kim Kardashianiin ja Rosie Huntington-Whiteleyhin. Kuulostaa houkuttelevalta, eikö? Niin meistäkin. Siksi päätimme perehtyä aiheeseen ja pistää tuotteen todelliseen testiin.

Keratiinia kutreille

Mutta mistä tuotteesta on kysymys? Minkä tuotteen faneiksi Jennifer, Kim ja Rosie tunnustautuvat? Oikea vastaus on Olaplexin No.3 Hair Perfector, kertoo Who What Wear.

Olaplex No.3 Hair Perfector, 31,90 €.

Olaplex tuotemerkkinä on jo tuttu monelle, mutta tässä kertaus: Olaplex on lähtökohtaisesti kampaamoissa tarjottava hiuksia korjaava, vahvistava ja suojaava hoito. Sen tehon kerrotaan perustuvan tuotteiden sisältämään keratiiniin, joka sekä paikkaa hiusten katkenneita rikkisiltoja että muodostaa uusia.

Toisin sanoen Olaplex-hoitotuotteet paikkailevat hiuksiin syntyneitä vaurioita ja vahvistavat hiusten rakennetta. Samankaltaisia keratiinihoitoja löytyy myös muilta tuotemerkeiltä.

No.3 Hair Perfector ei kuitenkaan ole kampaamotuote, vaan yksi Olaplex-tuoteperheeseen kuuluvista kotihoidoista. Ja koska hoito tosiaan onnistuu kotona (eikä maksa mahdottomia), päätimme laittaa sen testiin.

Mitä yksi hoitokerta Olaplexin No.3 Hair Perfectorilla saa aikaan? Otimme selvää.

Kutrit kuriin

Lähtötilanne: Värjätyt ja vaurioituneet hiukset, jotka on viimeksi leikattu yli vuosi sitten. Voiko hiusten venähtäneestä huoltovälistä edelleen syyttää koronaa?

Hiukset ovat ennen käsittelyä huonokuntoiset ja todella sähköiset.

Tuotearsenaali: Olaplexin No.3 Hair Perfector.

Tavoite: Kutrit kuin Kimillä tai Jenniferillä. Myönnetään, aika kunnianhimoinen tavoite.

Ensin paneudun tuotteen käyttöohjeisiin ja yllätyn: hoito tehdään hiuksiin ennen shampoopesua. Kyseessä ei siis ole hiusnaamio tai hoitoaine.

Hoito tehdään näin:

Kastele hiukset ja kuivaa ne pyyhekuiviksi. Parhaat tulokset saavutat, kun teet käsittelyn puhtaisiin hiuksiin. Levitä tuote pyyhekuiviin hiuksiin. Anna vaikuttaa vähintään 10 minuuttia, mutta mielellään enemmän. Itse jätän tuotteen hiuksiin noin tunniksi. Pese tuote pois hiuksista shampoolla. Levitä shampoopesun jälkeen hiuksiin hoitoaine tai hiusnaamio. Pese hoitsikka pois ja anna tukan kuivua normaalisti. Käsittely on valmis!

No.3 Hair Perfectoria on tarkoitus käyttää hiuksiin kerran viikossa, joten kunnon tuloksetkin luonnollisesti vaativat pitkäjänteistä puurtamista. Halusin kuitenkin nähdä, mitä yksi käsittely saa aikaan. Tässä tulos:

Hiukset heti käsittelyn jälkeen. Latvat kaipaavat edelleen kipeästi kampaajaa, mutta hiusten sähköisyys ja sotkuisuus on hävinnyt. Molemmat kuvat on otettu samana päivänä ja sama pusero päällä.

Todetaan se heti aluksi: tuote ei saanut lukuisia kaksihaaraisiani maagisesti häviämään.

Jotain se kuitenkin sai aikaan, sillä aiemmin supersähköiset ja karheat hiukseni pysyvät nyt aloillaan ja tuntuvat jopa hieman pehmeämmiltä. Terveen tuntuisiksi en niitä vieläkään kuvailisi (kiitos vanhan permanentin ja sen jälkeisen värjäysrumban), mutta paremmalta ne ehdottomasti näyttävät ja tuntuvat.

On kuitenkin mainittava, että melko pitkät kutrini vaativat tuotetta yllättävän paljon, vaikka se onkin koostumukseltaan melko juoksevaa ja helposti levittyvää. Pitkien hiusten kanssa 100 millilitran puteli ei siis riitä kovin pitkäksi aikaa etenkään, jos käsittelyn aikoo suorittaa kerran viikossa.

Siitäkin huolimatta sanoisin, että tuote antaa rahalle vastinetta. Hoidon aikaan saaman eron tuntee ja näkee – myös kuvista.

Mutta onko Olaplexin No.3 Hair Perfector todella parempi kuin vastaavat, edullisemmat kotikeratiinihoidot? Siitä aion ottaa selvää seuraavaksi.

