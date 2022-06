Uutisankkuri Shahin Doagu hankkii kosmetiikkansa marketista – mutta yhteen tuotteeseen hän satsaa

Shahin Doagu näyttää aina huolitellulta tv-uutisissa, mutta kauneus on hänestä paljon enemmän kuin ulkonäkö.

Maadar. Kurdin kielen sana äiti on tatuoitu persialaisilla aakkosilla Shahin Doagun oikeaan käsivarteen. Omia lapsia hänellä ei ole, vaan teksti on kunnianosoitus hänen äidilleen. Kymmenen uutisista tuttu toimittaja on Iranin kurdi, joka tuli perheineen Suomeen pakolaisena talvella 1990.

– Tatuointini symboloi kahden kulttuurin välissä kasvamista. Vaikka olen elänyt kaikki tärkeät vaiheeni Suomessa, olen syntynyt ja kuolen aikanaan kurdina. Se ei lähde minusta. Äitini on tärkeimpiä tukipilareitani, jolla on valtavasti elämänviisautta. Tämän rakkauden uskalsin jopa tatuoida käteeni.

Shahinin lapsuudenkodissa Jyväskylässä pidettiin tiukasti kiinni juurista, ja hänen kasvatuksensa pohjautui kurdin kieleen ja kulttuuriin. Kaksikulttuurisuus on rikkaus, mutta se on myös haastanut identiteetin rakentamista.

Itse tummapiirteinen nainen ihailee kantasuomalaista vaaleutta.

– Näen suomalaisten naisten perinteisen vaaleuden ja sini- tai vihreäsilmäisyyden äärimmäisen kauniina. Nuorempana saatoin toivoa, että olisin itsekin elovenatyttö. Haluamme usein juuri sitä, mitä meillä ei ole. Nykyään koen, että on aika siistiä näyttää erilaiselta.

Ruutukasvona Shahin meikataan lähetyksiin, sillä tv-studion koviin valoihin mennään hänen mukaansa harvoin ilman meikkiä. Meikillä tasoitetaan ihon väriä ja poistetaan kiiltoa. Shahinin mukaan on myös kanavan tietoinen päätös, että esiintyjät huolitellaan ruutuun. Töissä hän pyytää maskeeraajilta asiallisen hillittyä meikkiä eikä oikein innostu räikeistä silmämeikeistä. Vapaa-ajalla Shahin ei meikkaa juuri koskaan.

– Kutsun maskeeraustilaa taikahuoneeksi. Kun herään puoli neljältä aamuvuoroon ja näytän zombilta, maskeeraajien huikea ammattitaito on iso pelastus. Oma osaamiseni ei riittäisi, enkä edes omista kovin monta meikkituotetta.

Shahinilla on couperosa, jota hän hoitaa lääkärin määräämällä kasvovoiteella ja suojaamalla ihoaan. Poskien punoitus pahenee esimerkiksi pakkasella ja kuumalla säällä, mutta se ei ole hänestä kovin häiritsevää.

Shahin juo vettä monta litraa päivässä, ei polta eikä juo. ”Haluan uskoa, että kun elän terveellisesti ja syön monipuolisesti, hyvä olo näkyy myös ulospäin.”

Kauneus on Shahinille kokonaisvaltainen käsite. Ulkoinen kauneus on katoavaista, eikä sillä tee hänen mukaansa mitään, jos sisäinen puoli ei osoittaudu sen veroiseksi.

– Monen naisen olemus on tehnyt minuun valtavan vaikutuksen sen perusteella, miten he kohtaavat ja kohtelevat muita ihmisiä. Näen heidät sen ansiosta superkauniina. Sanon myös aika avoimesti muille, että oletpa kaunis. Myönteistä palautetta annetaan aivan liian vähän.

Kauneusniksini…

”Terveelliset elintavat. Haluan uskoa, että kun elän terveellisesti ja syön monipuolisesti, hyvä olo näkyy myös ulospäin. Juon varmasti 3–4 litraa vettä päivässä, en polta enkä käytä lainkaan alkoholia. En usko ruokavalion rajoittamiseen ja syön myös herkkuja kohtuudella. Punaista lihaa vältän makusyistä, mutta muuten olen kaikkiruokainen.”

Kauneussalaisuuteni…

”Minimalismi. Pidän tuotteet minimissä. Puhdistan ihoni huolellisesti herkän ihon puhdistusmaidolla ja kasvovedellä ja käytän herkän ihon kosteusvoidetta. Kerran viikossa kuorin kasvoni ja välillä käytän kangasnaamiota. Se on arjen hemmottelua. Opin käyttämään sheet maskeja pikkuveljeni ansiosta. Hän halusi kerran piristää minua ja oli ostanut meille naamiot.”

Koska työmeikki on vahva, vapaa-ajalla Shahin haluaa antaa ihonsa hengittää. Hän poistaa työmeikin aina pesemällä kasvonsa putsarilla kahdesti, jotta kaikki väri irtoaa varmasti.

Haluaisin…

”Heittää kaikki kauneusmyytit romukoppaan. Ulkonäkökeskeisessä yhteiskunnassa ei voi täysin välttyä ulkonäköpaineilta, vaikka olisi kuinka terve ja hyvä itsetunto. Voin silti sanoa, että olen tyytyväinen itseeni. Minut on tehty tällaiseksi ja on kiva näyttää juuri tältä.”

Kauneinta minussa…

”Sisäinen kauneus. Rakastan ihmisten kohtaamista. Tärkein ohjenuorani elämässä on, että pyrin kohtaamaan kaikki tasavertaisesti, enkä arvota ketään esimerkiksi yhteiskunnallisen statuksen perusteella. Ajattelen, että kaikki ovat yhtä arvokkaita ja samalla viivalla asemastaan riippumatta. Tämä on voimavarani.”

Ulkokuoresta riippumatta ihmisen kauneus katoaa Shahinin mukaan silmänräpäyksessä, jos tämä kohtelee muita huonosti. Hän ihailee naisia, jotka kohtelevat toisia kauniisti.

Käytän rahaa…

”Hajuvesiin. Ne huolittelevat olemuksen. Suosikkejani ovat kevyen raikkaat ja sporttiset tuoksut. Käytän tuoksua joka päivä, vaikka en edes poistuisi kotoa. Ilman hajuvettä minulla on niin alaston olo, että saatan kääntyä kynnykseltä suihkaisemaan sitä. En käy kauneushoidoissa tai tuhlaa kosmetiikkaan. Pesen hiukseni parin euron shampoolla ja ostan lähes kaiken muunkin kosmetiikkani ruokakaupasta.”

Aion…

”Keskittyä iloa ja onnellisuutta tuoviin asioihin. Vanheneminen on väistämätöntä ja edessä kaikilla. Elämä on todella lyhyt, joten haluan nauttia siitä murehtimatta liikaa ulkoisia asioita.”