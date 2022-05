6 voidetta, joilla saat koko kropan pehmeäksi kuin koiranpentu

Unohda vauvanpeppu! Tänä vuonna kesä otetaan vastaan pehmeänä kuin koiranpentu. Täsmätuotteilla kosteutat koko kehon tarakasta tassuun.

Rasvoja pintaan

On aika antaa korppukuivalle kropalle kyytiä. Ensimmäisenä keskitytään isoon kuvaan eli koko kehon kosteutukseen. Parhaiten se onnistuu syväkosteuttavalla vartalovoiteella, joka pehmittää joka kolkan. Skincityn karitevoita ja öljyjä sisältävä voide kosteuttaa ja korjaa kuivaa ihoa samalla, kun sen sisältämät keramidit vahvistavat ihon suojakerrosta.

Skincity Skincare Ceramide Body Butter -vartalovoide, 29 €.

Tehoa täsmänä

Kun kokonaisuus on hallinnassa, on aika keskittyä yksityiskohtiin. Kyynärpäät ja polvet kuuluvat kuiviin kohtiin vuodenajasta riippumatta. Nenänpielet puolestaan kaipaavat usein hoivaa kevään niistokaudella. Clarinsin herkän ihon kosteuttava, korjaava ja vahvistava täsmävoide on tarkoitettu juuri niille ihoalueille, jotka kaipaavat kunnon kosteutusta.

Clarins Calm Essentiel Repairing Soothing Balm -voide, 35,90 €.

Käsille töitä

Pennun tassut ovat maailman pehmein asia. Tänä kesänä myös omat tassut voi saada yltämään samaan. Essen kosteuttava käsivoide pelastaa käsidesin kuivattamat kädet. Voiteen sisältämät prebiootit ruokkivat iholle hyödyllisiä mikrobeja ja pitävät ihon oman mikrobiomin tasapainossa. Pidä tuubi näkyvillä, niin käsiä tulee rasvattua joka päivä.

Esse Hand Cream -kosteuttava käsivoide, 21 €.

Kannat kuosiin

Ei unohdeta takatassuja! Kantapäät kuivuvat ja halkeilevat helposti, ja erityisen ajankohtaista niiden huolto on pitkän talvikauden jälkeen. Acon syväkosteuttava jalkavoide pehmittää myös kovettumia. Mikä tärkeintä, hajusteeton voide imeytyy nopeasti eikä jätä tassuja tahmaisiksi.

Aco Special Care Intensive Foot Cream -jalkavoide, 12,20 €.

Helli kauralla

Joskus houkuttaa mennä sieltä, missä aita on matalin. Oikoreitille pääsee monitoimituotteella, joka takaa tehokosteutuksen kehon kaikkiin kuiviin kohtiin. Apteekeissa myytävän Aveenon hajustamaton voide kuivalle ja rohtuneelle iholle lupaa pehmittää kaikki vartalon kohdat. Kauraa sisältävä voide suojaa ihoa ja parantaa sen luonnollista suojamuuria.

Aveeno Skin Relief Nourish & Repair Cica Balm -voide 8,90 €.

Ihastu öljyyn

Ihon kosteutus ja hehku saavuttavat huippunsa, kun kroppaan sivelee öljyä. Etenkin sääret rakastavat öljymäistä kiiltoa ja kuultoa. Clarinsin vartalonhoitoöljy kosteuttaa, pehmittää, silottaa ja kiinteyttää ihoa samalla, kun öljyn sisältämät aromaterapeuttiset eteeriset öljyt hellivät mieltä.

Clarins Tonic Treatment Oil -vartaloöljy 55,90 €.

Lue lisää: Testasimme aurinkovoiteen, joka voi korvata 3 tuotetta aamurutiinistasi – kuva kertoo, että lopputulos on kaiken hehkutuksen arvoinen