Testasimme 8 kosteuttavaa hiusnaamiota: voittajiksi selviytyivät kulttituote ja sen edullisempi haastaja

Kaipaavatko hiuksesi kosteutusta? Löysimme täsmätuotteet kuiville kutreille.

Somessa hehkutettu ihan syystä

Olaplex No.8 Bond Intense Moisture Mask, 33,90 €/100 ml

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Kosteuttaa intensiivisesti, lisää kiiltoa, tekee hiuksista ilmavat ja korjaa hiusvaurioita. Sisältää patentoitua Bond Building -teknologiaa. Sopii kaikille hiustyypeille. Vaikutusaika 10 minuuttia.

Kokemus: Tuotetta ohjeistetaan levittämään vain yhden pumppauksen verran. Suhtaudun epäilevästi, sillä hiukseni ovat pitkät ja paksut, mutta laitan silti ohjeistetun määrän. Tuoksu on ihana! Latvat tuntuvat takkuisilta sekä ainetta levittäessä että sitä huuhdellessani. Harjaan hiukset nopeasti läpi ja sorrun käymään unille hiukset vielä kosteina.

” Hiukseni ovat täynnä volyymia ja helposti muotoiltavat vielä seuraavina päivinäkin.

Märillä hiuksilla nukkumaan meneminen johtaa yleensä takkukasoihin ja pörröiseen pehkoon. Nyt kummastakaan ei ole tietoakaan: aamulla hiukset on todella helppo selvittää. Lisäksi hiukseni ovat kiiltävämmät kuin aikoihin. Tuote ei latista lainkaan tukkaa, vaan hiukseni ovat täynnä volyymia ja helposti muotoiltavat vielä seuraavina päivinäkin. Hinta on testin kalleimmasta päästä ja pakkaus on melko pieni, mutta lopputulos on niin hyvä, että tätä hankin toistekin.

Lapsuuden pihaleikkien tuoksu

Cutrin Löyly moisturizing care treatment, 14,90 €/150 ml

Arvosana: 2/5

Lupaus: Kosteuttaa, parantaa hiusten käsiteltävyyttä ja vähentää sähköisyyttä. Ruusujuuriuute auttaa suojaamaan hiuksia ulkoisilta rasitteilta. Nokkosuute virkistää hiuksia ja hiuspohjaa. Vaikutusaika 3–10 minuuttia.

Kokemus: Ilahdun lyhyestä vaikutusajasta: vain kolme minuuttia riittää! Käyttö ei siis jää ainakaan kiireen takia välistä. Ruusunmarjan tuoksu on todella nostalginen ja tuo mieleen lapsuuden pihaleikit. Annan aineen vaikuttaa kuusi minuuttia. Tuotetta pois huuhdellessa hiukset tuntuvat takkuisilta, eivätkä lainkaan kosteutetuilta.

” Lopputuloksena on kauniin kiiltävät hiukset.

Suihkun jälkeen lopputuloksena on kuitenkin kauniin kiiltävät hiukset. Muutoin lopputuloksessa ei ole huomattavaa eroa ihan tavalliseen hoitoaineeseen verrattuna. En usko, että kolmen minuutin vaikutusajalla pääsisi kummoiseen lopputulokseen. Tuote voisi toimia paremmin ohuemmissa hiuksissa.

Hoitoaine ja hiusnaamio samassa

XZ Kauraöljy hiusnaamio, 5,30 €/250 ml

Arvosana: 3/5

Lupaus: Kosteuttaa tehokkaasti hiuksia ja hiuspohjaa. Ravitsee, tekee hiuksista vähemmän huokoiset ja parantaa hiusten kammattavuutta. Lopputuloksena kiiltävät ja sileät hiukset. Vaikutusaika 10–15 minuuttia.

Kokemus: Koostumus on ihanan kermainen ja tuoksu on miellyttävä. Vaikutusaika on niin pitkä, että levitän tuotteen hiuksiin, laitan päähän pyyheturbaanin ja lähden pois suihkusta puuhaamaan muuta. Hiukset tuntuvat ennen suihkua tavallista takkuisimmilta, joten annan tuotteen vaikuttaa vartin ajan. Hiukset jäävät hieman takkuisiksi ja joudun käyttämään voimaa takkujen selvittämiseen suihkun jälkeen.

” Tuotetta voi käyttää myös tavallisena hoitoaineena, mikä auttaa vähentämään purkkien määrää suihkuhuoneessa.

Aamulla hiukset ovat samaan aikaan kiiltävät ja käsiteltävät, mutta myös todella pörröiset. Olin suunnitellut pitäväni hiuksia auki, mutta joudun vetämään ne nutturalle, jotta pörröisyyden saa taltutettua. Plussaa tuote saa siitä, että sitä voi käyttää myös tavallisena hoitoaineena, mikä auttaa vähentämään purkkien määrää suihkuhuoneessa.

Nopeaa superkosteutusta kaipaavalle

Budgie The Moisture Hair Mask For Thirsty Hair, 14,90 €/125 ml

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Superkosteuttava hiusnaamio, joka syväkosteuttaa sekä ravitsee kuivia ja vaurioituneita hiuksia. Silottaa ja parantaa kiiltoa. Lopputuloksena pehmeät ja terveet hiukset. Vaikutusaika 3–5 minuuttia.

Kokemus: Ihanaa, kun tuote on pakattu hankalan purkin sijaan tuubiin! Pakkaus on paras ja helpoin käyttää. Myös lyhyt vaikutusaika ihastuttaa, sillä aina ei ole aikaa suihkussa seisoskeluun. Annan tuotteen vaikuttaa neljä minuuttia ja hämmästyn, kuinka hyvin se tehoaa.

” Vaikka takatalvi yllättää tuotetta testatessa, edes pipokelien paluu ei muuta hiuksia pörröisiksi!

Suihkun jälkeen hiukset on helppo selvittää. Tuote on suunniteltu värjätyille hiuksille, eikä erityisesti vaaleille, mutta myös värjäämätön, muutaman vanhan raidan sisältävä blondi tukkani näyttää kirkastuvan. Vaikka takatalvi yllättää tuotetta testattaessa, edes pipokelien paluu ei muuta hiuksia pörröiseksi! Vielä seuraavinakin päivinä hiukset on helpompi harjata kuin aikaisemmin. Tuote sopii hyvin superkosteutusta kaipaaville paksuille hiuksilleni, mutta ohuelle ja suoralle tukalle se saattaa olla turhan tuhti.

Täydellinen ohuille hiuksille

Wedo Light & Soft Mask, 22,90 €/150 ml

Arvosana: 2½/5

Lupaus: Hennoille hiuksille tarkoitettu naamio lupaa tehdä hiuksista pehmeät ja vähentää pörröisyyttä. Tuote on voimakkaampi kuin hoitoaine, mutta sopii silti ohuillekin hiuksille. Ainesosista 96 prosenttia on peräisin luonnosta. Vaikutusaika 3–5 minuuttia.

Kokemus: Omat hiukseni eivät tosiaankaan ole hennot, joten annan tuotteen vaikuttaa maksimiajan eli viisi minuuttia. Kampa tarttuu tukkaan levitysvaiheessa jatkuvasti ja epäilen tuotteen toimivuutta. Käytän tuotetta todella reilusti.

” Tuote on varmasti loistovalinta ohuthiuksiselle.

Suihkun jälkeen hiuksia harjatessani niissä on takkuja, mutta ne on melko helppo selvittää. Aamulla hiukset ovat helposti käsiteltävät ja niissä on paljon volyymia. Hiukset ovat kuitenkin pörröisemmät ja sähköisemmät kuin yleensä. Tuote on varmasti loistovalinta ohuthiuksiselle, mutta paksut hiukseni kaipaisivat tuhdimpaa tavaraa.

Taivaallinen tuoksu ja upea kiilto

Maria Nila Care & Style True Soft Masque, 29 €/250 ml

Arvosana: 4/5

Lupaus: Kuiville hiuksille tarkoitettu naamio palauttaa kosteuden, ravitsee ja tekee hiuksista silkinpehmeät ja kiiltävät. Arganöljy ehkäisee takkuuntumista ja vähentää sähköisyyttä. Vaikutusaika 5–10 minuuttia.

Kokemus: Ensimmäisenä pakkausta avatessa huomio kiinnittyy raikkaaseen tuoksuun, joka on taivaallinen. Viiden minuutin vaikutusajan jälkeen kurkkaan purkkia uudelleen ja hämmästyn. Käyttöohjeissa neuvotaan levittämään vielä hoitoainetta tehonaamion jälkeen. Teen työtä käskettyä.

” Harja matkustaa muutaman hassun takun läpi vaivattomasti ja harjaan jää tavallista vähemmän hiuksia.

Suihkun jälkeen harja matkustaa muutaman hassun takun läpi vaivattomasti ja harjaan jää tavallista vähemmän hiuksia. Naamio täyttää lupaukset paremmasta hiusten kiillosta. Tuote on hyvä sellaisille viikoille, jolloin aikeena ei ole kihartaa tai muutoinkaan muotoilla hiuksia, sillä se on todella hoitavan tuntuinen. Pohdin, hoitaisivatko muutkin testin tuotteet enemmän, jos naamion jälkeen käyttäisi vielä hoitoainetta.

Voimakasta hoitavuutta hakevalle

Eleven Australia Miracle Hair Mask, 24,90 €/200ml

Arvosana: 2/5

Lupaus: Naamio ravitsee hiuspohjaa ja hiuksia. Kosteuttaa, antaa volyymia, vahvistaa, silottaa ja lisää hiusten kiiltoa. Vahvistaa ja kosteuttaa myös hiuspohjaa. Tuotteen luvataan suojaavan hiusväriä haalistumiselta ja sopivan kaikille hiuslaaduille. Vaikutusaika 10–15 minuuttia.

Kokemus: Tuote joutuu heti tosipaikan eteen, sillä laitan sen päähäni heti hieman hiuksia kuivattavan hopeashampoon jälkeen. Annan siksi tuotteen vaikuttaa pisimmän vaikutusajan eli vartin verran. Jo naamiota levittäessä tuntuu, että se tekee ihmeitä: kaikkien testattujen tuotteiden levittämiseen käyttämäni kampa kulkee helposti hiusten läpi. Tuotteen tuoksu on hyvä, mutta todella voimakas.

” Jos hiuksiaan on aikeissa muotoilla, tuote voi olla liian hoitava.

Vaikutusaika on liian pitkä makuuni, joten laitan päähän hiusturbaanin ja siirryn pois kylpyhuoneesta. Suihkun jälkeen hiukseni ovat sileät ja lopputulos on muutoin ihan hyvä, mutta hiuksista tulee latteat ja volyymia ei juuri ole. Miinusta annan myös liian voimakkaasta tuoksusta. Jos hiuksiaan on aikeissa muotoilla, tuote voi olla liian hoitava. Plussaa kätevästä pakkauksesta.

Kookoksen ystäville

Noughty To The Rescue Intense Moisture Treatment, 11,90 €/300ml

Arvosana: 1½/5

Lupaus: Syväkosteuttava naamio, joka parantaa ja uudistaa hiuksia. Lupaa muuttaa kuivat, vaurioituneet ja käsitellyt hiukset kimmoisiksi, kosteutetuiksi ja hoidetuiksi. Parantaa kiiltoa ja kammattavuutta. Vaikutusaika 2–3 minuuttia, hoitavampi vaikutus 20 minuutissa.

Kokemus: Pidän kookoksen ja sheavoin tuoksuista, mutta naamion tuoksu on niin voimakas, että joudun avaamaan suihkun oven pahan olon vuoksi, jotta saan pidettyä naamiota viiden minuutin vaikutusajan. Tuotteen koostumus on kuitenkin ihanan kermainen.

” Naamio sopii varmasti ruskeille tai punertaville hiuksille paremmin kuin blondeille.

Suihkun jälkeen hiukset on helppo harjata ja ne tuntuvat todella kimmoisilta. Kuivuttuaan vaaleat hiukseni taittavat hieman keltaiseen. Naamio sopii varmasti ruskeille tai punertaville hiuksille paremmin kuin blondeille. Hiuksiin jäävä tuoksu on onneksi huomattavasti miedompi kuin suihkussa koettu.

Testaaja: Marissa Siivonen, jonka kuivahkot ja luonnostaan vaaleat hiukset ovat kummallisesti piikkisuorat päältä ja luonnonkiharat alta.

Kuvat: Valmistajat

Lue lisää: Testasimme viittä kosteuttavaa shampoota ja hoitoainetta marketeista – ja löysimme kolmen euron suosikit