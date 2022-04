Adele on käyttänyt samaa voimakasta parfyymia teini-ikäisestä asti – selvitimme hänen ja 5 muun julkkiksen suosikkihajuvedet

Hollywood-julkkisten tuoksulistalla on mukana myös suomalaisten kestosuosikki, joka saattaa jo löytyä vessankaapistasi.

Adelen suosikkituoksu on vuosikymmeniä ollut Diorin Hypnotic Poison

Olemme selvittäneet, mikä on Rihannan kohuttu nimikkotuoksu ja mitä hajuvettä ilman Meghan Markle ei poistu kotoaan, mutta koska olemme uteliaita, päätimme jatkaa selvitystyötä.

Miltä Angelina Jolie tuoksuu? Entä kenen luottotuoksu on myös suomalaisten kestosuosikki? Otimme selvää.

Angelina Jolie

Näyttelijä Angelina Jolie ei pitäydy vain yhdessä tuoksussa, mutta yksi hänen suosikeistaan on Histoires de Parfumsin 1969-tuoksu, kertoo Harper’s Bazaar. Angelinan suosima unisex-tuoksu on alkuun persikkainen, mutta syventyessään sisältää myös ripauksen neilikkaa, kardemummaa, kahvia ja tummaa suklaata.

Histoires de Parfums 1969 EdP 109,95 € / 60 ml

Adele

Laulaja Adele puolestaan ei vaihtelua kaipaa, sillä hänen huhutaan käyttäneen samaa Diorin Hypnotic Poison -tuoksua teini-ikäisestä saakka. Vaniljan ja mantelinvivahteisen jasmiinin tuoksu on siis laulajan todellinen tavaramerkki.

Dior Hypnotic Poison EdP 105 €/ 50 ml

Victoria Beckham

Muotisuunnittelija Victoria Beckham kehui Instagram-tilillään Vilhelm Parfumerien Room Service -tuoksua, jossa tuoksuvat tuore mandariini, karhunvatukka ja myski. Victoria kehui tuoksua supertyylikkääksi, mikä ei ole ihme, sillä tuoksu on inspiroitunut Hollywoodin glamourista.

Room Service Eau de Parfum 135 € / 50 ml

Naomi Campbell

Malli Naomi Campbell puolestaan paljasti vuonna 2018 Fragrance Foundation Awards -gaalassa rakastavansa kukkia ja niiden tuoksua. Hänen suosikkituoksuihinsa lukeutuukin kielolta tuoksuva Diorin Diorissimo.

Dior Diorissimo EdT 88 € / 50 ml

Kate Bosworth

Näyttelijä Kate Bosworthin kerrotaan olevan Byredon hajuvesien uskollinen fani. Into The Glossin haastattelussa hän nimeää luottotuoksukseen Gypsy Waterin, jonka pohjatuoksu koostuu vaniljasta, meripihkasta ja santelipuusta, jota raikastavat sitruunan ja bergamotin vivahteet.

Byredo Gypsy Water 140 € / 50 ml

Sydney Sweeney

Näyttelijä Sydney Sweeney puolestaan paljasti Glamourin haastattelussa ”voimatuoksukseen” saman hajuveden, joka kuuluu myös suomalaisten suosikkeihin. Kyseessä on appelsiinin kukalta, bergamotilta, jasmiinilta ja valkoiselta myskiltä tuoksuva Giorgio Armanin My Way -hajuvesi.

Giorgio Armani My Way EdP 92,50 € / 50 ml

