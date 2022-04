Suutarimestari kertoo, mitä jokaisen pitäisi tehdä talvikengille nyt – ja nimeää tavallisen kömmähdyksen, joka vain pahentaa kenkien tilannetta

Jos huollat kengät vain kerran vuodessa, tee se nyt, sanoo ammattilainen. Mutta ole tarkkana: moni sortuu kenkiä lankatessaan virheeseen, joka ei tee kengille hyvää.

Jos huollat kengät vain kerran vuodessa, sesongin vaihde on sille paras hetki, sanoo suutarimestari Auli Tikkanen.

– Nyt on se täydellinen hetki, kun talvikengät pitää huoltaa. Kengille on todella raskasta, jos ne vain heittää likaisena laatikkoon ja ottaa seuraavana kautena esiin.

Ennen kuin kengät laittaa säilöön, ammattilainen huoltaa ne materiaalista riippuen kahdella tai kolmella vaiheella. Muut kuin nahkakengät puhdistetaan ja suojataan, nahkakengät puhdistetaan, rasvataan ja suojataan.

Auli Tikkanen pyörittää tamperelaista Mansen suutaria suutarimestarikollega Tuija Suonpään kanssa.

– Käytän itse kenkien puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita, sillä niillä saa varmasti irti sekä katulian ja -pölyn että edelliset huoltokerrokset. Silloin hoidon pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä. Mutta voi kengät puhdistaa myös harjaamalla tai pyyhkimällä ne kostealla, jos tuntuu, että lika irtoaa.

Puhdistuksen jälkeen esimerkiksi kankaiset tai nupukkipintaiset kengät suojataan kosteussuoja-aineella. Pintanahkaiset kengät lankataan tai rasvataan ja kiillotetaan, ja ne voidaan suojata sen jälkeen vielä kosteussuojalla.

– Muista puhdistaa myös pohjat ja irrottaa niistä esimerkiksi kivet, Tikkanen sanoo.

Tiesitkö tätä lankkaamisesta? Jos kenkää ei hoitotuotteen levittämisen jälkeen kiillota, aine imee itseensä vain enemmän likaa. Auli Tikkasen mukaan suurin väärinkäsitys ja kömmähdys, jota suomalaiset tekevät nahkakenkien lankkaamisessa ja rasvaamisessa, on selvästi liian suuren vahamäärän käyttö ja vahan kiillottamatta jättäminen. – Se vie ojasta allikkoon. Jos tuotetta levittää liikaa, et hoidakaan enää nahkaa, vaan työstät hoitoainetta. Ja jos et kiillota, vaan lähdet vahatulla kengällä ulos, hoitoaine imeekin itseensä jopa enemmän likaa. Esimerkiksi mehiläisvahaa tai värillistä kenkälankkia levitetään kengän pintaan niin ohut kerros, ettei sitä oikeastaan edes näe. Sopiva määrä riippuu aineesta ja kengästä, mutta liikkeelle on hyvä lähteä herneen kokoisesta määrästä. Vahan annetaan kuivahtaa kengän pintaan mattamaiseksi, ja sitten aloitetaan varsinainen työ eli kiillotus. – Siihen pitää käyttää aikaa. Vahan on tarkoitus muodostaa suoja kengälle. Kiillotuksen voi tehdä ammattilaisen tapaan luonnonharjaksisella kenkäharjalla, mutta kotioloissa hommaan soveltuvat yhtä hyvin kaikki nukkaamattomat kankaat, kuten vanhat sukkahousut, villasukat tai mikrokuituliina. Kengän pinta alkaa kiiltää pyörivällä kiillotusliikkeellä, kunhan hoitoaine on ehtinyt kuivua tarpeeksi.

Säilö oikein – eli vältä tyhjää kenkää viimeiseen asti

Kenkien kuntoon vaikuttaa huoltamisen lisäksi niiden säilyttämistapa.

– Se, että kengät säilyttää oikein, on oikeasti todella iso osa kenkien huolenpitoa, Tikkanen sanoo.

Kenkälaatikko suojaa kenkiä pölyltä ja säilöö ne kauden yli ilmavasti, mutta pakkaustapaa tärkeämpää on se, mitä kengän sisälle laittaa.

– Lepolestit ja varsilestit ovat hyviä vaihtoehtoja, mutta myös paperitollot ja sanomalehti sopivat tarkoitukseen.

Kenkien täyttämisen tarkoitus on ehkäistä kenkiin muodostuvaa käyntiryppyä.

– Monesti kenkien mukana tulee ostaessa täytteet, jotka voi säilyttää, jolloin ne ovat aina valmiina. Myös aito sanomalehtipaperi, ei mainospaperi, toimii hyvin, Tikkanen neuvoo.

Setripuinen lepolesti, jossa on pieni jousitus, on ammattilaisen näkökulmasta ykköstapa säilyttää kenkä. Se, että kenkä on varastoidessa tyhjä, on puolestaan kaikkein huonoin vaihtoehto.

– Kaikkien säilyttämistapojen tärkein tarkoitus on ehkäistä kenkiin muodostuvaa käyntiryppyä.

Vielä on paljon tehtävissä

Suutari muistuttaa, että hyvin kärsineen tai kulahtaneen näköiselle ja jopa rikkoutuneellekin kengälle voidaan tehdä paljon. Tikkasen mukaan moni ei tiedä, että varsin huonokuntoisistakin kengistä voi saada vielä hyvännäköiset suutarilla.

– Se on ollut suuri huolenaiheemme. Siksi olemme yrittäneet tehdä esimerkiksi somea aktiivisesti, jotta ihmiset näkisivät, mikä kaikki on mahdollista ja mitä kaikkea kengille voi tehdä, jotta niiden käyttöikä pitenee.