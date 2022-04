Saatko kengistä rakkoja? Suutarimestari kertoo, mikä saattaa auttaa: ”Turha omia jalkoja on vaivata”

Rakot ja hiertymät ovat tavallinen jalkinepulma. Kysyimme suutarilta, miten vaivaa voi helpottaa ammattilaisen pakeilla tai kotosalla.

Uudet kengät ovat yleisin syy rakoille ja hiertymille. Rakot syntyvät tavallisimmin kannan alueelle.

– Se johtuu siitä, että kengän paksu ja jäykkä kantarakenne ei ole päässyt pehmenemään vielä yhtään, eikä jousta kannan alueella, kertoo tamperelaisen Mansen suutarin suutarimestari Auli Tikkanen.

Yksi kikka kantapään alueen hiertymien ehkäisyyn on pieni kantakiila, joka asetetaan kengän sisään kantapään alle. Jalka kohoaa hieman, jolloin kantapää osuu eri kohtaan kenkää, eikä rakkoja välttämättä enää synny.

– Kokonaisen pohjallisen laittaminen ei välttämättä auta, se vain turhaan puristaa päkiätilaa ahtaammalle. Kantakiiloja saa aikalailla joka kaupasta.

Hiertävät kengät voi viedä myös ammattilaisen taltutettavaksi. Tikkanen kertoo, että kenkien kantojen pehmentäminen on suutareille yleinen työtehtävä. Kantakappia, eli kantapäätä ympäröivää jäykempää osaa, pehmennetään mekaanisesti hakkaamalla.

– Uskaliaimmat voivat tehdä sen tietysti kotonakin, Tikkanen sanoo.

Rakkoja voi tulla myös hyvin yksilöllisesti erilaisista kengistä eri puolille jalkoja. Silloin kenkää ja sen osia on mahdollista venyttää suutarilla juuri tarvittavista kohdista.

– Esimerkiksi avokkaan suulinja voi aiheuttaa hiertymiä. Suutari voi venyttää suulinjaa niin, että kenkään tulee lisätilaa, kun suulinjan reuna käännetään jalan muotoon mukautuen.

Venytykseen on olemassa myös joustoa antava kotikäyttöinen aine, Tikkanen kertoo.

Kovin pitkään uusien kenkien aiheuttamista rakoista ei suutarin mukaan kannata kärsiä. Kenkien muokkautuminen vie hetken, mutta oman kipukynnyksen rajoissa apua hiertymiin voi hakea aiemminkin.

– Kun asialle on kerran tehtävissä jotain, turha omia jalkoja on vaivata. Venytys on suutarille perusjuttu. Meillä on aina kenkiä venytyksessä.

Myös villasukat voivat toimia

Monelle tuttu kotikutoinen kikka voi sekin toimia: kenkiä voi venyttää märkien villasukkien avulla.

– Joskus neuvotaan, että märkien villasukkien päälle puettujen kenkien kanssa pitäisi mennä vielä saunaan, mutta sen jättäisin väliin. Lämpö voi vaikuttaa kenkien liimauksiin.

– Mutta märät villasukat ja kengät jalassa voi hyvin istua kotona ja antaa kenkien venyä, jos niin jaksaa tehdä, Tikkanen sanoo.

Kaiva kengät esiin ennen juhlia

Kun on kyse etenkin juhlakengistä, rakkojen syntymiseen saattaa auttaa yksinkertaisesti se, että istuskelee edellisenä päivänä hetken aikaa jalkineet jalassa esimerkiksi television ääressä – ihan ilman villasukkia. Niksi toimii vanhojenkin kenkien kohdalla.

– Jo jalan lämpö lämmittää ja muokkaa kenkää seuraavaa päivää varten.