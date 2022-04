Ryhmäliikuntaohjaajat paljastavat suosikkitrikoonsa – 5 leggingsit, jotka eivät valu ja joista pikkarit eivät paista läpi

Kysyimme trikoohousujen suurkäyttäjiltä eli ryhmäliikuntaohjaajilta, mitä trikoita he suosittelisivat muillekin. Jos etsit kyykkyvarmoja, napakoita legginsejä treeniin tai arkeen, nämä vinkit kannattaa napata talteen.

Huonot trikoohousut valuvat, istuvat huonosti ja saavat kropan näyttämään epäedustavalta. Toisinaan pöksyistä näkyy läpi enemmän kuin toivoisi. Erityisen paljon harmittaa, jos trikoot osoittautuvat huonoiksi vasta, kun niistä on jo maksanut pienen omaisuuden.

Tiedän tämän, koska toimittajan työni lisäksi ohjaan ryhmäliikuntaa ja vietän suuren osan elämästäni trikoot jalassa.

Keräsin tähän juttuun omat ja ohjaajatuttujeni kokemukset treenitrikoista, jotka ovat osoittautuneet käytössä kehujen arvoisiksi.

– Ohjatessa pahimmat trikoot ovat sellaiset, jotka valuvat ja vievät siksi huomion asiakkaista ja treeniltä. Sekään ei ole hyvä, jos alusvaatteet ja pakarat paistavat läpi, eräs ohjaajakollegani tiivistää.

Nämä viidet trikoohousut ovat ryhmäliikuntaohjaajien suosimia:

1. Lululemon Align

Lululemonin trikoot ovat nousseet kulttimaineeseen maailmalla. Trikoita kehutaan etenkin siitä, että ne tuntuvat jalassa hyviltä, mutta kestävät myös käyttöä ja pesua monia muita merkkejä paremmin.

Malleista yksi on ylitse muiden. Align-trikoiden kehutaan olevan niin mukavat päällä, että ne jalassa voisi olla aina ja kaikkialla. Ne on suunniteltu joogaan, mutta niiden kerrotaan sopivan muihinkin lajeihin.

Näin eräs ryhmäliikuntaohjaaja kuvailee suosikkitrikoitaan:

”Trikoot puristavat juuri oikeista paikoista, pysyvät ylhäällä ja säilyttävät muotonsa sadoista pesuista huolimatta, eivätkä esimerkiksi saumat ala repsottaa.”

Kritiikkiä trikoot saavat kalliista hinnastaan. Lululemonilla ei ole liikettä Suomessa, joten housuja ei voi myöskään sovittaa kivijalkamyymälässä ennen ostopäätöstä.

Myös merkin Wunder Train -trikoita kehutaan. Niiden kerrotaan sopivan napakkuutensa ansiosta hyvin treeniin, mutta vapaa-ajan hengailuun ne eivät ole mukavimmat mahdolliset. Wunder Train -trikoiden hinta on 49–98 euroa.

Align-trikoot, 59–128 euroa mallista, väristä ja lahkeen pituudesta riippuen, lululemon.com.

2. Gymnation High-Waist Training Tights

Jos etsit trikoita, joista ei näy läpi syvimmissäkään kyykyissä, ovat kotimaisen Gymnation-merkin trikoot nappivalinta. Näin eräs liikuntaohjaaja kuvailee niitä:

”Alle voi pukea kaikkein räikeämmät alusvaatteet, eikä mitään näy siltikään läpi.”

Trikoot saavat kehuja myös korkeasta vyötäröstä, sopivan napakasta istuvuudesta ja laadukkaasta kankaasta, joka kestää kovaakin hankausta, jota esimerkiksi levytanko voi aiheuttaa.

Kritiikkiä trikoot saavat siitä, että ensimmäisillä käyttökerroilla ne saattavat puristaa, valua ja rullautua. Muutaman käyttökerran jälkeen trikoot kuitenkin muokkautuvat omalle kehonmallille sopiviksi ja istuvat jatkossa täydellisesti.

Trikoot on suunniteltu Suomessa ja valmistettu Liettuassa. Niitä myydään yhdeksässä eri värissä.

Gymnation high-waist training tights, 92 euroa, gymnation.com

3. ICIW Define Seamless Tights

Ruotsalaismerkki ICIW on noussut suureen suosioon sosiaalisessa mediassa. Merkillä on paljon erilaisia trikoohousuja, mutta ohjaajat neuvovat valitsemaan nimenomaan saumattoman Define Seamless Tights -mallin:

”Ne istuvat jalkaan kuin hansikas.”

Näitä ohjaajat kertovat käyttävänsä niin jooga-, sisäpyöräily- kuin lihaskuntotuntien ohjauksissakin. Mukavat pöksyt kelpaavat jalkaan myös vapaa-ajalla. Niiden vinkataan sopivan myös lihaksikkaammalle kropalle.

Pientä kritiikkiä trikoot saavat siitä, että ne eivät ole kyykkyvarmat. Trikoita kannattaakin käyttää ihonväristen alusvaatteiden kanssa.

Seamless Tightseja on tällä hetkellä saatavilla kuudessa eri värissä.

ICIW Seamless Tights trikoot, 59 e, iciw.com.

4. Stronger Etna

Toinenkin ruotsalaismerkki, Stronger, kerää kehuja ryhmäliikuntaohjaajilta. Tämän merkin kruununjalokiveksi nousevat Etna-trikoot. Näin niitä kuvaillaan:

”Välillä tuntuu, että pitäisi selittää asiakkaille, että en ole aina samoissa hikisissä trikoissa, vaan omistan näitä samoja jo kolmet.”

Etna-trikoita kehutaan täydellisen korkealle ylettyvästä vyötäröstä ja siitä, että ne eivät valu ollenkaan. Kangas on napakkaa, mutta silti hengittävää. Trikoot sopivat niin salille kuin joogaan.

Useita eri Strongerin malleja kokeillut ohjaaja toteaa, että merkin muut mallit eivät ole yhtä hyviä. Etna-trikoita myydään vain mustina, mutta housuista on saatavilla neljää eri mittaa aina pitkistä biker-malliin.

Stronger Etna, 69 e, stronger.com.

5. Reebok LUX

Reebokin sivuilla myydään peräti 118:a erilaista Lux-trikoota. Värejä ja kuoseja on kymmeniä erilaisia. Myös lahkeen pituuksia löytyy useita: on erikoispitkiä, täyspitkiä, 7/8-mittaa, capreja, bikerseja ja lyhyempää shortsimittaa. Mallistossa on myös raskaustrikoita. Jokaiselle löytyy siis jotakin!

Haastattelemani ryhmäliikuntaohjaajat kertovat, että Lux-trikoot pysyvät hyvin jalassa myös hyppyjä sisältävillä tunneilla. Erityisesti Luxit saavat kehuja niiden hengittävän kankaan vuoksi:

”Muiden merkkisissä värikkäissä trikoissa hikijäljet näkyvät selvästi, mutta näistä hiki tuntuu haihtuvan yhtä nopeasti kuin se ilmestyy iholle.”

On kuitenkin hyvä huomata, että joistain vaaleamman värisistä trikoista hikijäljet saattavat näkyä.

Yksi ohjaaja mainitsee, ettei ole vielä löytänyt Reebokin mallistosta omalle kropalleen housuja, jotka eivät valuisi. Hänen mukaansa Reebokin kangas on usein myös turhan ohutta. Näitä housuja kannattaa siis sovittaa ennen ostopäätöstä.

Reebokin Lux-trikoot, 45–80 e, reebok.com

Myös näitä kehuttiin

Björn Borg

”Hyvä hintalaatusuhde, riittävän napakat eli pysyvät päällä ja tarpeeksi paksua kangasta, ettei pylly paista läpi.”

Victoria’s Secret

”Ostan näitä aina ulkomailla reissatessani, sillä trikoot ovat trendikkäitä, eivät valu ja näyttävät vaan yksinkertaisesti törkeän hyviltä päällä. Suositus myös ketjun edullisemman PINK-malliston trikoille!”

Under Armour

”Pysyvät hyvin päällä, eivätkä alkkarit paista läpi.”

Gazoz

”Kaapissani on miljoonat housut, mutta silti puen aina nämä, sillä mitkään muut eivät tunnu yhtä hyviltä.”

Tuotekuvat: valmistajat

