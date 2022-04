Justin Bieber esiintyi suomalaisen Karon tekemä koru kaulassaan – tunnetko jo nämä suomalaiset korumerkit, joita superjulkkikset käyttävät kilpaa?

Suomalaisnaisten perustamien Annele- ja Karo Koru -brändien koruja nähdään jatkuvasti miljoonien seuraamilla supertähdillä.

Justin Bieber (vas.) ja Machine Gun Kelly (kesk.) ovat juuri käyttäneet suomalaisen Karo Kankaan suunnittelemia koruja. Dua Lipa (oik.) on puolestaan nähty suomalaisen Iina Annelen sormus sormessaan.

Poptähti Justin Bieber läväytti maanantaina 232 miljoonan seuraajan Instagram-tililleen joukon kuvia ja videoita, joissa artisti esiintyy paidatta paksu helmikaulakoru yllään. Sen jälkeen jaettuja kuvia on tullut vastaan suomalaisessakin somessa runsaasti – kaulakoru kun paljastui suomalaisen Karo Kankaan luomukseksi.

Lue lisää: Karo askarteli koruja Rovaniemellä vuosi sitten – nyt himoittuja helminauhoja käyttävät jo Shawn Mendes ja Britney Spears

Karo Koru -brändi iloitsi maailmankuulun tähden koruvalinnasta omalla Instagram-tilillään liekehtivien ja säihkyvien sydänemojien kera. Bieberin jakamia kuvia pääset selaamaan kuvan reunoilla olevista nuolista.

Toinen helmikoruissa juuri esiintynyt stara on rap-artisti Machine Gun Kelly.

Näyttelijä Megan Foxin puolisonakin tunnettu rap-artisti Machine Gun Kelly edusti kahdessa erilaisessa Karo Korun helmikaulakorussa huhtikuun alkupuolella.

Brändin korut tehdään kierrätysperiaatteella vanhoista korumateriaaleista.

Justin Bieber ei siis suinkaan ole ainut, joka koruista on hullaantunut. Bieberin puoliso, huippumalli Hailey Bieber puki brändin kaulakorun äskettäin Coachella-festivaaleille Yhdysvalloissa.

Karo Korun koruja on nähty myös muun muassa Euphoria-sarjan myötä miljoonien seuraamiksi nousseiden näyttelijöiden Hunter Schaferin, Sydney Sweeneyn ja Storm Reidin yllä.

Hunter Schaferin helmikaulakoru on nähty sekä Gotham Awards -gaalassa että yhdessä Euphorian jaksossa.

Sydney Sweeneylle stailattiin korvakorut Espanjan Glamour-lehden kuviin.

Storm Reid käyttää värikästä kaulakoruaan jatkuvasti.

Hailey Bieber yhdisti brändin helmikaulakorun Coachella-lookiin.

Karo Kankaan korubrändi sai alkunsa Suomessa jouluna 2019, kun hän askarteli koruja sukulaistyttöjensä kanssa vanhoista helmistä ja kirpputoreilta ostetuista koruista.

Kaliforniassa meikkitaiteilijana työskentelevä Kangas alkoi tehdä koruja koronavuonna ystävilleen, ja pian niitä halusi yhä kasvava joukko. Esimerkiksi Britney Spears bongasi Kankaan hiusstylisti-ystävän kaulasta korun ja halusi sellaisen itselleen. Oman koruverkkokaupan Kangas perusti syksyllä 2020.

Värikkäät ja isot korvakorut ja sormukset ovat toinen julkkisten suosikki

Entä tunnetko toisen kansainvälisten julkkisten suomalaissuosikin? Annele-korumerkki on niin ikään suomalaisen Iina Annele Rantalan korubrändi, joka tekee erilaisia näyttäviä koruja käsin.

Espoolaissyntyinen Iina Annele perusti merkin vuonna 2020 puolisonsa Ethan Welchin kanssa Lontoossa, mutta tätä nykyä yritys toimii Suomessa.

Lue lisää: Maailmanmaineeseen noussut Annele-korubrändi ehti olla Instagramissa vain 30 päivää, kun sen tuotteet jo haluttiin Vogueen – ”Tein mustikkakorvikset ja mietin, että tästähän voisi aloittaa bisneksen”

Annelen korvakoruja ja sormuksia on nähty esimerkiksi musiikkimaailman megatähdillä Dua Lipasta Katy Perryyn, huippumallleilla ja näyttelijätähdillä.

Laulaja Halseylla on merkin sormus.

Bella Hadid on käyttänyt Annelen korvakoruja.

Dua Lipa brändin vaaleanpunaisessa sormuksessa.

Näyttelijä Florence Pugh valitsi korvikset illalliselle.

Myös Millie Bobby Brown on käyttänyt suomalaismerkin korvakoruja.

Korvakorut malli Jasmine Tookesin korvissa.

... samoin kuin näyttelijä Hailee Steinfeldilla.

Ja artisti Zara Larssonilla.

