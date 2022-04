Mitä saadaan, kun yhdistetään kaksi tukkaklassikkoa? Hurmaava hiusmalli, johon hurahti myös Billie Eilish

Polkkatukka otsatukalla on yksi ajankohtaisimmista hiusmalleista juuri nyt.

Pätkästyt pituudet ja otsatukka – siinä on resepti tämän kevään hittitukkaan, kertoo Who What Wear.

Väitettä ei ole vaikea uskoa, sillä hiusmalliin on hurahtanut muun muassa laulaja Billie Eilish.

Billie pätkäisi ensin pituudet ja värjäsi sitten hiuksensa mustiksi.

Poimimme Instagramista 7 kuvaa, jotka todistavat, että polkan ja otsatukan yhdistelmä on kerrassaan upea hiustyyli. Ja tämä lupaus koskee jokaista hiuslaatua aina kiharasta piikkisuoraan.

Pörröisenä parempi

Polkan paras puoli on ehdottomasti se, että se on usein parhaimmillaan laittamattomana.

Rehellisyyden nimissä on myönnettävä, että sama sääntö harvoin koskee otsatukkaa. Mutta vaikka otsatukkaa joutuisi huoltamaan, pituuksissa pieni pörröisyys on vain plussaa!

Käkkyrät kunniaan

Hiustyyli näyttää upealta myös luonnonkiharassa tukassa. Mikä parasta, kiharat stailaavat myös otsatukan!

Simppeli suora

Suorassa tukassa otsatukan ja polkan yhdistelmä muuttuu klassisen kauniiksi kampaukseksi. Kampaaja Emilia Laitisen mukaan polkka myös asettuu parhaiten suoraan hiuslaatuun.

Suuntaa suortuvat sivulle

Jos kutreihin kaipaa lisää glamouria, voi otsatukan ohjata Billien gaalakampauksen tapaan myös sivulle.

Billie Eilish suuntasi otsatukan sivuun Oscar-gaalassa.

Tyyli näyttää upealta myös pidemmällä otsatukalla:

Joko pirautit kampaajalle?

Lue lisää: Tekisikö mieli vaihtaa pitkä tukka lyhyeen? Kysy itseltäsi ensin 6 kysymystä