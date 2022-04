Testasimme ihoa kirkastavat seerumit – kolme tuotetta kohosi yli muiden: ”Jää käyttöön!”

Kaipaatko ihollesi heleyttä? Kirkastavien seerumien C-vitamiini, entsyymit ja kevyesti kuorivat hedelmähapot hoitavat homman.

Mainio kirkastuskuuri

Lumene Valo Kirkastava yöseerumi, 29,90 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Kirkastava yöseerumi kuorii ja kosteuttaa ihoa yön aikana. Sisältää muun muassa luonnollisesti kuorivia AHA-happoja fermentoidusta pohjoisesta lakasta, hellävaraista PHA-happoa ja kirkastavaa C-vitamiinia. Saa ihon näyttämään säteilevältä. Kirkkaampi iho viikossa. Valmistettu Suomessa.

Kokemus: Ensivaikutelma yöseerumista: miellyttävä koostumus, raikas tuoksu, kivannäköinen ja ehkä vähän trendikäskin pumppupullo – silti tuttua Lumenea. Ainakaan omalla ihollani happojen avulla kuoriva seerumi ei kihelmöi, vaikka paketti lupaileekin tehokkuutta.

Jo vajaan viikon käytön jälkeen huomaan, että ihon vanhat epäpuhtaudet ovat alkaneet kuivua ja hälvetä. Samalla pieniä uusia näppyjä nousee pintaan, kun iho uudistuu. Jokaöisessä käytössä näin tuhti tavara saattaa hieman kuivattaa ihoa, ainakin omaani kiristelee jonkin verran. Omalle iholleni mainio tuote kuuriluontoiseen käyttöön, kun iho tuntuu tukkoiselta ja kaipaa pientä freesausta.

Kevyt hehku meikin alle

Aco Glow Booster, 19,90 € / 30 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Luonnollista hehkua antava tehokas C-vitamiiniseerumi kaikille ihotyypeille. Sisältää muun muassa kirkastavaa C-vitamiinia, kosteuttavaa hyaluronihappoa ja hellävaraisesti kuorivaa papaiinia. Tasoittaa ihon sävyä ja vähentää pigmenttiläiskiä. Ihosta tulee sileä, kuulas ja sävystä kirkas. Kliinisesti testattu.

Kokemus: Onpa kevyt ja raikas koostumus! Ohut ja melko nestemäinen geeli humahtaa ihoon, mutta jättää kivan hehkun ja mukavan tahmeuden – tämä sopii hyvin myös meikin alle. Tuoksu on melko voimakas, mutta ihan miellyttävä.

Tuote saisi olla kosteuttavampikin, sillä tuntuu, että yksi pumppaus ennemmin katoaa ihoon kuin leviää tasaisesti koko kasvoille. Kuorivaa tuotetta tuskin kuitenkaan kannattaa käyttää määräänsä enempää. Tätä vieläpä suositellaan käytettäväksi aamuin illoin. Kaipaa siis ainakin omalla ihollani päälle tuhdin kosteusvoiteen tai öljyn.

Selkeä kuoriva vaikutus

Budgie C-riously Fab Glow Face Serum, 19,90 € / 30 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kevyt C-vitamiiniyhdisteen sisältävä kasvoseerumi torjuu hyperpigmentaatiota ja kirkastaa ja suojaa ihoa. 5-prosenttinen AHA-hedelmäyhdiste kuorii sameaa ihoa ja tekee siitä sileämmän ja joustavamman. Vegaaninen, valmistettu Koreassa. Kaikille ihotyypeille, myös rasvoittuvalle iholle.

Kokemus: Kevyt muovinen pipettipullo on kivaa vaihtelua tyylikkäille mutta painaville lasipulloille. Neste on ohutta, ja sillä on selkeä kuoriva vaikutus. Vanhat näpyt kuivuvat ja jokunen uusikin ilmestyy kasvoille – omalla kohdallani hyvin tyypillinen reaktio, kun alan käyttää kuorivia tuotteita.

Kuorivuus tuntuu kuitenkin olevan tämän seerumin ainoa funktio, muuten se ei erityisemmin kosteuta tai heleytä – ainakaan viikon testijaksolla. Kelpo tuote, jos kaipaa kuorintaa höystettynä C-vitamiinilla.

Ihanan pehmeä iho

Skin Treat Enzyme Radiance Face Elixir, 24,90 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Kevyesti kuoriva, heleyttävä ja kosteuttava kasvoseerumi palauttaa ihon hehkun hellävaraisesti. Sisältää papaijan ja ananaksen kuorivia entsyymejä sekä luonnollista limettikaviaarista saatavaa AHA-happoa, jolla on ihoa tasoittava ja heleyttävä vaikutus. Vegaaninen, valmistettu Ruotsissa.

Kokemus: Seerumi on valkoista ja maitomaista. Pienikin määrä tuotetta levittyy liukkaasti ja jättää ihon ihanan pehmeäksi. Tuoksu on kevyt. Seerumi tuntuu mukavan hellävaraiselta, mutta selkeästi se myös tekee jotain ihossa, koska iho vaikuttaa uusiutuvan – toki alla on jo muutaman muun seerumin testaus, joka on saattanut saada ihon innostumaan. Voisin kuvitella ottavani tämän säännölliseen käyttöön.

Aamukäyttöön meikin alle

Origins GinZing Into The Glow Brightening Serum, 39,50 € / 30 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Kosteuttava ja ihoa energisoiva kasvoseerumi kaikille ihotyypeille. Sisältää kahvipavuista uutettua kofeiinia sekä Panax Ginseng -uutetta, jotka antavat iholle elinvoimaa ja häivyttävät väsymyksen merkkejä. Vihreä kahvi, C-vitamiini, AHA- sekä BHA-hapot uudistavat ihon pintaa hellävaraisesti ja lisäävät kuulautta.

Kokemus: Testin isoimpaan lasipulloon pakattu seerumi sisältää saman verran tuotetta kuin muutkin, 30 millilitraa, vaikka pakkaus on varsin massiivinen. Se tuntuu vähän turhalta. Seerumin tuoksu on voimakkaan sitruksinen. Koostumus on miellyttävän kevyt muttei vetinen. Toimii hyvin aamukäytössä meikin alla. Kuoriva vaikutus tuntuu ja näkyy selvästi, joten normaalisti en ehkä käyttäisi näin voimakasta tuotetta joka päivä aamuin illoin. Jään myös kaipaamaan kosteuttavuutta ja hehkua.

Suomalaista luonnonkosmetiikkaa

Unna Nordic Heljä Glow Serum, 46 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ihoa kosteuttava, kirkastava ja ihon värisävyä tasoittava seerumi on kotimaista luonnonkosmetiikkaa ja vegaaninen. Suomalainen koivunmahla kosteuttaa ja pehmentää ihoa. Kirkastaa ihon ja palauttaa samean ihonvärin heleäksi. PHA-happo edistää ihosolujen uusiutumista. Antioksidanttisen variksenmarjamehun sisältämät polyfenolit suojaavat ihoa vapailta radikaaleilta.

Kokemus: Kiva metsäinen luonnon tuoksu! Vaihtelua ainaiselle sitrukselle, jota kirkastavissa seerumeissa tunnutaan rakastavan. Luonnonkosmetiikkamerkin lasinen pipettipullo ilahduttaa myös, sillä pakkauksessa on muun muassa avainlippu ja leaping bunny -merkit.

Seerumi itsessään levittyy helposti ja suorastaan hulahtaa ihoon, joskin koostumus on sen verran juoksevaa, että koko kasvoille tarvitsee useamman tipan. Tuleekohan tätä käytettyä liikaa kerralla? Kelpo tuote kuorivien seerumeiden sarjassa, voisin hyvin käyttää kuuriluontoisesti, kun iho kaipaa kirkastusta.

Kotimaista kosteutusta

Laponie of Scandinavia Brightening Treatment, 39 € / 20 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Ravitseva mutta kevyt emulsioseerumi kirkastaa hellävaraisesti herkkää ja ongelmaihoa. Bakuchiol tasoittaa ja häivyttää epätasaista ihon sävyä, arganöljy ja kasviperäinen glyseriini hoitavat ja kosteuttavat sameaa ja kuivaa ihoa ja bisabolol rauhoittaa. Kehitetty herkkä- ja ongelmaiholle. Ei lisättyjä hajusteita. Vegaaniset ja kasviperäiset raaka-aineet. Valmistettu Suomessa.

Kokemus: Pieneen lasiseen pumppupulloon pakattu seerumi eroaa muista testatuista sillä, että sen painopiste ei ole kuorivuudessa. Tuote kirkastaa ja tasoittaa ihoa bakuchiolin ja bisabololin avulla. Sen öljymäinen koostumus on ihanan ravitseva ja ihoa hellivä. Uudistavasta vaikutuksesta on vaikea sanoa lyhyen käyttökokemuksen perusteella, mutta kosteuttavana seerumina tuote on oikein mainio. Jää käyttöön!

Mieleinen lisä aamurutiiniin

By Raili Vitamin C Serum, 58 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Tehokas C-vitamiiniseerumi on kaikille ihotyypeille sopiva kuuriluontoinen ihon heleyttäjä ja kosteuttaja. Sisältää ihoa kirkastavaa C-vitamiinia kolmessa eri muodossa, ihoa kosteuttavaa ja täyteläiseksi tekevää hyaluronihappoa sekä kirkastavaa puolukkauutetta. Prebiootit tukevat ihon suojakerroksen toimintaa. Seerumi palauttaa iholle hehkun ja kosteuden. Valmistettu Suomessa, luonnonkosmetiikkaa.

Kokemus: C-vitamiinia ja hyaluronihappoa sisältävä seerumi on myös mukavaa vaihtelua AHA- ja BHA-happokuurin jälkeen. Seerumi on samankaltainen kuin monet muutkin C-vitamiiniseerumit – koostumukseltaan miellyttävä, kosteuttava ja hyvin muiden ihonhoitotuotteiden sekä meikin alle sopiva. Tämän ottaa mielellään mukaan aamurutiiniin. Lyhyen kokeilun perusteella tehokkuuden arvioiminen on aavistuksen hankalaa, mutta ei tuote huonolta vaikuta. C-vitamiinipitoisuuden voisi ilmoittaa pakkauksessa.

