Näin valitset meikkivoiteen, joka sopii ihotyypillesi – voiteen pohjalla voi olla ratkaiseva merkitys

Meikkivoiteet ovat yleensä joko vesi-, silikoni- tai öljypohjaisia. Pohjavalinnalla on väliä niin ihotyypin kuin tarpeidenkin kannalta.

Kerroimme viime viikolla, miksi meikkivoide saattaa rullautua iholla tai näyttää sillä muuten huonolta. Jos meikkivoiteen ainesosapohja on eri kuin voiteen alle levitetyllä tuotteella, saattavat tuotteet hylkiä toisiaan.

Meikkivoiteet ja primerit ovat yleensä joko vesi-, silikoni- tai öljypohjaisia. Sen lisäksi, että meikkituotteet kannattaa valita keskenään yhteensopiviksi, meikkivoidepohja kannattaa valita omiin tarpeisiin ja omalle ihotyypille sopivaksi.

Minkä siis valitsisin – veteen, öljyyn vai silikoniin pohjautuvan meikkivoiteen?

Vesipohjainen meikkivoide sopii monelle ja antaa kevyen lopputuloksen

Vesipohjainen meikkivoide on usein ohuehko ja kevyt, ja siinä saattaa olla kosteuttavia ominaisuuksia. Se sopii niin kuivalle iholle tuomaan kosteutta kuin rasvaiselle iholle antamaan keveän ja hengittävän lopputuloksen.

Vesipohjainen meikkivoide luo kuulaan ja usein luonnollisen näköisen lopputuloksen, eikä se yleensä tunnu iholla juuri miltään. Vesipohja sopii myös akneen ja epäpuhtauksiin taipuvaiselle iholle. Vesipohjainen meikkivoide sulautuu ihoon.

Toisaalta vesipohjaiset meikkivoiteet myös lähtevät iholta helposti. Esimerkiksi kyyneleet vievät meikin helposti mennessään, eikä itkusta syntyneitä rantuja ole välttämättä helppo korjata.

Valitse silikoni, jos toivot mattapintaa ja lujaa pysyvyyttä

Silikonipohjaiset meikkivoiteet luovat iholle mattapinnan ja hillitsevät kiiltoa. Siksi ne ovat usein hyvä valinta rasvoittuvalle iholle. Silikonipohjaisilla meikkivoiteilla saa ihosta kaikkein sileimmän. Silikonipohjaiset voiteet peittävät esimerkiksi suuret ihohuokoset ja näpyt alleen.

Silikonipohjainen meikkivoide on yleensä myös vedenkestävä ja hikoilun kestävä. Silikonipohjainen voide valitaan usein tilanteessa, joissa on meikin on pakko kestää pitkään. Siksi silikonipohjaiset meikkivoiteet täytyy puhdistaa kasvoilta erityisen hyvin.

Silikonipohjainen meikkivoide muodostaa iholle ohuen tuotekerroksen, joka sitoo alleen kosteutta. Siksi silikonipohja ei aina ole huono valinta kuivaihoisellekaan.

Ammattilainen vinkkaa: ”Silikoni tekee iholle kevyen harson ja mattaa ihon pintaa. Omalle kädelleni silikonipohjaiset meikkivoiteet eivät tunnu niin hyvältä kuin vesipohjaiset, ja käytän niitä melko vähän. Mutta joskus käytän HD-puutereita, joissa on silikonia. Niillä saa viimeisteltyä meikin, jolloin huokoset näyttävät pienemmiltä ja ohuita juonteita saa häivytettyä.” Meikkaaja Laura Rantaniemi

Tuhdimpi öljypohja sopii erityisesti kuivalle iholle

Öljypohjaiset meikkivoiteet ovat kahta edellistä hieman harvinaisempia. Ne ovat usein paksumpia koostumukseltaan ja ravitsevat ihoa. Siksi ne sopivat erityisesti kuivaihoisille.

Rasvoittuvalle iholle öljypohja voi olla liian rasvainen. Toisaalta öljypohja voi sulautua kauniisti ihon omaan öljyyn ja toimia, kunhan kerros on tarpeeksi ohut. Öljypohjaiset meikkivoiteet ovat usein hyvin pigmenttisiä.

Öljypohjainen meikkivoide luo terveen, kostean ja hehkuvan näköisen ihon. Jos iho tuntuu aina päivän mittaan kaipaavan lisäkosteutta, öljypohjainen meikkivoide saattaa olla oikea valinta.

Näin tunnistat koostumuksen Primereiden ja meikkivoiteiden pohjan tunnistaminen ei ole aivan yksinkertaista, mutta omia tuotteitaan voi tutkia parilla keinolla. Ammattilaiset vinkkaavat yleiset tuotenimien termit ja meikkien ainesosat, joita erilaisissa pohjissa tavallisesti käytetään. Vesipohja Vesipohjaisia tuotteita kuvaillaan usein sanoilla öljytön, silikoniton, kevyt, mukava tai säteilevä. Ne ovat usein ohuita ja kevyitä ja jättävät kuulaan tai luonnollisen lopputuloksen. Ainesosaluettelossa ensimmäisenä ainesosana on vesi. Sen lisäksi INCI-listasta ei pitäisi löytyä silikoneja tai öljyjä ensimmäisten ainesosien joukosta. Hyvin pieninä pitoisuuksina eli ainesosalistan häntäpäässä öljyä ja silikonia voi olla. Silikonipohja Silikonipohjaisia tuotteita voidaan kuvailla esimerkiksi termeillä high definition, HD tai ultra HD, silkkinen, pitkäkestoinen, vedenkestävä tai photo finish. Silikonipohjaiset meikkivoiteet liukuvat iholle ohueksi kerrokseksi ja jättävät usein mattapinnan. Ainesosaluettelosta kannattaa hakea tietysti silikoneja. Erityisesti INCI-listassa ensimmäisten joukossa olevat silikonit kertovat tuotteen silikonipohjasta, vaikka vesi saattaa olla ensimmäinen ainesosa. Silikonit tunnistaa usein methicone- ja siloxane-päätteistä, kuten dimethicone, cyclomethicone, cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, trisiloxane, trimethicone, trimethylsiloxysilicate, caprylyl methicone tai phenyl trimethicone. Öljypohja Öljypohjaisten tuotteiden kuvaillaan usein olevan kosteuttavia, ravitsevia, rauhoittavia tai hehkua antavia. Niiden koostumus on usein muita meikkivoiteita runsaampi ja paksumpi. Hallitsevina ainesosina eli INCI-listan alkupäässä tuotteissa on luonnollisesti usein erilaisia öljyjä tai rasvahappoja. Öljyt tunnistaa englanninkielisestä oil-sanasta. Muita öljypohjaan viittaavia ainesosia voivat olla esimerkiksi isodecyl oleate, decyl oleate, cetyl alcohol, ethylhexyl palmitate, stearic acid ja lanolin. Öljypohjaisissa tuotteissa on usein myös vettä ja silikoneja, mutta niiden pitäisi olla ainesosalistassa öljyjä myöhemmin.

