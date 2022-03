Trendikkäimmät lenkkarit: 15 kuvaa näyttää, mitä tyyliä nyt haetaan

Retromeininkiä vai futuristisia viboja? Väriä vai valkoista? Keräsimme esimerkit tämän hetken lenkkarimuodista.

Lenkkarimuoti on tänä vuonna moninaista – yhtä tyyliä on vaikea nimetä muodikkaimmaksi, sillä kaikki pitävät nyt vähän eri jutuista, sanoo kenkien kanssa töitä tekevä somespesialistikin muotisivusto Who What Wearissa.

Hetken hittejä ovat esimerkiksi vintage- ja retrohenkiset tyylit, koriskenkämallit ja sukupuoleton estetiikka. Toisaalta trendikkäitä ovat myös todella futuristiset tyylit ja jo ikoniset kokovalkoiset lenkkarit.

Stylecasterissa nostetaan esiin lisäksi pienet väriyksityiskohdat valkoisissa lenkkareissa ja toisaalta todella sporttiset lenkkarit. Marie Clairessa listataan samoja trendejä, mutta vinkataan myös hillityistä kermansävyisistä, lähes beigeistä lenkkareista.

Trendien sekaan heitetään vielä ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys eli esimerkiksi kierrätysmateriaaleista valmistetut lenkkarit. Lisäksi tiedossa on hyviä uutisia helppouden ystäville: tarrakiinnitys on tulossa takaisin.

Kokosimme tyylit, jotka edustavat lenkkarimuotia nyt. Tältä muotimaailman lenkkarivalinnat näyttivät muotiviikoilla helmi-maaliskuussa.

Futuristinen ilme kuuluu vallitseviin lenkkaritrendeihin.

Retrotyylit tulivat takaisin.

Muuten neutraalin sävyisissä kengissä on nyt tehokeinona pilkahdus väriä.

Vintage-henkisissä lenkkareissa kelpaa kulkea.

Koriskengistä tuttu korkea varsi on nyt in.

Abstraktit, erikoiset ja näyttävät pohjat kuuluvat futuristiseen trendiin.

Lenkkareiden ilme saa olla nyt selkeän sporttinen.

Yhdistä kaksi trendiä: retrolook ja korkea varsi sopivat yhteen.

Vintage-tyyliset lenkkarit näyttävät ihanilta esimerkiksi rennon puvun kanssa.

Sukupuolineutraali unisex-tyyli näkyy lenkkareissakin.

Retroa sporttivibaa!

Samanlaista lenkkarityyliä näkee nyt sukupuolesta riippumatta.

Trendikäs pukee lenkkareiden kanssa reilut sukat ja jättää ne näkyville.

Yhdistä minari ja koriskengät.