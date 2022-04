Tunnetko jo nämä hehkutetut kosmetiikkamerkit? 6 harvan tietämää ihonhoitotuotetta, jotka todellakin ovat kokeilemisen arvoisia

Ihonhoidon uusia brändejä ja kiinnostavia tuotteita ilmestyy kauppoihin jatkuvasti. Poimimme vähemmän tunnettujen merkkien tuotesuosikit.

1. Kulttikuorija

Frank Body Original Coffee Scrub -vartalokuorinta, 12,90 €.

Voiko vartalokuorinnoissa olla kovin paljon eroja? Kyllä voi. Australiasta kotoisin olevan Frank Bodyn kahvinpuruista tehty kuorinta oli brändin ensimmäinen lanseeraus ja edelleen sarjan lippulaivatuote. Herkullisen tuoksuinen kuorinta tekee ihosta superpehmeän ja kosteutetun tuntuisen.

2. Korealaista luksusta

Huxley Secret of Sahara Good Night Sleep Mask -yönaamio, 29,90 €.

Täydellisistä ihoistaan tunnettujen korealaisten lentoemäntien kestosuosikki Huxley erottuu muista korealaisbrändeistä. Monivaiheisen hoitorutiinin sijaan sen ideologia pohjaa tarkasti harkittuihin täsmätuotteisiin. Merkin geelimäinen voide kulkee yönaamion nimellä, mutta sopii pintakuivalle iholle mainiosti myös päiväsaikaan, jos kasvot ovat tukevamman kosteutuksen tarpeessa.

3. Mehiläisvoimaa

TonyMoly Propolis Tower Barrier Build Up Serum -seerumi, 44,90 €.

TonyMolyn nimi on saattanut jäädä mieleen söpöistä, leikittelevistä pakkauksista, mutta vähintään yhtä ihanaa on purkkien sisältö. Ihon omaa suojakerrosta vahvistava seerumi saa tehonsa trendikkäästä propoliksesta. Mehiläisten luonnon ainesosista muodostama kittivaha on tehoaine ja vahva antioksidantti, joka sisältää huiman määrän iholle hyödyllisiä vitamiineja ja mineraaleja. Seerumi tekee ihosta samettisen ja samalla napakan tuntuisen.

4. Herkän ihon unikaveri

Cosrx Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask -yönaamio, 25,90 €.

Korealainen ihonhoitobuumi on tuonut mukanaan pitkän liudan sikäläisiä brändejä. Niistä iso osa on kuitenkin yhä ihonhoitointoilijoiden pienen piirin salaisuuksia. Maailmalla palkittu Cosrx lukeutuu tähän porukkaan. Sarjan tuotteista on riisuttu kaikki ylimääräinen, suurimmasta osasta myös hajusteet. Kosteuttava yönaamio on ideaali herkälle iholle: sen sisältämä riisiuute ravitsee ja vahvistaa ihoa.

5. Vaatimaton viisikymppinen

Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Herbs and Rosewater -hoitovesi, 6,90 €.

Mario Badescun pelkistettyjen etikettien ei kannata antaa hämätä. Kyseessä on yli 50-vuotias, kansainvälisesti hyvin arvostettu brändi, joka saatiin Suomeen vasta pari vuotta sitten. Sarjan hoitovesi on huippu kosteuttaja. Levitä ensimmäisenä vaiheena pesun jälkeen iholle tai suihkaise meikin päälle ja kiinnitä tuotteet kasvoille.

6. Tehokirkastaja

Mizon Real Vitamin C Ampoule -seerumi, 44,90 €.

C-vitamiini on antioksidanttien kirkkainta kärkeä. Kekseliäistä tuotteistaan tunnetuksi tulleen Mizonin seerumissa on ihoa kirkastavaa vitamiinia mukana 19 prosenttia, kun yleensä pitoisuudet ovat kymmenen tai korkeintaan 15 prosentin luokkaa. Kun seerumia muistaa käyttää säännöllisesti, näyttää iho jo parin päivän jälkeen hehkeämmältä ja tuntuu pehmeämmältä.

Kuvat: Mikko Hannula