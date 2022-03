Jos olet säästänyt 10 vuoden takaiset suosikkikengät, olet nyt onnekas – 14 kuvaa kevään trendikkäimmistä kengistä

Klassikkotennarit valitaan tänä vuonna mustana. Toinen vanha kenkätyyli, ballerinat, näyttää sekin taas raikkaalta.

Converset siellä, toiset tuolla. Ikonisen tennarimerkin klassikkokenkiä tulee vastaan tyylivaikuttajien somekuvissa nyt niin usein, että asiaan kiinnittää jo huomiota.

Trendin vahvistaa tyylijulkaisu Who What Wear. Se listaa vanhat tutut tennarit yhdeksi hetken suosituimmista kenkävalinnoista ja tyyliksi, jonka tyylikkäiksi tiedetyt ranskalaisnaisetkin ovat täksi kevääksi omaksuneet.

Toinen jutussa nostettu kevätkenkäsuosikki on myöskin tuttu, mutta aivan erilainen. Vanhat kunnon ballerinat ovat taas in! Myös ballerinoja on alkanut näkyä seurattujen pukeutujien jaloissa.

Mustat Converset tekivät paluun

Converset olivat iso hitti kymmenisen vuotta sitten. Sittemmin valtaa pitivät vuosia erilaiset lenkkarityylit, ja esimerkiksi muutama vuosi sitten kaikki himoitsivat tennaribrändi Vansin tennareita. Nyt vuorossa ovat taas conssit.

Kun viime vuosikymmenellä ne haluttiin ehdottomasti valkoisina, nyt lempiväri näyttää olevan musta. Mustat tennarit voi yhdistää tällä hetkellä mihin tahansa arkiasuun.

Katutyyliä New Yorkin muotiviikoilta helmikuussa.

Tennarit Lontoon muotiviikoilla.

Ballerinat ovat jälleen muodikas valinta

Perusballerinat kuuluivat moneen kenkäkaappiin 2010-luvun alussa.

Nyt ne ovat taas osa ajankohtaista kevätasua. Yhdistä esimerkiksi leggingseihin tai suoralahkeisiin farkkuihin!

