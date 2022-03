Isoäidinneliöt tulille! Tämä on kevään ylivoimaisesti suloisin trendi, josta varsinkin käsistään kätevät kiittävät

Isoäidinneliöt ja muut mummolasta tutut neulokset ovat juuri nyt kuumaa pukeutumismuotia.

Kirjailtuja kukkia, veikeää raitaa vai helmineulosta? Kaikki käy, kunhan inspiraationa toimii mummola. Tämän kevään kuumin trendi on nimittäin mummoneulos, kertoo Who What Wear.

Herttaisimmillaan trendi todella muistuttaa mummolan kukkakirjailtua pöytäliinaa. Myös perinteiset isoäidinneliöt ovat kovassa huudossa.

Modernimpaa tyyliä tavoitteleva voi turvautua raitaneuleisiin.

Sateenkaaren värit tuovat raitapaitaan leikkisyyttä.

Supertrendikkäät valitsevat paidan sijaan pappaliivin.

Lämpötilojen noustessa liivin voi yhdistää myös kesämekkoon.

Käsistään näppärä voi neuloa liivinsä itse.

Kuka väitti, että isoäidinneliöt toimivat vain yläosissa? Lisää (omatekoiset) tilkut farkkujen lahkeisiin.

Tai vaihda lahkeet liehuvaan neulehaameeseen.

Neuloslookia voi lähestyä myös asusteilla. Söpön hatun neuloo tai virkkaa aloittelijakin!

Kevään suloisin huivi on kasattu eriparitilkuista.

Lue lisää: Oispa Pariisissa! Kevään tyylikkäin päähine on täsmätyyli kaupunkiloman kaipuuseen