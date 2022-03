Tällä unohdetulla tehotuotteella annat kyytiä mustapäille – kosmetologi listaa 7 syytä, miksi savinaamion pitäisi löytyä jokaisen peilikaapista

Savinaamio oli kova juttu 90-luvulla, eikä suotta. Se nitistää näppyjä, supistaa ihohuokosia ja laskee ihon punoitusta ja turvotusta.

Savinaamio kasvoille ja kurkut silmille. Tämä ikoninen yhdistelmä oli ysärin luottoresepti hehkuvaan hipiään.

Ja aivan syystä, toteaa Onlinekosmetologi-yrityksen perustaja ja kosmetologi Emilia Niemi. Hänestä savinaamion tulisi löytyä jokaisen peilikaapista myös 2020-luvulla.

Nostalginen tehotuote

Nimensä mukaisesti savinaamion teho perustuu saveen, joka imee ihohuokosista pois ylimääräistä talia. Säännöllisesti käytettynä se myös säännöstelee uuden talin muodostumista. Tästä johtuen savinaamio on erityisen tehokas apu valkopäiden, mustapäiden ja tulehtuneiden finnien hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

– Savinaamio hoitaa tulehtuneita finnejä tehokkaasti, sillä se poistaa tukkeutuneesta ihohuokosesta finnin aiheuttaneita epäpuhtauksia. Valko- ja mustapäihin puolestaan tehoaa naamion säännöllinen käyttö esimerkiksi kerran viikossa tai kahdessa.

Lisäksi naamio supistaa ihohuokosia ja laskee epäpuhtauksien aiheuttamia tulehduksia, Niemi kertoo. Laadukas savinaamio myös kuorii ihoa hellävaraisemmin kuin monet rakeita sisältävät ihokuorinnat.

– Mikä parasta, savinaamio sopii jokaiselle ihotyypille. Toki erilaisten ihosairauksien, kuten atopian kanssa käytöstä kannattaa keskustella ammattilaisen kanssa.

Tarkista myös muut ainesosat

Niemi painottaa, että hyvässä savinaamiossa on saven lisäksi myös kosteuttavia, rauhoittavia ja vahvistavia ainesosia.

– Savi on itsessään kuivattava raaka-aine, joten on tärkeää, että naamiossa on mukana myös kosteuttavia ainesosia kuten esimerkiksi öljyjä, glyseriiniä ja aloe veraa, jotka tasapainottavat kokonaisuutta.

Niemen mukaan hyvä nyrkkisääntö on, että savinaamion inci-listan muutaman ensimmäisten ainesosan joukossa tulisi aina olla saven lisäksi myös joku tehokas vesikosteuttaja tai öljy.

Järjestyksellä on merkitystä, sillä ainesosat listataan tuoteselosteeseen aina määrän mukaan: ensimmäisenä on ainesosa, jota on tuotteessa eniten ja viimeisenä ainesosa, jota siinä on vähiten.

– Hyvä savinaamio imee huokosista ylimääräisen talin, muttei kuivata ihoa. Jos naamiota levittäessä tuntuu, että se vie mukanaan kaiken kosteuden, ei tuotteen ”cocktail” eli eri ainesosien suhde ole oikea ihotyypillesi.

