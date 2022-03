10 kosmetiikkatuotetta, jotka trendaavat Tiktokissa – näitä haluavat käyttää nyt kaikki

Muiden trendien tapaan myös kosmetiikkasuositukset leviävät Tiktokissa kulovalkean tavoin. Oletko jo kuullut näistä?

Videopalvelu Tiktokista nousee esiin jatkuvalla syötöllä uusia trendejä, tyylejä ja hauskoja vinkkejä. Oletko jo opetellut esimerkiksi kikan supernopeaan ponnarikampaukseen tai tavan levittää peitevoide niin, ettei se keräänny juonteisiin silmien alle?

Erilaisten niksien lisäksi somealustalla leviävät helposti myös suositukset hyväksi todetuista kauneustuotteista. Cosmopolitan listasi näitä kosmetiikan Tiktok-hittejä. Kokosimme joukosta viraalit tuotteet iholle, hiuksiin ja meikkiin.

1. Ihoa hoitavat hehkutipat

Glow Recipen niasiiniamiditipat lupaavat ihosta huippuhehkuvan ja kuultavan. Teho ei perustu Cosmopolitanin mukaan lisättyyn säihkeeseen vaan ihoa hoitaviin ja kosteuttaviin niasiiniamidiin eli B3-vitamiiniin ja hyaluronihappoon.

Muun muassa tyylijulkaisu Who What Wearin ja kauneussivusto Byrdien testeissä hehkutipat eivät saa pelkkää hehkutusta osakseen, mutta Byrdien tippoja testanneen toimittajan mukaan tuote on ideaali jokaiselle, joka haluaa luoda korostuksen iholle ilman meikkituotteita.

Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops, 35 € / 40 ml, mm. Cultbeauty.

2. Loistava kulmakarvavaha

Kulmatuotteistaan tunnettu Anastasia Beverly Hills täydensi sarjaansa viime vuonna kirkkaalla kulmavahalla, joka vastasi saippuakulmatrendiin. Karvat paikoilleen jähmettävä vaha kuuluu Tiktok-hitteihin, eikä ihme: myös Me Naiset on todennut tuotteen lupaustensa arvoiseksi, ja vaha kuuluu kauneustoimittajamme luottotuotteisiin.

Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Styling Wax, 29,50 €, mm. Kicks.

3. Iho kirkkaaksi happokuorinnalla

Suosittuihin Tiktok-tuotteisiin kuuluu myös ihonhoitotuote, joka on tuttu jo monelle suomalaisellekin: Paula’s Choicen BHA-kuorintaneste oli ihonhoitoon keskittyvän verkkokauppa Skincityn myyntihitti Suomessa jo syksyllä 2020.

BHA kuorii ja silottaa ihoa ja sopii niin kuivalle kuin rasvaiselle iholle. BHA- eli betahydroksihappo tunnetaan myös salisyylihappona. Salisyylihappo rauhoittaa tulehdusta, puhdistaa ihohuokosia ja tepsii esimerkiksi akneen, laajentuneisiin ihohuokosiin ja mustapäihin. Lisäksi se hoitaa ryppyjä ja auringon aiheuttamia pigmenttimuutoksia ja edesauttaa ihon uusiutumista.

Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant, 36 € / 118 ml, mm. Skincity.

4. Eroon epäpuhtauksista

Hehkutettu Ceraven puhdistusaine lupaa tehota epäpuhtaaseen ihoon hellävaraisesti ja ihon omaa suojaa järkyttämättä. Hajusteeton putsari sisältää kolmea erilaista keramidia, ihoa kemiallisesti kuorivaa salisyylihappoa ja kosteuttavaa hyaluronihappoa.

CeraVe SA Smoothing Cleanser, 12 € / 236 ml, valikoiduista apteekeista.

5. Juuri sopiva nudesävy

Ctzn Cosmeticsin huulituotteesta löytyy nudesävy joka lähtöön ja tarpeeseen. Merkin nettisivuilla voi selvittää itselle sopivan punasävyn suhteessa omaan ihonsävyyn.

CTZN Cosmetics Nudiversal Lip Duo, 27,50 €, mm. Beautybay.

6. Pigmenttinen poskipuna

Rare Beautyn nestemäinen poskipuna on noussut suosituksi vahvan pigmenttinsä ja hyvän pysyvyytensä ansiosta. Cosmopolitan kertoo, että tuotetta tarvitsee vain pienen täpäytyksen, ja silti se näkyy valokuvissa ja säilyy iholla koko päivän.

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush, 28,15 €, Sephora.se.

7. Huippuhyvää hiushoitoa

Hypetetyn hiustuotesarja Olaplexin hoitoaine ja lähes kaikki muutkin tuotteet keräävät kehuja Tiktokissa. Värikäsittelyn yhteydessä tehtävästä kampaamohoidosta lähtenyt menestys jatkuu brändin kotihoitotuotteissa. Olaplexin shampoo ja hoitoaine saivat testissä täydet pisteet, hiusnaamio pääsi vuoden 2021 viiden parhaan hiustuotteen joukkoon ja jätettävä hoitoaine nimettiin tuotteeksi, josta ei luovu koskaan.

Olaplex No.5 Bond Maintenance Conditioner, 31,90 € / 250 ml, mm. Kicks.

8. Siloinen meikinpohjustaja

E.l.f.:n silikonipohjaista meikinpohjustustuotetta kehutaan ihon silottavaksi. Tuotteen kerrotaan häivyttävän ihohuokoset ja meikkivoiteen liukuvan sen päälle sulavasti.

E.l.f. Cosmetics Poreless Putty Primer, 19,90 €, mm. Cocopanda.

9. Kevyttä ja kosteuttavaa peittoa

Cosmopolitanin mukaan Nyxin seerumipeitevoide on maailmalla jatkuvasti loppuunmyyty. Peitevoideseerumi lupaa kosteutusta samalla, kun sen puolipeittävä koostumus peittää luonnollisen näköisesti.

Nyx Cosmetics Bare With Me Concealer Serum, 13,90 €, mm. Sokos.

10. Peittävä ja mattainen meikkipuuteri

L’Oréal Paris’n puuterimainen meikkivoide oli viime vuonna ilmestyttyään myyntihitti ja suuri Tiktok-suosikki. Meikkipuuterin sanotaan peittävän alleen näpyt ja ihohuokoset, jättävän mattapintaisen lopputuloksen ja kestävän sekä veden että hien. Muun muassa Allure arvioi tuotteen ”todella hyväksi” ja Byrdie kehui sen sulautuvan ihoon ja pysyvän pitkään paikoillaan.

L’Oréal Paris Infallible 24HR Fresh Wear Foundation in a Powder, 19,90 €, mm. Sokos.

Kuvat: Valmistajat

