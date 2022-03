Bixieen hurahtavat nyt kaikki Kristen Stewartista Ciaraan! 9 julkkiskuvaa näyttää, millainen on tämän hetken hittitukka

Bixie on pixien ja polkan välimalli, josta löytyy jokaiselle sopiva versio.

Mixie, pixie, crop ja lop. On selvää, että nyt on käynnissä lyhyiden hiusten vallankumous. Samaa trendiä jatkaa myös tämän hetken hittitukka bixie.

Bixie on nimensä mukaisesti polkan (bob) ja pixien välimuoto. Hiusmalliin on hurahtanut useampi julkimo, eikä ihme! Mitta on nimittäin selkästi lyhyt, mutta silti malliltaan pitkänomainen.

Mikä parasta, bixie on myös uskomattoman muuntautumiskykyinen.

9 julkkiskuvaa sen todistaa

Näyttelijä Kristen Stewartin bixie on rento renttutukka.

Näyttelijä Rowan Blanchard puolestaan stailaa omansa suloisilla kukkapinneillä ja näyttävillä helmikorvakoruilla.

Laulaja Miley Cyrus ja näyttelijä Florence Pugh puolestaan osoittavat, että bixie toimii pörröisenäkin.

Sliipattu look taas tuo bixiehen ripauksen glamouria. Yhdistä hiusmalli talven hittiväriin eli hentoon vaaleanpunaiseen, niin olet trendien aallonharjalla.

Laulaja Doja Cat näyttää mallia.

Näyttelijä Emma Louise Corrin osoittaa, että bixie toimii upeasti myös ihan vain sellaisenaan ilman ylimääräisiä härpäkkeitä.

Malli Tatchi Ringsby on puolestaan stailannut omansa k-pop tähtien tyyliin. Bixie on hiusmallina androgyyni ja stailattavissa sekä feminiiniseksi että maskuliiniseksi.

Yksi bixien parhaista puolista on, ettei sitä tarvitse jatkuvasti olla trimmaamassa. Näin hyvältä Tatchin bixie näyttää ylikasvaneena.

Koska bixie on pixien ja polkan välimalli, voi sen pituus myös olla mitä vain näiden kahden hiusmallin väliltä. Laulaja Ciara näyttää, miltä bixie näyttää polkkamaisempana.

Popsugarin mukaan tämäkin todella lasketaan bixieksi. Jokainen siis takuulla löytää hittitukasta itseään miellyttävän pituuden ja mallin.

