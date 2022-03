Testasimme markettien menkkapikkarit ja kokosimme yhteen plussat ja miinukset – näin kuukautisalushousut hoitivat tehtävänsä

Kuukautisalushousuja saa nyt myös Citymarketista ja Prismasta. Pistimme pöksyt testiin.

Kun vuonna 2020 kokeilimme ensimmäistä kertaa menkkapikkareita, niitä sai muutaman ekokaupan lisäksi vain netistä tilaamalla.

Vuonna 2022 pikkareita voi puolestaan ostaa sekä Citymarketista että Prismasta viikon ruokaostosten lomassa. Voisi siis olettaa, että kuluneiden vuosien aikana menkkapikkareiden suosio kuukautissuojina on kasvanut.

Mutta pärjäävätkö markettien menkkapikkarit kuukautisalushousuistaan tunnetuille Thinxeille, joita testasimme aikaisemmin? Edellisestä testistä tuttu kaksikko otti asiasta selvää.

Testaaja 1, ikä 29 vuotta

Sen jälkeen, kun kokeilin Thinx-merkin kuukautisalushousuja, olen pitänyt niitä kuukautissuojanani aina kuin mahdollista. Ne tuntuvat päällä mukavilta, toimivat kuten pitää ja vähentävät merkittävästi kuukautisista syntyvän roskan määrää.

Lähdin siis innoissani testaamaan markettien menkkapikkareita, joiden hintalappu on huomattavasti Thinxejä huokeampi.

Testaaja 2, ikä 27 vuotta

Käytän kuukautisalushousuja satunnaisesti, mutta lähtökohtaisesti suosin kuukuppia, sillä en pidä menkkapikkareiden aiheuttamasta vaippamaisesta tunteesta.

Kotikäytössä Thinxejä tulee kuitenkin silloin tällöin hyödynnettyä, joten lähdin innolla kokeilemaan marketeista saatavia versioita.

Intimawear by Libresse hipster-kuukautisalushousut

Myyjä: Citymarket

Hinta: 27,90 €/pari.

Kokohaarukka: S–XL

Imukyky: Pitää pinnan kuivana jopa 8 tunnin ajan. Sopii parhaiten päiviin, jolloin vuoto on niukkaa tai keskimääräistä.

Testaaja 1: Libressen mustat alushousut on valmistettu melko liukkaasta materiaalista, ja niiden vyötäröllä on pitsireunus. Se on ihan sievä, mutta itse valitsisin mieluummin pitsittömät pikkarit.

Housut ovat hipster-malliset, eli ne jäävät lantiolle. Itse suosin mieluummin korkeavyötäröisiä malleja. Siitä huolimatta pöksyt ovat päällä mukavat, joustavat ja myötäilevät kehon liikkeitä.

Mutta oho, miten paksu toppaus! Housujen haaroissa on muhkea pehmuste, joka jatkuu pitkälle takapuoleen. Se vaikuttaa yhtä paksulta kuin Thinxin imukykyisimpien Super Hiphugger -mallisten pöksyjen toppaus. Silti Libressen housujen kerrotaan sopivan päiviin, jolloin vuoto on niukkaa tai keskimääräistä, kun Thinxien paksutoppaisten pöksyjen kerrotaan vastaavan neljää tamponia.

” Oho, miten paksu toppaus!

Toppaus tuntuu päällä hieman vaippamaiselta, mutta totun tunteeseen nopeasti ja unohdan, että jalassa eivät ole tavalliset alushousut. Käytän housuja kotona college-housujen alla, eikä toppaus näy niiden läpi. Leggingsien tai tiukkojen farkkujen alle en näitä välttämättä pukisi.

Käyttökokemus on varsin mukava. Housujen materiaali ja imuteho toimivat kuten pitää: pöksyt imevät vuodon sisäänsä, mutta ihoa vasten oleva kangaskerros pysyy kuivana koko päivän.

Kokeilen housuja myös yöllä hyvin tuloksin, ei ohivuotokatastrofeja. Kuukautisvuotoni on kuitenkin hyvin maltillista, joten en osaa sanoa, miten hyvin housut riittäisivät, jos vuoto on runsasta. Libressen sivuilla kerrotaankin, että runsasvuotoisille suositellaan sidettä, kuukautiskuppia tai tamponia housujen kanssa käytettäväksi lisäsuojaksi.

Housujen pesu on helppoa. Huuhtelen ne huolellisesti käytön jälkeen kylmällä vedellä ja pesen myöhemmin pesukoneessa muun pyykin seassa. Kokovalikoiman soisin kuitenkin olevan parempi.

Testaaja 2: Vartalolleni istuvat yleensä parhaiten korkeavyötäröiset alushousut, mutta koska marketissa ei ole muita vaihtoehtoja, hipstereillä mennään. Libressen omilta sivuilta näyttäisi saavan myös bikini-mallia.

Heti aluksi ihmettelen pöksyjen todella paksua toppausta, joka on sijoitettu erikoisen alas. Suojaa tuntuisi olevan enemmän pepussa kuin edessä. En ole varma, onko ongelma pikkareiden vai vartaloni muodossa. Onneksi pikkuhousut kuitenkin näyttävät liukkaan kankaan ja pitsireunuksen ansiosta söpöiltä!

” Muutaman tunnin päästä se tapahtuu: vahinkovuoto suoraan lakanoille.

Aluksi pöksyt tuntuvat jopa yllättävän hyviltä, vaikka malli onkin itselleni liian matala ja toppaus paksu ja vaippamainen. Muutaman tunnin päästä se kuitenkin tapahtuu: vahinkovuoto suoraan lakanoille.

Kun juoksen tarkistamaan tilanteen, huomaan, ettei pikkareiden toppaus ole pettänyt, vaan vuoto on tullut yli toppauksen yläpuolelta. Tämä tarkoittaa, ettei ongelma ole pöksyjen imukyvyssä (vaikka kuukautiseni ovat suhteellisen runsaat), vaan siinä, että toppaus yksinkertaisesti alkaa liian alhaalta.

Näitä pikkareita tulen tuskin käyttämään uudestaan, mutta voisin antaa mahdollisuuden Libressen korkeavyötäröisille kuukautisalushousuille, mikäli sellaiset tulevat myyntiin myöhemmin.

Plussat ja miinukset

+ Mukavat ja joustavat jalassa.

+ Sievä kangas.

+ Perusvuodon kanssa hoitavat asiansa sekä yö- että päiväkäytössä.

+ Helppo pestä ja huoltaa

- Marketista saatavilla vain yksi malli.

- Toppaus on todella paksu, jopa vaippamainen. Se on myös asetettu erikoisen taakse.

- Toppauksen muotoilun takia eivät kestä runsasta vuotoa, vaikka imukyky riittäisi.

Dorina hipster-kuukautisalushousut

Myyjä: Prisma

Hinta: 24,95 €/kaksi paria.

Kokohaarukka: S–XXL

Imukyky: 2–3 tamponia.

Testaaja 1: Dorina-merkin kuukautissuojapakkauksessa on kahdet housut. Yksien housujen hinnaksi jää reilu kymppi – tuntuu, että tässä saa vastinetta rahoilleen.

Housuja on saatavilla hipster- ja midi-mallisina. Testaan hipster-mallia.

Valitsin Dorinat samassa koossa kuin Libresset, mutta Dorinan housut ovat selvästi tavallista niukempaa kokoa ja pureutuvat hieman nivusiin. Voi olla, että näistä housuista kannattaa ottaa yhtä kokoa isommat kuin normaalisti. Kuten edellisiin, myös näihin kaipaisin lisää kokovalikoimaa.

” Housut on valmistettu pääosin polyamidista, joka saattaa hiostaa.

Housut ovat ulkonäöltään hyvin neutraalit, väriltään mustat ja kangas on ohutta ja sileää. Toppaus on selvästi ohuempi kuin Libressen housuissa, mutta yllättäen päällä se tuntuu kuitenkin melko paksulta – kenties siksi, että housut ovat ylläni vähän liian pienet.

Housut palvelevat hyvin tarkoitustaan. Housujen luvataan imukyvyltään 2–3 tamponia. Omaan, normaaliin vuotooni ne riittävät hyvin, ja pöksyjen haara pysyy ihoa vasten kuivana koko päivän.

Vyötärölle nouseva, ohuempi kangas ei sen sijaan tunnu hengittävän yhtä hyvin. Syy lienee siinä, että housut on valmistettu pääosin polyamidista, joka saattaa hiostaa. Tästä annan miinusta.

Testaan housuja myös yöllä. Niiden imukyky riittää, eikä ohivuotoja synny, mutta niukan kokonsa vuoksi pöksyt puristavat, ja aamulla ihossa on melkoiset urat.

Hintaansa nähden Dorinan kuukautishousut ovat hyvät, jos vain koon onnistuu valitsemaan itselle sopivaksi.

Dorina naisten midi-malliset kuukautisalushousut eco moon 2-Pack

Myyjä: Prisma

Hinta: 24 95 €/kaksi paria.

Kokohaarukka: S–XXL

Imukyky: 2–3 tamponia.

Testaaja 2: No nyt on edulliset menkkapikkarit! Ihanaa, että malleissa on myös valinnanvaraa.

Testaan kaksikosta korkeampaa midi-mallia, jonka tosin soisin olevan vielä hitusen korkeampi, sillä pidän vyötärölle saakka yltävistä alushousuista. Mutta ainakin napa peittyy!

Ulkonäöstä on sanottava, että liukaskankaiset ja pitsikoristellut Libresset vievät tämän erän. Tavallisesta kankaasta valmistetut Dorinat vyötärönauhateksteineen ovat vain todella perus.

” Tällä kertaa suojaus piti ja nousi edestä tarpeeksi korkealle.

Muotoilusta pisteet menevät kuitenkin Dorinalle, sillä pöksyt ovat paitsi vyötärönauhan verran korkeammat, myös haarakiilan alueelta ohuemmat ja kapeammat. Ei kuitenkaan liikaa, sillä toppaa riittää näissäkin!

Vaikka valitsin molemmat pikkarit samassa koossa, tuntuvat Dorinat huomattavasti napakammilta. Kun vertaan pöksyjä vierekkäin, ymmärrän miksi: Dorinat ovat 5 senttiä Libressejä kapeammat. Ei ihme, että pöksyt kiristävät vyötäröstä ja nivusista!

Ulkonäöllisistä puutteista ja melko napakasta mitoituksesta huolimatta nämä menkkapikkarit hoitavat hommansa erinomaisesti. Tällä kertaa suojaus pitää ja nousee edestä tarpeeksi korkealle. Pöksyt sopivat myös yökäyttöön, vaikka kuukautiseni ovat runsaat.

Jos koko olisi ollut oikea, olisi kokemus varmasti ollut lähes täysi kymppi.

Plussat ja miinukset

+ Hyvä hinta-laatu-suhde.

+ Useampi malli, joissa hyvin muotoiltu suoja.

+ Hoitaa asiansa runsaammankin vuodon kanssa sekä yö- että päiväkäytössä.

+ Helppo pestä ja huoltaa.

- Pikkarit ovat selkeästi pienemmät kuin kokolapun perusteella odottaisi.

- Huonosti hengittävä, paikoin epämukava materiaali.

