Kosmetologi kertoo yleisimmän mokan, jonka suomalaiset tekevät ihonhoidossa – erotathan nämä kaksi asiaa toisistaan?

Ihotyyppi ei automaattisesti muutu, vaikka ihon kunto muuttuisikin, muistuttaa kosmetologi Emilia Niemi.

Näpyt eivät aina tarkoita, että ihotyyppi on rasvainen. Voimakkaat akneihon puhdistusaineet voivat tehdä hallaa hipiälle, joka ei olekaan ihotyypiltään rasvainen.

Ihon oireilun väärinymmärtäminen on Onlinekosmetologi-yrityksen perustaneen kosmetologi Emilia Niemen mukaan yleisin virhe, jonka suomalaiset tekevät ihonhoidossa.

– Kun otsaan tai leukaan ilmestyy finnejä, moni säikähtää ja kiirehtii kauppaan ostamaan vahvimmat epäpuhtaalle iholle tarkoitetut puhdistusaineet ja kuorinnat, jotta iho ei kukkisi enempää. Se voi kuitenkin vain pahentaa tilannetta, hän kertoo.

Sama pätee myös muiden äkillisten iho-oireiden, kuten kuivuuden ja punoituksen kohdalla: jos iho tuntuu kuivalta, tulkitaan ihotyypin olevan kuiva.

Niemen mukaan ongelma on siinä, ettei moni erota toisistaan ihotyyppiä ja ihon kuntoa. Jotta ihoa hoitaa oikein, tulisi molemmat tunnistaa ja huomioida.

Ihotyyppi on ihon ominaisuus

Ihotyyppiä voisi kuvailla ihon ominaisuudeksi ja sen ominaiseksi tavaksi olla. Niemen mukaan ihonhoidon perustuotteet, kuten puhdistusaineet ja kasvovoiteet kannattaa valita ihotyypin mukaan.

4 ihotyyppiä

1. Normaali iho

Normaali iho tarkoittaa ihoa, joka on melko neutraali ja voi hyvin. Se ei ole kuiva, muttei rasvainenkaan.

Niemen mukaan nimi on hieman hämäävä, sillä harvalla ihmisellä todellisuudessa on normaali iho.

2. Kuiva iho

Kuivassa ihossa ihon talintuotanto on liian vähäistä, mikä näkyy ihon kokonaisvaltaisena kuivuutena. Kuivaa ihoa ei kuitenkaan tule sekoittaa pintakuivuuteen, jota Niemen mukaan voi ilmetä myös muissa ihotyypeissä.

Kirjoitimme aiemmin helposta nipistystestistä, jolla ihotautilääkärin mukaan voi selvittää, onko oma iho kuiva vai pintakuiva.

3. Rasvainen iho

Rasvainen iho on kuivan ihon vastakohta, mikä tarkoittaa, että talirauhanen tuottaa liikaa talia. Tämä näkyy iholla epäpuhtauksina.

Niemi muistuttaa, etteivät kaikki epäpuhtaudet ole seurausta rasvaisesta ihosta.

” Harvalla ihmisellä todellisuudessa on normaali iho.

4. Sekaiho

Sekaihossa on piirteitä useista ihotyypeistä. Niemen mukaan sekaiho on suomalaisten yleisin ihotyyppi.

– Tyypillinen sekaiho on muuten normaali tai kuiva, mutta sen t-alueella eli otsan, nenän ja leuan alueella on rasvaisuutta. Suomalaisilla on usein myös herkkyyttä poskilla.

Joskus herkkä iho listataan omaksi ihotyypikseen. Niemi kuitenkin painottaa, ettei herkkä iho ole suoranaisesti ihotyyppi, vaan tila, joka voi ilmetä jokaisessa ihossa. Vahvassa herkkyydessä voi olla myös kyse ihosairaudesta.

Emilia Niemi jakaa vinkkejä ihonhoitoon myös Tiktokissa Onlinekosmetologi-tilillä.

Ihonkunto on tilapäinen oire

Niemen mukaan ihon kunto on tilapäinen oire, joka voi olla seurausta elämäntilanteesta tai sairaudesta.

– Erilaisia ihon kuntoon vaikuttavia sairauksia ovat muun muassa akne, atopia, psoriasis ja ruusufinni. Ihosairauksien lisäksi hormonaaliset muutokset, stressi ja elämäntavat näkyvät ihon kunnossa. On luonnollista, että iho elää ja reagoi elämänmuutoksiin.

Myös ulkoiset tekijät, kuten vuodenajat voivat saada ihon oireilemaan. Oireita voivat olla esimerkiksi ihon kuivuus, rasvaisuus, punoitus, ihottuma tai epäpuhtaudet.

Tunnista syy ennen kuin hoidat

Iho-oireisiin kannattaa aina reagoida – etenkin, jos on kyse ihosairaudesta, Niemi kertoo. Oireiden lisäksi hoitotuotteita valitessa tulisi kuitenkin huomioida myös ihotyyppi.

– Jos esimerkiksi sekaihoiselle puhkeaa akneoireita, on niitä syytä hoitaa, mutta vain sellaisilla aineilla, jotka sopivat kyseiselle iholle.

Niemen mukaan rasvaisen akneihon hoitotuotteet voivat sotkea sekaihon kosteustasapainon ja aiheuttaa vain lisää harmia. Liian voimakkaasti puhdistavat tuotteet voivat myös saada ihon toimimaan itseään vastaan, jos siinä esiintyy ennestään esimerkiksi herkkyyttä tai kuivuutta.

– Muutamien epäpuhtauksien perusteella ei siis kannata vaihtaa rasvaiselle akneiholle suunnattuun ihonhoitosarjaan.

” Yllättävien iho-oireiden kohdalla kyse on luultavasti ihon kunnon muutoksesta.

Niemi kertoo, että usein paras lopputulos syntyy, kun oman ihotyypin mukaan valitut puhdistustuotteet ja kosteusvoiteet pitää ennallaan ja hoitaa puhjenneita iho-oireita paikallisesti.

– Jos ihotyyppi on normaali, mutta esimerkiksi otsan alueelle ilmestyy hormoninäppyjä, kannattaa otsan aluetta hoitaa paikallisesti ja muuta ihoa normaalille iholle tarkoitetuilla tuotteilla.

Niemi lisää, että myös ihotyyppi voi ajan saatossa muuttua. Se ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, joten yllättävien iho-oireiden kohdalla kyse on luultavasti ihon kunnon muutoksesta.

