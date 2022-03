Kosmetologi kertoo, mikä on tehokkain tapa nitistää näppylä – vastaus ikuisuuskysymykseen on tehoaine, joka ei maksa maltaita

Salisyylihappo toimii iholla kuin putkenavaaja. Listasimme 6 syytä kokeilla.

Luultavasti jokainen on joskus elämässään taistellut otsassa helottavaa tai leuassa tykyttävää finniä vastaan.

Keinoja näppyjen kukistamiseen on monia aina rakkolaastareista teepuuöljyyn, mutta mikä niistä toimii parhaiten?

Kysyimme asiaa kosmetologi Emilia Niemeltä, joka tunnetaan Tiktokissa nimellä onlinekosmetologi.

– Paras tehoaine finnien kukistamiseen on salisyylihappo. Se toimii iholla kuin putkenavaaja kylpyhuoneessa, Niemi sanoo.

Syväpuhdistava tehoaine

Niemen mukaan salisyylihappo on erityisen tehokas keino finnejä vastaan kahdesta syystä.

Ensinnäkin sillä on puhdistavia ja tulehdusta laskevia vaikutuksia. Molemmat ovat tärkeitä epäpuhtauksien eli finnien ennaltaehkäisyssä ja hoitamisessa. Toisekseen se on rasvaliukoinen BHA-happo, joten se kykenee pureutumaan syvälle ihoon ja vaikuttamaan öljypohjaisiin talitukkeumiin.

6 syytä, joiden takia salisyylihaposta on hyötyä iholle

Avaa ihotukokset kuin putkenavaaja. Puhdistaa ihoa. Rauhoittaa ja ehkäisee tulehduksia. Supistaa ihohuokosia. Pitää ihon talintuotannon tasapainossa. Edistää ihon uusiutumisprosessia ja kirkastaa sitä.

Ylläpitävää huoltoa

Salisyylihappoa löytyy useista ihonhoitotuotteista aina puhdistusgeelistä seerumeihin. Olemme aiemmin kirjoittaneet muun muassa Tiktokissa trendanneesta CeraVen SA Smoothing Cleanser -puhdistusaineesta, joka sisältää salisyylihappoa.

CeraVe SA Smoothing Cleanser, 12,00 €.

Niemen mukaan salisyylihapolla on eri tuotteissa eri käyttötapoja. Osa salisyylihappoa sisältävistä tuotteista on tarkoitettu epäpuhtauksien täsmähoidoiksi, kun taas osa toimii ihon kuntoa ylläpitävinä tuotteina.

– Salisyylihappo on vahva aktiiviaine, joten Suomessa vahvimmissakin tuotteissa sitä on enintään 2 prosenttia. Jos tuoteselosteessa ei mainita salisyylihapon prosenttiosuutta, se yleensä tarkoittaa, että happoa on mukana vain vähän eli kyseessä ennemminkin ihon kuntoa ylläpitävä tuote.

Niemen mukaan tällaisia ovat usein esimerkiksi salisyylihappoa sisältävät kasvojen puhdistustuotteet ja kasvovedet.

Lavera Pure Beauty Clarifying Facial Tonic, 10,90 €.

Tehokasta täsmähoitoa

Täsmätuotteet puolestaan ovat yleensä seerumeita. Niissä salisyylihapon prosenttiosuus on ilmoitettu selkeästi, kertoo Niemi.

– Epäpuhtauksien laajuudesta riippuen, salisyylihappoa voi levittää epäpuhtaille alueille tai kohdistaa suoraan helottavaan finniin.

Täsmätuotteille on tyypillistä, että ne jätetään hetkeksi vaikuttamaan iholle ennen muiden tuotteiden levittämistä. Tästä syystä niitä ei tulisi käyttää samaan aikaan muiden happotuotteiden, kuten AHA-happojen kanssa.

The Ordinary Salicylic Acid 2% Anhydrous Solution, 9 €.

Ekopharma Karpalo Acne Spot Control -seerumi, 23 €.

Lähtökohtaisesti salisyylihappo erillisenä ainesosana sopii kaikille ihotyypeille. Jokaisessa salisyylihappoa sisältävässä tuotteessa on kuitenkin mukana myös muita ainesosia, joilla on Niemen mukaan suuri merkitys kokonaisuuden kannalta.

– Salisyylihapon lisäksi tuotteissa voi olla esimerkiksi ihoa kosteuttavia tai rauhoittavia ainesosia. Jos jokin salisyylihappo ei sovi sinulle, kannattaa mahdollisesti kokeilla toisen merkin vastaavaa tuotetta. Omiin tarpeisiin sopiva tuote löytyy lukemalla inci-listaa tai kysymällä ammattilaiselta.

Lue lisää: Näillä akne nitistyy! 5 parasta tehoainetta, jotka auttavat mustapäiden ja finnien hoidossa