Kauneuden monitoimityökalut tulevat tässä! 5 meikkipalettia, jotka säästävät tilaa ja rahaa

Monen meikkinapin paletit kulkevat kompaktisti mukana. Yhden kannen alta löytyy ratkaisu useampaan meikkaustarpeeseen.

Siloinen iho

By Terry Hyaluronic Hydra-Powder Palette -paletti, 52 €.

Hyaluronihappo on yksi tämän hetken puhutuimpia kosteuttajia siksi, että se on yksinkertaisesti erittäin toimiva tehoaine. By Terryn meikkiä ja ihonhoitoa yhdistävällä, hyaluronihappoa sisältävällä puuteripaletilla meikkaa iholle mattapinnan, antaa sille hieman peittoa ja silotusta ja korostaa piirteitä. Kosteuttavia ainesosia sisältävät meikit ovat erityisen päteviä ikääntyvälle iholle, joka on usein pintakuiva.

Huijaa päivetys

Korres Bronze & Glow Palette -paletti, sävy Candy Glow, 45 €.

Kun valon määrä lisääntyy, kasvoille olisi kiva saada väriä. Ensimmäisten kunnolla lämpimien päivien huumassa kannattaa kuitenkin muistaa, että iho on erityisen herkkä UV-säteilylle talven jäljiltä. Paras ja turvallisin päivetys tulee purkista ja sudista. Korresin triopaletista saa rakennettua kasvoille uskottavan päivetyksen: aurinkopuuteri, poskipuna ja korostusväri sulautuvat ihoon saumattomasti.

Kaikki koossa

Smashbox Cali Contour -paletti, 39,50 €.

Smashboxin paletissa on ilahduttavan kattava nappivalikoima. Mattaiset poskipuna ja aurinkopuuteri, kaksi kimaltavaa korostusväriä sekä mattapinnan jättävät korostus- ja varjostusväri takaavat, että paletti toimii moneen erilaiseen meikkiin ja muuntautuu helposti sekä arkeen että juhlaan. Väreissä on tuhdisti pigmenttiä, ja paletti kestää käytössä todella pitkään.

Suosittua hohtoa

Hourglass Ambient Lighting Edit Universe Unlocked -paletti, 86 €.

Maailmalla kulttimaineeseen nousseen Hourglass-merkin viiden värin paletilla saa luotua kesää odotellessa aurinkoisen päivän tuoman hehkun kasvoille. Aurinkopuuterin, korostusvärin, viimeistelypuuterin ja kahden poskipunan kombo on yhdistelmä brändin suosituimpia pohjameikkituotteita. Kaikissa napeissa on aavistus kimalletta, mutta hohto on aikuiseenkin makuun sopivan maltillista.

Heleyttä hipiälle

Makethemake Capric Apricot Face Palette -paletti, 35 €.

Makethemaken kolmen viimeistelypuuterin paletti sopii käytettäväksi vähän kaikkialle kasvoilla. Nenänvarteen, poskipäille, ohimoille ja leuankärkeen sipaistuna hohtopuuterit korostavat kasvojen korkeimpia kohtia ja antavat niille heleyttä. Napit on puristettu kasaan ihoa hoitavasta emulsiosta, minkä huomaa myös iholla: koostumus sulautuu kauniisti kasvoille ja tuntuu tasoittavan huokosia kevyesti.

Kuvat: Mikko Hannula

