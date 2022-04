Testasimme 8 ihonhoidon happotuotetta, ja ne todella muuttavat ihoa: ”Jopa äitini kysyi, mitä olen tehnyt kasvoilleni”

Ihoa kuorivia, kirkastavia ja tasoittavia happotuotteita puskee markkinoille tiuhaan tahtiin. Kokeilimme, miten happoja sisältävät tuotteet vaikuttavat kasvojen ihoon.

Hapon levittäminen iholle saattaa kuulostaa asialta, jonka mieluummin jättäisi väliin.

Silti hapoista puhutaan ihonhoidossa nyt jatkuvasti, ja lähes jokainen ihonhoitomerkki on lanseerannut omia happotuotteitaan parin viime vuoden aikana.

Miksi iholle halutaan happoja?

Hapot kuorivat ihoa ja auttavat sitä uudistumaan. Siksi hapot saavat ihon näyttämään kirkkaalta, tasaiselta ja elinvoimaiselta.

Yleisiä ihonhoidossa käytettäviä happoja ovat esimerkiksi AHA- eli hedelmähappoihin kuuluvat maitohappo ja glykolihappo, hieman miedommat PHA-hapot sekä BHA- eli salisyylihappo. Happojen ominaisuuksissa ja siinä, miten ne sopivat esimerkiksi erilaisille ihotyypeille, on eroja, mutta yhteistä niille on ihon kirkastaminen ja tasoittaminen kemiallisella kuorintatehollaan.

Monelle hapot ovat edelleen uusi tuttavuus. Siksi kokeilimme neljän testaajan voimin erilaisia tuotteita puolestasi ja kerromme, miten ne toimivat.

Silminnähden toimivaa tehoa

Ole Henriksen Dewtopia 20% Acid Night Treatment -hoito, 75 € / 30 ml

Yöseerumissa on 10 % AHA-happoa ja 10 % PHA-happoa sekä ihoa korjaavia ja rauhoittavia ainesosia. Se lupaa ihosta täydellisen: kosteuttaa, tasoittaa, pehmentää, kirkastaa ja uudistaa ihoa yön aikana. Sopii kaikille ihotyypeille.

Käyttökokemus: ”En löydä tietoa siitä, onko seerumi tarkoitus jättää viimeiseksi tuotteeksi kasvoille vai käyttää kuten perinteistä seerumia, eli yövoiteen alla. Päätän kokeilla molempia tapoja. Yövoiteeksi valitsen vuosien takaisen tutun neutraalin kasvovoiteen, jonka vaikutukset iholleni tunnen.

Happoihin tottumatonta kehotetaan käyttämään seerumia ensin kerran viikossa ja sen jälkeen 2–3 kertaa viikossa. Kun iho on tottunut, tuotetta voi käyttää joka ilta. Olen tottunut happojen käyttäjä, ja vaikka 20-prosenttinen happotuote onkin vahvin koskaan kokeilemani, otan sen jokailtaiseen käyttöön.

Seerumin tekstuuri on samettista ja se tuoksuu miellyttävästi sitruunalta. Käyttöohjeissa varoitetaan, että iholla voi tuntua kutittelua tuotetta levittäessä ja seerumin sopivuutta tulisikin ensin testata kädelle. Kädellä en tunne mitään, kasvoilla kylläkin.

” Yön sinnittely kannatti: iho on aamulla hehkeä ja selkeän samettinen.

Aluksi seerumi tuntuu silkkiseltä, mutta muuttuu pian nokkospuskaksi kasvoilla: kirvely ja pistely todistavat, että jotain ainakin tapahtuu. Silkkinen koostumus muuttuu vanukasmaiseksi, mutta minuuttien sisällä iho onkin jo kiristävän kuiva. Kosteutettuihin kasvoihin tottuneen oli vaikea mennä nukkumaan irvistävän naaman kanssa, mutta yön sinnittely kannatti: iho on aamulla hehkeä ja selkeän samettinen. Jopa äitini kysyy, mitä olen tehnyt kasvoilleni. Todellinen ihmeaine!

Toisella käyttökerralla tulos ei ole yhtä hyvä: jätän jälleen yövoiteen pois, ja seuraavana aamuna iho kukkii voimakkaasti, mikä on epätavallista ihotyypilleni. Kolmannella käyttökerralla muutaman päivän päästä lisään yövoiteen, mutta siitä huolimatta kasvoja kiristää. Aamulla iho on taas pehmeä.

Lopulta kiristän tahtia ja siirryin jokailtaiseen käyttöön. Iho ei enää puske finnejä, mutta alun tuhkimoefektiäkään ei enää tule.

Tuotteen kokeilu jätti ristiriitaisen uteliaan tunnelman: uskon, että testaan tuotetta jatkossa uudelleen hieman eri tavoin ja koetan löytää juuri oikeanlaisen käyttötiheyden. Tuote on todella tymäkkä, eli aivan herkkäihoisimman kannattaa kokeilla tuotetta todella varovasti. Hienoa tässä tuotteessa on se, että sen vaikutukset ovat silminnähtävät sekä hyvässä että pahassa.”

Lempeää kirkastusta

Oriflame NovAge ProCeuticals 6% AHA Peel Solution -seerumi, 55 € / 30 ml

Häivyttää näkyvästi ihohuokosia ja kirkastaa ihoa, auttaa tasoittamaan ja silottamaan ihon pintaa, auttaa uudistamaan ihosoluja ja saa ihon näyttämään elinvoimaisemmalta. Sisältää kahta eri AHA- eli alfahydroksihappoa.

Käyttökokemus: ”6-prosenttisen tuotteen testaaminen Ole Henriksenin 20-prosenttisen tavaran jälkeen on sama kuin vertaisi meikkivoiteita, joista toinen on läpikuultava BB-voide ja toinen kaiken peittävä teatteripakkeli. Pienempi happomäärä tekee tuotteesta aivan eri tyyppisen.

Tuote on hajusteeton, mikä yleensä on minulle miinus, mutta kun käyttöaste on niin minimaalinen, eli 1–2 tippaa kasvoille ja kaulalle, tuotteen tuoksulla tai tuoksuttomuudella ei ole merkitystä.

Kätevästä pipettipullosta tekisi mieli tiputella kasvoille enemmänkin seerumia. Pienikin määrä kuitenkin levittyy melko hyvin, ja lisäksi käyttöohjeissa korostetaan, että liian suuri määrä tippoja lisää herkistymisreaktion, kuten punoituksen tai kihelmöinnin, riskiä. Itse en tosin saanut reaktioita, vaikka vahingossa tiputin testijakson loppuvaiheessa muutaman pisaran liikaa.

” Tämä on herkkäihoisen happoseerumi, joka ei saa ihmeitä aikaan, mutta on iholla hyvä ja turvallinen.

Erikoista tässä seerumissa on se, että valmistajan omilla sivuilla tippojen jälkeen kehotetaan levittämään sekä silmänympärysvoide että seerumi ja vielä yövoide. Toisen seerumin käyttö tuntuu tässä tapauksessa hassulta ja pelkään seerumivalinnan vaikuttavan lopputulokseen, joten käytän pelkästään samaa tuttua neutraalia yövoidetta kuin Ole Henrikseninkin kanssa.

Tuotetta kehotetaan käyttämään vain 1–2 kertaa viikossa iltaisin, mikä on melko vähän ottaen happomäärän huomioon. Happotippojen jälkeen iho tuntuu kostealta läpi yön ja aamulla pehmeältä. Joinain aamuna havaitsen ihossa pienen pientä kirkastumista. En kuitenkaan osaa nähdä suurta eroa tavallisesti käyttämiini seerumeihin. Tämä on herkkäihoisen happoseerumi, joka ei saa ihmeitä aikaan, mutta on iholla hyvä ja turvallinen. Aion jatkossa testata, mihin tämä taipuu, jos tuotetta kokeilee kuuriluontoisesti jokapäiväisessä käytössä.

Hellävarainen ja kosteuttava vaihtoehto

Bybi Acid Gold AHA Face Mask -naamio, 29,90 € / 50 ml

AHA-hapot karkottavat kuolleet ja väsähtäneet ihosolut. Kurpitsa- ja papaiinientsyymit kuorivat ihon tehokkaasti mutta hellävaraisesti ja tehostavat ihon uudistumista. Tyrniöljy ravitsee ja glyseroli ja ksylitoli kosteuttavat. Lopputuloksena kirkas ja elävöitynyt iho. Lupaa jättää ihon puhtaan tasapainoiseksi ja pehmeäksi.

Käyttökokemus: ”Enpä ole aikoihin törmännyt ihonhoitotuotteeseen, joka lunastaa lupauksensa näin täydellisesti. Pidän kasvonaamiota kasvoilla vartin, ja pian ihoni on kirkkaampi ja pehmeämpi kuin muistan sen minkään muun tuotteen jäljiltä olleen.

Luonnonkosmetiikkamerkin AHA-happonaamio on paksua tummankeltaista tahmaa, joka levitetään kasvoille 5–15 minuutiksi ja huuhdellaan sen jälkeen lämpimällä vedellä. Ensimmäisellä kokeilukerralla annan naamion vaikuttaa suositellut 15 minuuttia, mutta koska olen niin vaikuttunut sekä tuloksesta että naamion hellävaraisuudesta, seuraavalla kerralla en katsele kelloa ja huomaan, että omalle iholleni tuotteen voi jättää huoletta hieman pidemmäksikin aikaa.

” Pidän kasvonaamiota kasvoilla vartin, ja pian ihoni on kirkkaampi ja pehmeämpi kuin muistan sen minkään muun tuotteen jäljiltä olleen.

Yleensä melko herkästi reagoiva ja kuivahko ihoni ei ärry naamiosta lainkaan, vaikka tuote voi aiheuttaa kihelmöintiä ja punoitusta. Naamion vitamiinit ja kosteuttavat ainesosat sen sijaan saavat ihon tuntumaan pehmeältä ja hoidetulta. Naamion pesemisen jälkeen iho ei kiristä. Tuntu on todella sileä! Omat ihonhoitotuotteeni viimeistelevät hehkun ja kosteutuksen.

Tämä naamio jää vakituiseen käyttöön.”

Puhdistusta kaipaavalle iholle

Glamglow Brightmud Dual Exfoliating Treatment -naamio, 49,90 € / 65 g

Hioo ihon hehkuvaksi. Kaksivaikutteinen kuoriva mutanaamio, joka irrottaa kuolleita ihosoluja sekä kemiallisesti että fyysisesti. Vaikuttavia aineita ovat maitohappo, salisyylihappo ja hieno hohkakivi. Ne tekevät ihosta sileämmän ja kirkkaamman näköisen.

Käyttökokemus: ”Mutanaamio on selvästi ihoa puhdistava tuote. Iho on naamion jäljiltä lähes kirskuvan puhdas, ja tarkasti peiliin katsoessani totean ihohuokosteni puhdistuneen selvästi.

” Peilistä ihohuokosiani tutkiessani totean niiden puhdistuneen selvästi.

Oma ihoni on kuiva, joten etenkin rasvoittuvammalle iholle uskallan ennustaa tämän tuotteen toimivan superhyvin. Sekä kevyesti rakeilla että kemiallisesti hapoilla kuoriva naamio jättää ihon puhtaan lisäksi tasaiseksi ja todella mattapintaiseksi.

Naamiota neuvotaan käyttämään ensin kolmena päivänä peräkkäin ja sen jälkeen 2–3 kertaa viikossa, mutta veikkaan tämän toimivan jo kerrankin viikossa käytettynä ihonhoidon täsmätuotteena. Parinkymmenen minuutin vaikutusaika on sopiva, ja huuhtelun jälkeen ihossa näkyy tulos jo ensimmäisen käyttökerran jälkeen.”

Aiempaa parempi iho

Neal’s Yard Remedies Wild Rose Aha Toner, 29,50 € / 200 ml

Kasvoveden hedelmähapot kuorivat, uudistavat ja kirkastavat ihoa hellävaraisesti. Villiruusunmarjaöljy heleyttää ja aloe vera ja glyseriini kosteuttavat ihoa. Sopii myös herkälle iholle.

Käyttökokemus: ”En ole käyttänyt AHA-tuotteita aikaisemmin, joten aloitan kasvoveden käytön parilla viikoittaisella kerralla ja lisään käyttökertoja vähitellen. Kummastelen hieman pullon kyljessä olevaa ohjetta, jonka mukaan kasvovesi pitäisi levittää alhaalta ylöspäin suuntautuvilla liikkeillä. Ohjeistus on käyttää kasvovettä aamuin illoin.

” Huomaan käyttäväni vähemmän meikkiä, sillä ihoni on hyvässä kunnossa enkä oikeastaan kaipaa meikkivoidetta arkimeikissä.

Tuote tuoksuu ruusua enemmän joltakin yrtiltä, mutta miellyttävällä tavalla. Pidän siitä, että kasvovedellä kostutettuun vanuun jää myös meikin jäämiä, joita kasvojen pesu ei ole täysin puhdistanut. Vaikka tuotteen luvataan kosteuttavan ihoa, kasvojen iho tuntuu aina käytön jälkeen napakalta ja aiempaa kuivemmalta, joten otan rutiiniksi levittää hieman tuhdimpaa yövoidetta tuotteen käytön jälkeen.

Aluksi tuote sai ihon puhkeamaan epäpuhtauksiin. Kolmen viikon testijakson päätteeksi iho on kuitenkin rauhoittunut ja sen sävy näyttää kauttaaltaan tasaisemmalta. Huomaan käyttäväni vähemmän meikkiä, sillä ihoni on hyvässä kunnossa, enkä oikeastaan kaipaa meikkivoidetta arkimeikissä. Tämä jää viikoittaiseen käyttöön!”

Kenties rasvaisemmalle iholle

Cosrx AHA 7 Whitehead Power Liquid -hoitoneste, 24,90 € / 100 ml

Kevyesti kuoriva, kirkastava ja kosteuttava hoitoneste kuivalle ja rasvoittuvalle iholle. Sisältää hellävaraisesti kuorivia omenaveden AHA-happoja ja glykolihappoa. Tehokosteuttava hyaluronihappo ravitsee ihoa.

Käyttökokemus: ”Aloitan käytön maltilla. Ohjeistus on aloittaa käyttö muutamasta viikoittaisesta kerrasta, kunnes iho tottuu tuotteeseen. Pumppupullosta tuotetta on helppo annostella vanulapulle, jolla se levitetään iholle.

” Kenties tuote on hieman herkälle ja kuivalle iholleni liian vahva.

Kuorintaominaisuudet osoittavat välittömästi toimivansa, sillä aiemmin samalla viikolla koko kroppaan levittämäni itseruskettavan hehku on ensimmäisen käyttökerran jälkeen tallella muualla paitsi kasvoissani. Vaikka hyaluronihapon luvataan tehokosteuttavan, hoitoneste tuntuu ennemmin kuivattavan kuin kosteuttavan ihoani.

Ensimmäisten viikkojen jälkeen ihon pintaan nousee valkopäisiä näppylöitä, vaikka aiemmin ihoni kunto oli hyvä. Näppylät parantuvat lopulta noin kolmen viikon testijakson jälkeen. En huomaa ihossani suurta muutosta kirkkauden tai kosteuden näkökulmasta. Kenties tuote on hieman herkälle ja kuivalle iholleni liian vahva.”

Tasaisempi ihon sävy

Elemis Superfood Fruit Vinegar Liquid Glow -kasvovesi, 39 € / 145 ml

Virkistävä kasvovesi sisältää AHA-happoja omenaetikasta, aprikoosista ja persikasta. Kuorii ihoa hellävaraisesti, kosteuttaa, puhdistaa, auttaa supistamaan ihohuokosia ja ylläpitää ihon mikrobiomia probioottien avulla. Lupaa tasapainoisen, kirkkaan ja pehmeän ihon.

Käyttökokemus: ”Vaikka tuote sisältää AHA-happoja, se ei varsinaisesti ole happokuorinta, vaan kasvovesi. Tuotetta voi siis käyttää huoletta sekä aamulla että illalla, eikä happojen aloittelijankaan tarvitse pestä sitä pois.

Kasvoveden tuoksu on pirteä ja hedelmäinen. Pidän myös siitä, että tuotetta pumpataan vanulappuun.

Kasvovesi imeytyy ihoon nopeasti ja jättää siihen kuulaan kiillon. Se ei kiristä tai kirvele, joten huomaan heti, ettei kyseessä ole tuju happokuorinta. Tuotetta suositellaan levittämään myös kaulalle ja dekolteelle, mutta siellä se jättää jälkeensä tahmaisen tunteen. Pitäydyn siis pelkässä kasvojen ihossa.

” Viidentenä päivänä huomaan ihoni sävyn tasoittuneen.

Vaikka tuote tuntuu aivan tavalliselta kasvovedeltä, huomaan happojen vaikutuksen ongelma-alueeni eli otsan seudun punoituksena. Punoitus kuitenkin laantuu parin päivän jälkeen.

Kolmantena päivänä leukaani ilmestyy kaksi finniä, joka ei ole akneen taipuvaisessa ihossani mitenkään mullistavaa. Normaalista poiketen ne eivät kuitenkaan muutu massiivisiksi valkopäiksi, vaan kuivuvat kasaan nopeasti.

Viidentenä päivänä huomaan ihoni sävyn tasoittuneen. Finnejä ja finniarpia on edelleen, mutta ne eivät enää punoita kuten ennen.”

Todella kuulas ja tasainen iho

Neostrata Dual Acid Brightening Peel, 94 € / 50 ml

Ihoa tasoittava ja kirkastava kuorinta, joka sisältää 10% AHA-happoja, 10% PHA-happoja ja peptidejä. Glykolihappo ja glukonolaktoni kuorivat, tasoittavat ihon sävyä ja tekstuuria ja kosteuttavat ihoa. Peptidit lupaavat kirkastaa ihoa ja häivyttää hyperpigmentaatioita, arginiini vähentää ihoärsytystä.

Käyttökokemus: ”Tuotetta ohjeistetaan käyttämään kasvoille 1–3 kertaa viikossa. Koska en ole aiemmin käyttänyt AHA-happoja, aloitan käyttämällä tuotetta vain kerran viikossa.

Useilla sivustoilla tuotetta ohjeistetaan levittämään iholle vanulapulla. Ensimmäisellä kerralla noudatan ohjeistusta, mutta pian totean, että levitys onnistuu pipetin ansiosta myös sormilla. Tämän hintaista tuotetta kun ei haluaisi tuhlata vanulappuihin.

” Muutaman käyttökerran jälkeen huomaan sekä ihon sävyn että tekstuurin tasoittuneen.

Seerumi imeytyy kasvoille nopeasti, mutta jättää jälkeensä hieman tahmaisen tunteen. Jo levittäessä kasvojani alkaa pistellä ja alan epäillä, voinko pitää kuorintaa kasvoilla ohjeistuksen mukaiset 15–20 minuuttia. Pistely kuitenkin laantuu hiljalleen eikä kymmenen minuutin jälkeen tunnu enää ollenkaan. Kuorinnan vaikuttaessa voin jatkaa muita ilta-askareita, sillä tuote pysyy kasvoilla hievahtamatta.

Jos oma iho on tottunut happokuorintoihin, voi tuotteen jättää pesemättä. Itse kuitenkin pesen tuotteen pois 15 minuutin jälkeen.

Pesun jälkeen iho on todella kuulas ja puhtaan tuntuinen. Kuorinnan aikana kasvoille noussut puna tasoittuu nopeasti ja jättää ihon heti tasaisemman näköiseksi. Muutaman käyttökerran jälkeen huomaan sekä ihon sävyn että tekstuurin tasoittuneen. Otsassani on hieman finnien jättämiä arpia, joten odotan innolla, saako pitkäaikainen käyttö myös ne häivyttymään.”

Kuvat: Valmistajat

